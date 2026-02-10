El 'gadget' de IA de los creadores de ChatGPT sigue en problemas: OpenAI no usará la marca 'io' para sus productos

Jony Ive (a la izquierda) y Sam Altman (a la derecha). OpenAI Omicrono

La aventura de Sam Altman y Jony Ive para desarrollar un potente gadget con inteligencia artificial no parece estar siendo un camino de rosas. Una demanda interpuesta por una startup de audio impidió que ambos usaran la marca 'io' creada para tal fin.

Ahora, parece que el recorrido judicial se ha cortado todavía más. Según apunta WIRED, OpenAI abandonará la idea de usar 'io' para sus futuros gadgets de IA codesarrollados con Jony Ive.

Así lo determina una presentación judicial, que detalla la forma en la que OpenAI evitará de todas las maneras posibles el uso de esta marca, que ha recibido todo tipo de impedimentos en las cortes judiciales.

Adiós a la marca 'io' de Altman

Todo comenzó en 2025, cuando la startup de dispositivos de audio iyO demandó a OpenAI poco después de que la empresa comprara io, la startup de Jony Ive y compañero laboral de Altman.

La startup, nacida en el seno de Google, dejó claro que tanto 'io' como OpenAI y sus dos responsables realizaron "infracciones intencionadas" de la marca, lo que llevó a una restricción inicial por parte de los organismos judiciales.

Esta demanda sirvió para esclarecer varios detalles, como la propia naturaleza del gadget que prepara OpenAI. En este sentido, iyO denunció que Altman e Ive habían probado hasta 30 auriculares de la competencia.

Una suerte de iPod Shuffle que se colgaría del cuello y que se podría conectar a varios dispositivos de nuestro día a día, ofreciendo un asistente de inteligencia artificial totalmente integrado.

Jony Ive (a la izquierda) y Sam Altman (a la derecha). OpenAI Omicrono

iyO, por su parte, es una firma dedicada a la reinvención de los auriculares y audífonos tradicionales, con dispositivos que además de integrar inteligencia artificial pueden, entre otras cosas, amplificar las señales del sonido.

Los documentos judiciales revisados por WIRED aclaran que OpenAI dejará de usar la marca 'io' para sus dispositivos de hardware. No estará presente ni en la denominación, ni en el marketing ni en el branding de los productos.

Peter Wellinder, vicepresidente y director general de OpenAI, declaró que con la demanda, la empresa había decidido modificar la estrategia referente a la publicidad de algunos de sus productos, abandonando la idea de usar 'io' de ninguna forma.

Aunque se espera que el gadget vea la luz del día en la segunda mitad de este año 2026, Wellinder también relató que este primer gadget no llegará al mercado hasta febrero del 2027. Es decir, hasta dentro de un año.

Audífonos de IA IyO IyO Omicrono

Pese a las informaciones publicadas alrededor de este gadget, todavía no se sabe su verdadera naturaleza. Y es que se estima que podrían ser auriculares con IA o en su defecto, un dispositivo sin pantalla que haga uso de los modelos GPT de OpenAI.

En este mismo mes de febrero, se ha viralizado un hilo de Reddit en el que se mostraba un teaser filtrado de estos auriculares. Resultó ser falso, debido a un preparado bulo de un usuario de la plataforma.