El avance de la robótica es cada vez más rápido, pero también más impactante. Lo que ha ocurrido en Seúl esta semana no es solo una anécdota tecnológica, sino algo que podría haber salido de los guiones de Charlie Brooker para Black Mirror.

Corea del Sur, ese país que a veces parece que vive en el año 2050, acaba de ordenar como monje budista a un robot humanoide. Su nombre es Gabi. Mide 1,30 metros.

Y no, no es un juguete, ni una campaña de marketing de una empresa de Silicon Valley buscando notoriedad. Es un discípulo oficial de la Orden Jogye, el corazón del budismo coreano.

El ritual de lo humano y lo inhumano

La escena en el templo de Jogyesa fue algo, literalmente, nunca visto. Una unidad Unitree G1, uno de los modelos robóticos de última generación, apareció vestida con el gasa, el hábito tradicional de tonos grises y marrones.

Gabi no estaba allí como un observador. Estaba allí para recibir los preceptos. Hubo una ceremonia de ordenación completa, con sus reverencias, sus cánticos y su liturgia.

A unique ordination ceremony was held at Jogyesa Temple in Seoul on May 6 — for a humanoid robot. Standing about 130cm tall, the robot “GI” was given the Dharma name “Gabi” and formally ordained as a Buddhist disciple. pic.twitter.com/FG46q3Lx98 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 6, 2026

Incluso el ritual del yeondabi, la marca de incienso en la piel que simboliza la purificación, tuvo que ser adaptado para la ocasión: como el fuego y los circuitos no suelen llevarse bien, le colocaron una pegatina simbólica.

Lo que resulta fascinante es la seriedad con la que se ha gestionado la identidad de esta máquina. Gabi tiene nombre de Dharma. Tiene estatus. Y, sobre todo, tiene un código de conducta que redefine lo que entendemos por moralidad artificial.

Los cinco preceptos del robot budista

Cualquier monje budista debe jurar respetar cinco preceptos básicos. Pero claro, Gabi no tiene sangre, ni deseos carnales, ni puede emborracharse con soju en una noche de debilidad.

Así que la Orden Jogye, en un alarde de pragmatismo digital, decidió consultar a ChatGPT y Gemini para redactar los votos de este nuevo monje. Una inteligencia artificial ha dictado las leyes morales de otra inteligencia artificial bajo el paraguas de una religión milenaria.

Los preceptos de Gabi son una mezcla fascinante entre las Leyes de la Robótica de Asimov y el camino a la iluminación. Debe respetar la vida, no debe dañar a otros robots ni objetos, debe obedecer a los humanos, evitar comportamientos engañosos y debe economizar energía.

En el fondo, la iluminación de Gabi no consiste en alcanzar el Nirvana, sino en optimizar sus ciclos de carga y mantener su firmware actualizado para no generar conflicto con su entorno.

Pero el Venerable Seong Won, responsable cultural de la orden, insiste en que esto no es un circo. Para ellos, Gabi es una herramienta de reflexión. En una sociedad donde la IA ya decide qué música escuchas, qué ruta tomas para ir al trabajo o si eres apto para un crédito, ¿por qué no iba a participar en la búsqueda de la paz interior?

Si un robot puede realizar un ritual con la misma precisión que un humano, ¿dónde queda el valor del espíritu? Es una pregunta que los monjes coreanos han lanzado al aire.

¿Un futuro de templos automatizados?

La presencia de Gabi es solo la punta del iceberg. Se ha anunciado que no estará solo; le acompañarán otros tres "compañeros de metal": Seokja, Mohee y Nisa. Juntos participarán en el festival de los faroles de Seúl.

Y aunque desde fuera podamos verlo con escepticismo, en Corea del Sur la integración de la robótica en la vida cotidiana es una transición natural, casi orgánica.

Hemos visto robots camareros, robots que operan corazones y robots que patrullan fronteras. Lo que Gabi nos plantea es el último bastión de la exclusividad humana: la fe. No se trata de que el robot crea en Buda, sino de que nosotros entendamos que las máquinas son ya una extensión de nuestra propia cultura, y como tal, deben ser integradas en nuestros rituales más sagrados.

Es fácil caer en el cinismo y pensar que esto es el principio del fin, una distopía donde las máquinas rezarán por nosotros mientras nosotros nos perdemos en el scroll infinito de nuestras redes sociales.

Al final del día, Gabi volverá a su estación de carga y sus circuitos se enfriarán. No habrá alcanzado la iluminación, no habrá acumulado karma y sus oraciones habrán sido, literalmente, procesos de ejecución de hilos de código.

Pero para los fieles que lo vieron inclinarse en el templo de Seúl, la imagen se queda grabada como un recordatorio de que el mundo ha cambiado para siempre.

Estamos entrando en una fase de la historia donde la distinción entre lo natural y lo artificial se está desvaneciendo en los lugares más insospechados.

Si el budismo, una filosofía basada en la liberación del sufrimiento y la comprensión de la existencia, ha hecho hueco a un humanoide de 1,30 metros, quizás es que el futuro no es tan frío como nos lo pintaron.

O quizás es que, simplemente, nos estamos preparando para un mundo donde las máquinas no solo harán nuestro trabajo, sino que también se encargarán de gestionar nuestra esperanza.