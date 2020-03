Listas de Spotify para afrontar la cuarentena del coronavirus, el último movimiento viral

Para muchos la cuarentena es casi otro estilo de vida. ¿Qué hacer en tu casa encerrado sin poder hacer nada? Una buena opción es ponerte alguna de tus listas de Spotify y esperar que el coronavirus no nos afecte. Pero el dichoso virus también se ha colado en la app líder de streaming de música. Sí, ya te lo estás imaginando: canciones para olvidar el coronavirus. O más bien, listas de Spotify para afrontar el coronavirus.

La gente, quizás con sorna o ironía, ha ido creando listas de Spotify supuestamente diseñadas para afrontar este tipo de cuarentenas. Ofrecen una visión bastante íntima de cómo las personas eaccionan a una crisis de este tipo y envergadura, o al menos cómo la sociedad de forma colectiva traslada su inquietud.

Porque sí, era inevitable: buscar "coronavirus" en Spotify era algo que alguien haría tarde o temprano y una rápida búsqueda nos lo confirma. Y no todo son canciones para hacer el "meme", sino que hay playlists que están pensadas para hacernos bailar.

Listas de Spotify del coronavirus

Playlists de Spotify con el coronavirus. Manuel Fernández

La lista de playlists es enorme, y con una buena variedad de temas. Existen listas con cumbias, listas para "derrotar al pánico", listas con canciones paródicas referenciando a virus o pandemias e incluso listas con canciones hablando del fin del mundo promoviendo el "meme" que reza que vamos a morir todos. De nuevo, un crisol de sentimientos escondidos tras estas listas.

De hecho, Business Insider ha tenido la oportunidad de entrevistar a algunos de los creadores de estas listas. Carlotta Freni, italiana creadora de la lista "Songs for Pandemics" (canciones para pandemias) realizó la lista después del bloqueo de la región de Lombardía, para "sellar un momento o historia particular dentro de nuestros recuerdos".

La lista más popular que surgió del brote fue "COVID-19 Quarantine Party" que contaba con más de 35.000 seguidores antes de que su nombre fuera eliminado. Las canciones incluidas en esta lista son más que aclaratorias; "The Kids Don't Stand a Chance" de Vampire Weekend, "You Sound Like you're Sick" de Ramones o "Time is Running Out" de Muse.

Estas listas incluso sirven para algo

Nuevo Spotify para iOS Spotify

Vale, es muy fácil pensar que estas listas están hechas simplemente por atender al "meme". Pero realmente están pensadas para algo. "Coronavorus Hand Washing Playlist" tiene un propósito; las 51 canciones en la lista tienen coros o precoros de al menos 20 segundos para que alguien las cante o tararee mientras se lava las manos y así cumplir con las pautas de lavado de manos.

"Corona virus intensifies", por ejemplo, tiene canciones muy optimistas como "Shake It Off" de Taylor Swift o "I Don't Care" de Ed Sheeran. No faltan canciones con un mensaje más oscuro como "Stressed Out" de Twenty One Pilots pero el mensaje está captado. Existen incluso listas para relajarnos, como "coronavirus beats to chill/hide in my room to", que se basa en canciones lofi de hip hop.