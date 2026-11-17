Xiaomi estrena sus primeros auriculares abiertos: así es su nueva familia de wearables que desembarca en España

En Xiaomi no hay dos sin tres, la marca china es un fabricante incansable y con cada lanzamiento renueva buena parte de su catálogo. Empezando por los teléfonos, pasando por los dispositivos wearables que sirven de complemento a los smartphones y terminando por los electrodomésticos conectados.

Una vez más, y desde París, los móviles Xiaomi 18 Pro y Pro Max aterrizan en el mercado europeo acompañados de hasta tres nuevos wearables: el reloj inteligente Xiaomi Watch S5 de 41 milímetros, la pulsera de actividad Smart Band 11 y los nuevos auriculares Xiaomi Clip.

De los tres, los más destacables son los Xiaomi Clip que suponen los primeros auriculares de formato abierto de la marca que se sujetan a la oreja mediante un pequeño clip.

Los nuevos dispositivos estarán disponibles a través de la tienda online mi.com. Sus precios parten de los 59,99 euros para la versión básica de la Smart Band 11, mientras que el Xiaomi Watch S5 de 41 milímetros tendrá un precio inicial de 229,99 euros. Los auriculares Xiaomi Clip se comercializarán por 149,99 euros.

Xiaomi Clip

Como ocurre con el resto de auriculares de este tipo que ya hay en el mercado, su diseño busca ofrecer comodidad durante periodos prolongados sin introducirse en el canal auditivo. Cada auricular pesa 5,5 gramos e incorpora un puente flexible de aleación con memoria de forma para no deformarse con el paso del tiempo.

La carcasa curvada de la batería distribuye la presión para conseguir un ajuste más cómodo y estable, según explica Xiaomi. Estarán disponibles en cuatro colores: dorado, morado, blanco perla y negro.

Xiaomi Clip Marta Sanz

En cuanto al sonido, incorporan un transductor dinámico de 11 milímetros con un diafragma recubierto de metal microcristalino. También cuentan con certificación Hi-Res Audio Wireless y compatibilidad con LHDC 5.0 en dispositivos compatibles.

Para las llamadas, utilizan un sistema de cuatro micrófonos, tres de ellos convencionales y uno de captación por conducción ósea, junto con tecnologías de inteligencia artificial para reducir el ruido ambiental y mejorar la claridad de la voz.

La autonomía alcanza las nueve horas de reproducción musical con una sola carga y hasta 38 horas utilizando el estuche de carga. Los auriculares incorporan detección inteligente de uso, que pausa y reanuda automáticamente la música al retirarlos o volver a colocarlos.

Xiaomi Watch S5

El nuevo Xiaomi Watch S5 de 41 milímetros apuesta por un diseño con dos versiones tanto para hombre como para mujer. Su cuerpo compacto está fabricado en acero inoxidable e incorpora unas nuevas asas articuladas que se adaptan al contorno de la muñeca. Su pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas alcanza un brillo máximo de 3.000 nits y el dispositivo tiene un grosor de 9,9 milímetros.

Xiaomi Watch S5 Marta Sanz

Uno de sus aspectos destacados es la autonomía. Xiaomi ha incorporado una batería de 590 mAh que, según las pruebas de sus laboratorios, permite alcanzar hasta 14 días de uso entre cargas.

El reloj también estrena la integración de Google Wallet en la serie Watch S, de manera que permite realizar pagos sin contacto desde la muñeca mediante NFC y tarjetas bancarias compatibles. A esta opción se suma Xiaomi Pay, que ofrece compatibilidad con tarjetas Visa y Mastercard de más de 400 bancos asociados en Europa.

En el apartado de funciones inteligentes, el dispositivo incorpora Xiaomi HyperOS 4, con una interfaz renovada, un centro de control rediseñado y notificaciones flotantes. También cuenta con más de 150 modos deportivos y herramientas como Workout Picks, que recomienda entrenamientos teniendo en cuenta factores como la meteorología y la condición física.

Xiaomi Smart Band 11

La nueva Xiaomi Smart Band 11 llega con diferentes acabados y opciones de personalización en colores negro, plateado, rosa, morado y dorado. La familia se completa con modelos NFC, que añaden una edición de cerámica en Blanco Perla y otra Unibody completamente metálica en color morado.

Xiaomi Smart Band 11 Marta Sanz

La pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas incorpora biseles simétricos ultrafinos y alcanza un brillo máximo de 2.000 nits, una característica que facilita su lectura en exteriores. Según los datos facilitados por Xiaomi, la versión estándar puede alcanzar hasta 21 días de funcionamiento en modo de uso ligero, mientras que las variantes con NFC llegan a los 18 días.

La pulsera también incorpora mejoras en el seguimiento de la actividad física y la salud. Su sensor PPG de doble LED y doble fotodiodo, acompañado de un algoritmo propio de la compañía, ofrece una precisión de hasta el 98,2% en la medición de la frecuencia cardíaca, según las pruebas internas del fabricante.

La Xiaomi Smart Band 11 llegará en cuatro variantes. La Standard Edition, disponible en cinco colores, costará 59,99 euros. La NFC Edition tendrá un precio de 79,99 euros, mientras que las versiones Unibody y Ceramic Edition se comercializarán por 89,99 euros cada una.