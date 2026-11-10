China tendrá su propio coche volador el próximo verano para adelantarse a Elon Musk: cuesta 270.000 € y vuela hasta 30 km

La idea de un coche volador se va a hacer realidad en la segunda mitad del 2027, al menos en China. Deli Zhao, CEO del popular fabricante Xpeng, así lo ha confirmado con la presentación de un concepto de coche modular con una unidad eVTOL integrada.

El coche, por así llamarlo, se llama Land Aircraft Carrier ("Portaaviones en Tierra"), y se basa en un diseño modular formado por un gran vehículo terrestre, parecido a una furgoneta, y una unidad voladora independiente que se transporta en su interior.

El proyecto, bajo el paraguas de la división Aridge, ha durado 10 años, y el pasado mes de marzo obtuvo un gran logro al completar la producción de los primeros seis prototipos, que ya han volado sin incidentes graves ni heridos, afirma Zhao.

El vehículo base es un todoterreno de seis ruedas, con tracción total y tres ejes; mide lo mismo que una furgoneta de gran tamaño y utiliza un sistema eléctrico de autonomía extendida; pero su función principal es la de un 'garaje sobre ruedas' además de estación de carga portátil.

La verdadera innovación se esconde en el maletero. Al presionar un botón, la parte trasera del vehículo se abre y el módulo aéreo se despliega de manera automática; esta es la aeronave de despegue y aterrizaje vertical totalmente eléctrica (eVTOL).

Con un espacio suficiente para dos pasajeros, la aeronave cuenta con seis hélices como las de un dron, montadas sobre brazos retráctiles en una estructura fabricada en más de un 42% en fibra de carbono de grado de aviación, lo que ha permitido reducir el peso total a unos 700 kg.

Esta unidad voladora ofrece una autonomía de unos 30 kilómetros por carga; las baterías híbridas de alta densidad le permiten mantener el vuelo durante unos 30 minutos. Cuando se agotan, el vehículo terrestre puede recargarlas del 30% al 80% en apenas 18 minutos gracias a su sistema de carga rápida como la de los últimos coches eléctricos de Xpeng.

De esta manera, la idea es que el usuario conduzca directamente hasta la zona en la que quiera volar, incluso campo a través, y saque la unidad voladora cuando encuentre la mejor localización.

Por lo tanto, este no es un intento de cambiar la movilidad de la noche a la mañana. El propio Deli Zhao afirma que los consumidores iniciales son gente activa que hace surf, buceo, off-roading y vuelo, como una nueva manera de obtener experiencias extremas.

La unidad voladora sale del Land Aircraft Carrier Xpeng Omicrono

Para facilitar la accesibilidad para personas que no tienen necesariamente experiencia con aparatos voladores, la aeronave cuenta con modos automáticos que hacen que llegar de un punto a otro sea tan sencillo como conducir un coche.

Pero también por eso, esta es una nave diseñada para operar en el espacio aéreo de baja altitud, alcanzando una altura máxima de hasta 1 kilómetro a una velocidad de hasta 90 km/h, cifras que están muy por detrás de las de un coche en tierra, no digamos ya de un jet privado.

Sin embargo, cada vez está más claro que el sector de la aventura será el primero en disfrutar de los llamados 'coches voladores'; el Tesla Roadster presentado por Elon Musk a mediados de octubre tiene el mismo objetivo, ofrecer una experiencia diferente con su sistema de elevación que le permite realizar maniobras aéreas.

Pero Zhao ha querido desmarcarse de aquel anuncio, afirmando que el coche de Musk "realmente está saltando, y no volando".