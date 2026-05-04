Apple celebra el mes del Orgullo con una colorida correa para el Apple Watch, una nueva esfera y fondos para iPhone y iPad

Como es tradición, Apple ha presentado una nueva correa para el Apple Watch con motivo del mes del Orgullo. Lo hace junto a una esfera dedicada en el reloj inteligente así como fondos de pantalla para iPhone y iPad.

Con esta correa deportiva Edición Orgullo, la compañía de Cupertino celebra un año más el reconocimiento a las comunidades LGBTQ+ de todo el mundo pensando en lucirla más allá de mayo, así como explica que "se enorgullece de apoyar económicamente a las organizaciones que sirven a las comunidades LGBTQ+".

En concreto, la nueva correa deportiva Edición Orgullo es de tipo Loop, está tejida con 11 colores de hilo de nailon. Además de buscar comodidad, practicidad y sostenibilidad, el tejido intrincado "fusiona un color con otro, creando profundidad y movimiento a lo largo de la correa".

El diseño resultante es alegre y vibrante, mostrando un espectro completo de "colores que reflejan las identidades únicas que dan forma a las comunidades LGBTQ+ en todo el mundo".

Esta nueva correa se complementa con la nueva esfera del reloj denominada Pride Luminance (Luminosidad del Orgullo) que, según Apple, son colores "que refractan dinámicamente para celebrar la vitalidad, el espíritu y la individualidad de la comunidad LGBTQ+"

Detalle del trenzado de la correa del Orgullo de Apple Apple

Esta nueva esfera ha sido diseñada con dos patrones geométricos: radial, con rayos de color que se alinean con las marcas de las horas, y vertical, que refleja las coloridas franjas lineales del patrón del tejido.

"Con esta colección, los usuarios pueden personalizar la esfera con aún más opciones de color para crear una expresión única de sí mismos y de sus comunidades", explica la empresa.

Fondos de pantalla del Orgullo para iPhone y iPad Apple

Por su parte, los fondos de pantalla a juego para iPhone y iPad presentan "un diseño complementario, alegre y dinámico", con colores igualmente personalizables.

Con respecto al precio y la disponibilidad, la nueva correa loop deportiva Edición Orgullo ya está disponible para pedidos tanto en Apple.com como en la app de la Apple Store, y estará disponible en las tiendas a finales de semana a partir por 49 euros, en tres tamaños: 40 mm, 42 mm y 46 mm.

Además, tanto la esfera Pride Luminance y el fondo de pantalla para iPhone y iPad estarán disponibles para añadir a la galería de esferas y fondos de pantalla una vez que se lancen las actualizaciones watchOS 26.5, iOS 26.5 y iPadOS 26.5, respectivamente.