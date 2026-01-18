El casco ideal para los ciclistas en carretera: el Sphere KinetiCore presume de un acolchado ultra eficiente

El mercado de bicicletas eléctricas y de accesorios en España está en auge, con opciones que van desde dispositivos idóneos para movilidad urbana hasta productos que desafían los límites de la tecnología.

Si buscaba un casco nuevo para correr por carretera, está de enhorabuena: Lazer ha lanzado el Sphere KinetiCore, un producto multidispositivo con la seguridad y la versatilidad en mente.

En palabras de Lazer, este casco destaca por un sistema especializado con ventilación frontal y diadema frontal, que eliminan los puntos de presión y aumentan el flujo de aire, entre otros detalles.

El Lazer KinetiCore es oficial

¿Qué hace especial a este dispositivo de Lazer? Esencialmente, la seguridad. Su aspecto más aplaudido es el método de protección que da vida a este casco, como sería el sistema KinetiCore.

Esta es una espuma interna que protege contra impactos directos y rotacionales, dispuesta en bloques que se deforman con el impacto de forma conveniente para absorber energía de un impacto.

Sphere KinetiCore. Lazer Omicrono

Esta solución tiene numerosas ventajas, siendo la más importante la de evitar que la energía de un impacto importante alcance el cerebro de un ciclista de forma directa. Esta espuma EPS lo hace posible.

Según Lazer, estos bloques de espuma se desmoronan de forma estratégica, bajo presión para redirigir la energía "lejos de la cabeza", al mismo tiempo que ahorra en materiales.

El fabricante aclara que este método reduce sustancialmente el uso del plástico en su construcción, lo que evita la adición innecesaria de este material y reduce la cantidad de espuma EPS.

Se conjunta con este sistema una tecnología textil antibacteriana en forma de acolchado Polygiene que detiene los malos olores y evita la proliferación de las bacterias que los causan.

Sphere KinetiCore. Lazer Omicrono

El Lazer KinetiCore Sphere también presume de un sistema de correas mejorado con equipos antibacterianos que sigue la estela de la eficiencia reduciendo el plástico y la necesidad de materiales por el camino.

El agarre corre a cargo del sistema Lazer Advanced TurnSys, que se ajusta con un simple dial ubicado en la parte trasera del propio casco, facilitando su puesta a punto en nuestra cabeza.

Tampoco falta una conveniente compatibilidad con luces LED al permitir al usuario fijar un LED de Lazer universal en la parte trasera del casco con un montaje directo integrado.

Lazer finaliza este dispositivo con un soporte de conexión para gafas, que las mantiene alejadas del campo de visión guardándolas en el sistema de acoplamiento del casco.

Precio y disponibilidad

De momento, el casco tiene precios para Europa, pero el modelo exacto aún no se puede adquirir en España, al menos a fecha de escrito este artículo. Su coste pasará a ser de 149 euros en el territorio europeo.