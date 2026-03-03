De consolas portátiles plegables a ordenadores que estiran su pantalla: los protagonistas de Lenovo en el MWC de Barcelona

El Mobile World Congress 2026 (MWC) que se celebra en España, concretamente en Barcelona, ha servido a Lenovo de escenario para mostrar sus últimas novedades, algunas de las cuales ya estuvieron presentes en el CES de Las Vegas (EEUU), como portátiles con pantallas extensibles.

Durante la feria, los visitantes pueden conocer un aluvión de productos en el stand de Lenovo, entre los que destacan consolas que se pliegan, pantallas que se expanden, portátiles que renderizan en 3D sin gafas y una inteligencia artificial (IA) integrada directamente en un proyector-lámpara.

Algunos de estos productos son conceptos, y son los que más miradas atraen. El primero de ellos es Legion Go Fold Concept, la apuesta de Lenovo por el gaming plegable. Una consola que viene con panel POLED que se despliega desde 7,7 hasta 11,6 pulgadas y opera en cuatro modos: Portátil Estándar, Pantalla Dividida Vertical, Pantalla Completa Horizonte y Sobremesa Expandido.

Mientras que los mandos se pueden separar —uno de ellos (el derecho) incluye una pequeña pantalla secundaria para métricas y atajos— y viene con un teclado inalámbrico; además de un procesador Intel Core Ultra 7 258V y una batería de 48Wh garantizan sesiones largas sin enchufe.

Otro de los grandes protagonistas es el Lenovo Pro Rollable Concept: un portátil cuya pantalla se estira físicamente para ampliar el espacio de trabajo sin cambiar de dispositivo. Junto a él, el ThinkBook Modular AI PC Concept lleva esta misma idea al entorno empresarial con un sistema de 14 pulgadas con pantallas, teclados y puertos I/O separables, escalable hasta aproximadamente 19 pulgadas bajo la filosofía de "transportar poco, utilizar mucho".

Lenovo Pro Rollable Concept. Nacho Castañón Omicrono Barcelona

El tercer concepto estrella es el Lenovo AI Workmate Concept. Se trata de un compañero de IA siempre activo que procesa de forma local voz, escritura, gestos y acciones espaciales, y va más allá de la pantalla: es capaz de proyectar contenido directamente sobre superficies físicas cercanas como una mesa o un escritorio.

Diseñado para entornos profesionales y con forma de lámpara, este dispositivo inteligente puede escanear y resumir documentos, organizar notas y asistir en la creación de presentaciones sin necesidad de tocar el teclado.

Lenovo AI Workmate Concept. Nacho Castañón Omicrono Barcelona

Lenovo también ha anunciado el despliegue de Lenovo Qira, una Inteligencia Ambiental Personal integrada directamente en el hardware —no como aplicación superpuesta— que opera de forma continua entre PCs, tablets, smartphones y wearables, manteniendo el contexto del usuario entre tareas y dispositivos.

Una IA que llegará en las próximas semanas a más de 20 dispositivos de las familias ThinkPad, Yoga, Legion e IdeaPad. Mientras que la Idea Tab Pro Gen 2 (desde 549 euros) será la primera tablet en incorporarla, y a lo largo de 2026 dará el salto a los smartphones Motorola.

La compañía también ha mostrado en la feria el Yoga Book Pro 3D Concept, que permite visualizar y manipular objetos en tres dimensiones sin gafas ni periféricos adicionales, con conversión 2D-a-3D por IA y gestos sin contacto; y cuenta con un Intel Core Ultra 7 con GPU NVIDIA GeForce RTX 5070.

Entre otras muchas novedades, Lenovo ha presentado la renovada ThinkPad T-Series con reparabilidad certificada de hasta 10/10 en iFixit y soporte para procesadores Intel, AMD y Snapdragon; la robusta ThinkTab X11 (desde 499 euros) con certificación MIL-STD-810H e IP68 para entornos industriales; y, para pymes, el ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6 (desde 799 euros) y el monitor portátil ThinkVision M16 (desde 239 euros).