El iPhone ahora te explica los símbolos de las etiquetas de ropa para que pongas bien la lavadora

Apple presentó el pasado 5 de junio Vision Pro, sus gafas inteligentes, durante su conferencia WWDC 2023, en la que también se dio a conocer al mundo el nuevo sistema operativo iOS 17, cuya beta está abierta a todos los usuarios. Un software que, gracias a su nueva función, se ha descubierto que ahora permite al iPhone explicar cómo poner correctamente la lavadora para no dañar la ropa.

El teléfono inteligente de la compañía de la manzana mordida no va a poner la lavadora por el usuario, sino que gracias a esta función ofrece una serie de consejos sobre cómo lavar correctamente la ropa sucia. Es decir, con iOS 17 la aplicación 'Fotos' puede identificar una amplia gama de símbolos, incluidos los de lavandería que aparecen en las etiquetas de las prendas de vestir, como señala Federico Viticci, de MacStories, en su cuenta de Mastodon, la conocida alternativa a Twitter.

De hecho, el propio Viticci comparte unas imágenes en las que se muestra esta función al completo y un texto en el que señala que "la aplicación Fotos de iOS 17 ahora puede identificar y explicar los símbolos de lavandería en las fotos y esto es increíble. Ya no hacen falta apps que hagan esto; basta con deslizar el dedo hacia arriba en una foto".

Reconoce los símbolos

Gracias a iOS 17 y haciendo uso de la tecnología de 'Búsqueda visual' que se lanzó con la anterior versión del sistema operativo de Apple, los usuarios ahora pueden hacer una foto a una etiqueta de la ropa que contiene símbolos de lavandería, como el que avisa de que dicha prenda no se puede lavar a más de 40º C o que no se meta en la secadora, por ejemplo.

Una vez tomada la foto, con apenas deslizar el dedo hacia arriba la aplicación de 'Fotos' ofrecerá una explicación detallada de cada símbolo que aparezca en dicha etiqueta. Incluso se puede pulsar sobre ellos para obtener más información del sitio web del que Apple se abastece.

De hecho, desde Macrumors señalan que la compañía de Cupertino obtiene la información para las instrucciones de lavado de cada ropa directamente desde la plataforma de navegación en línea de la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Esta nueva función del iPhone es ideal para poner correctamente la lavadora y lavar la ropa como realmente se debe realizar. Además, 'Búsqueda visual' parece reconocer todos los símbolos, entre los que se incluyen las temperaturas de la lavadora o las de planchado.

Desde el mismo medio explican que han utilizado esta función correctamente con cualquier tipo de prenda, pero resaltan que para que reconozca bien los símbolos la fotografía de la etiqueta debe ser clara y estar hecha de cerca. Asimismo, indican que 'Búsqueda visual' también es capaz de detectar símbolos de coches en los salpicaderos de los vehículos, haciendo así más sencillo el día a día de los usuarios.

