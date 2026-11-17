Xiaomi apuesta fuerte por el hogar: de una lavasecadora de tres tambores a un robot aspirador que sube escalones

No basta con lanzar un teléfono móvil, Xiaomi aprovecha cada ocasión para presentar un amplio surtido de dispositivos, ya sean wearables o electrodomésticos para conectar cada rincón de tu casa.

París ha sido el marco donde la compañía china ha anunciado hoy los nuevos smartphones Xiaomi 18 Pro y Pro Max, junto a varios accesorios y los siguientes electrodomésticos. La compañía china ha presentado una lavasecadora capaz de realizar tres coladas al mismo tiempo, un frigorífico con mayor capacidad para fabricar hielo y dos nuevos aspiradores que buscan facilitar las tareas de limpieza.

Los productos forman parte de la gama Mijia, la marca especializada en el hogar conectado con la que el fabricante quiere llevar sus tecnologías a las tareas cotidianas. Y todos se integran en el control remoto de la aplicación Xiaomi Home.

Lavasecadora con 3 tambores

La Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg es una de las propuestas más llamativas de esta nueva gama. Se trata de la primera lavasecadora de triple tambor de Xiaomi que se comercializa fuera de su mercado local.

Su principal particularidad es que integra tres compartimentos de funcionamiento independiente en un mismo aparato, lo que permite lavar y secar diferentes cargas de ropa por separado. Una apuesta para familias grandes y con poco tiempo.

Lavadora Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12 kg Xiaomi Omicrono

Esta configuración también busca reducir el consumo de recursos. Según los datos facilitados por Xiaomi, utilizar los tres tambores simultáneamente permite ahorrar un 48% de agua, un 49% de energía y un 68% de tiempo frente a realizar tres ciclos consecutivos con su otra lavasecadora Mijia Front Load Washer Dryer Pro de 10 kg.

El aparato incorpora, además, la tecnología Oxygen Care, desarrollada por la propia compañía, que permite tratar hasta 20 tipos de manchas habituales, mejorar el aspecto de las prendas blancas sin añadir blanqueadores y ayudar a evitar la transferencia de color entre tejidos. También dispone de programas específicos contra ácaros del polvo, polen y caspa de mascotas.

Para quienes necesitan hacer la colada con rapidez, la máquina incluye un programa inteligente de lavado de 32 minutos en el tambor principal y ciclos rápidos de 12 minutos en los tres compartimentos. Xiaomi no ha comunicado todavía el precio de este modelo ni una fecha concreta para su lanzamiento en España.

Un frigorífico de 546 litros

Al otro lado de la cocina se puede colocar el Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L. Su característica más destacada es un sistema automático de fabricación de hielo que permite tener cubitos preparados sin necesidad de utilizar bandejas. La capacidad de almacenamiento alcanza los 180 cubitos en la versión de puertas francesas y los 140 en la configuración de cuatro puertas.

Además, dispone de un modo de producción rápida que permite preparar hielo en unos 55 minutos. A través de Xiaomi Home es posible programar esta función desde el móvil, cambiar los modos de fabricación y recibir avisos cuando el depósito esté lleno o necesite agua.

El frigorífico también incorpora distintas tecnologías destinadas a mejorar la conservación de los alimentos. El sistema Ion Hygiene+ contribuye a reducir los olores y mantener un entorno limpio en el interior, mientras que el circuito Dual Cooling Fresh gestiona por separado la temperatura del refrigerador y del congelador para evitar que se mezclen los olores.

Su profundidad de 600 milímetros busca facilitar su integración con los muebles de la cocina, mientras que la iluminación panorámica del refrigerador y la luz específica del congelador ayudan a localizar los alimentos. También es compatible con Google Assistant y Amazon Alexa para consultar la temperatura o cambiar de modo mediante comandos de voz. La compañía no ha detallado todavía su precio ni la fecha de llegada al mercado español.

Superando escalones

Los principales fabricantes de robots aspiradores se han propuesto en el último año superar escalones o subir escaleras. El Xiaomi Robot Vacuum 6 Max incorpora dos patas mecánicas biónicas que le permiten superar desniveles y escalones individuales de hasta 6 cm. También cuenta con un perfil de nueve centímetros de altura y un radar dToF retráctil que facilita el acceso por debajo de muebles con una altura libre de 9,3 centímetros.

Para mejorar la limpieza de esquinas y bordes, Xiaomi ha desarrollado un sistema de triple brazo mecánico que combina un cepillo lateral extensible, un rodillo y una mopa que puede proyectarse hacia el exterior. El primero permite alcanzar las esquinas interiores, mientras que el rodillo recorre las paredes y los zócalos limpiándose de forma continua para evitar esparcir la suciedad.

La mopa, por su parte, se despliega para limpiar alrededor de las patas de mesas y sillas. La compañía asegura que esta combinación permite alcanzar hasta un 95% de cobertura en bordes y rincones. Su potencia de succión llega a los 35.000 Pa y dispone de un sistema de tres cámaras con inteligencia artificial capaz de reconocer 200 tipos de objetos habituales y 80 clases de muebles.

El mantenimiento también está automatizado mediante una base que lava el rodillo y la mopa con agua a más de 85 grados y los seca posteriormente con aire caliente a más de 50 grados. La estación vacía el polvo recogido en una bolsa sellada de 2,5 litros que, según Xiaomi, puede alcanzar hasta 75 días de uso medio. Desde Xiaomi Home se puede visualizar vídeo en tiempo real, ordenar limpiezas localizadas y programar rutinas. Su precio es de 649,99 euros

Una aspiradora contra Dyson

El último producto que presenta Xiaomi es la Mijia Vacuum Cleaner 4 Max, una nueva aspiradora vertical con una potencia de succión de hasta 280 AW en modo Turbo. Para facilitar la detección de partículas que pueden pasar desapercibidas a simple vista, incorpora un sistema de iluminación azul con un ángulo de 180 grados que permite ampliar visualmente hasta 30 veces el polvo.

La aspiradora incluye siete cabezales y accesorios para limpiar tapicerías, acceder a hendiduras estrechas o retirar pelos de mascotas. Integra un tubo articulado que permite llegar debajo de camas y sofás sin tener que agacharse. Su batería es extraíble y ofrece hasta 90 minutos de autonomía en modo Eco utilizando el accesorio para rincones 2 en 1.

Su base inteligente 4 en 1 recarga la batería, guarda los accesorios y gestiona la conectividad y el vaciado automático del depósito. Una vez conectada, el sistema vacía el depósito en 11 segundos y, según Xiaomi, alcanza una eficacia del 99%.

La suciedad se almacena en una bolsa sellada de tres litros que puede durar hasta 100 días en condiciones domésticas estándar, reduciendo la frecuencia con la que hay que vaciar el aparato. Su precio anunciado parte de los 559,99 euros, aunque Xiaomi no concreta una fecha específica para su lanzamiento en España.