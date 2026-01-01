El 'revival' analógico no tiene fin: así es el minimalista tocadiscos automático que esconde un reproductor de CDs bajo el plato

El renacer del vinilo (y de los tocadiscos) ha dejado de ser una moda pasajera para convertirse en un fenómeno sostenido, impulsado por quienes buscan una experiencia de escucha más física y tangible que el streaming.

En paralelo, el CD también vive una discreta segunda juventud entre coleccionistas y melómanos que valoran poseer el álbum completo, con su libreto y su sonido sin compresión, algo que también ha provocado el resurgir de dispositivos reproductores similares al mítico discman.

En este contexto de vuelta a los formatos físicos encaja a la perfección el Mixx Analog Plus 2 in 1, un equipo que une en un solo chasis lo mejor de ambos mundos para quienes quieren disfrutar tanto de los vinilos como de los discos compactos sin necesidad de complicaciones.

El Analog Plus 2 in 1 está diseñado para aquellos que buscan un sistema todo en uno sencillo de manejar, con un enfoque más práctico y versátil que audiófilo puro. Entre sus elementos clave está el plato de tracción por correa, capaz de reproducir discos de 7 y 12 pulgadas a 33 y 45 rpm, lo que cubre tanto LPs como singles.

Para la lectura del vinilo utiliza una cápsula y aguja Audio-Technica AT3600L de imán móvil, un clásico habitual en las gamas de entrada por su robustez y sonido equilibrado.

El tocadiscos es totalmente automático: el brazo se controla mediante botones y puede iniciar, pausar, saltar pista o detener la reproducción sin intervención manual, algo especialmente cómodo para usuarios poco experimentados. El motor de 12 V está diseñado para ofrecer un funcionamiento silencioso, reduciendo vibraciones y ruidos mecánicos que puedan colarse en la escucha.

Por su parte, el lector de CD integrado admite CDs de audio, CD-R y CD-RW, incluyendo discos con archivos MP3, WMA (hasta 16 bits/44,1 kHz) y WAV a 48 kHz, una combinación que permite recuperar tanto colecciones clásicas como compilaciones grabadas en casa.

Analog Plus 2 in 1 MIXX Audio Omicrono

En el frontal del dispositivo, una pantalla muestra número de pista y tiempo de reproducción, con funciones de salto y repetición que se manejan tanto desde el panel del equipo como desde el mando a distancia incluido.

En cuanto a la salida de audio, el Analog Plus integra conectividad Bluetooth, por lo que puede enviar el sonido de vinilos y CDs de forma inalámbrica a altavoces o auriculares compatibles, algo clave para quienes ya tienen un sistema de sonido moderno sin cables.

También dispone de salida analógica RCA para conectarlo a equipos hi-fi o barras de sonido y aprovechar sistemas de altavoces ya existentes en el salón.

En cuanto al diseño, los ingenieros de Mixx han apostado por un aspecto minimalista y contemporáneo, con un acabado en plástico y líneas rectas que buscan encajar en salones y habitaciones modernas. Sus dimensiones de 34 x 40,5 x 9,6 cm lo sitúan como un equipo relativamente compacto para tratarse de un combo de vinilo y CD.

La particularidad estética y funcional más llamativa del dispositivo es la disposición concéntrica: el CD se ubica bajo la alfombrilla del plato, que cuenta con un agujero central, lo que permite mantener un formato de sobremesa reducido sin renunciar a ninguno de los dos soportes.

Por un precio de lanzamiento en torno a los 340 euros y disponible en versiones en blanco o negro, el Analog Plus 2 in 1 se posiciona como una puerta de entrada muy atractiva para quienes quieren redescubrir su colección de vinilos y CDs o para los que, hartos de las plataformas, han visto la ocasión para pasarse a los formatos físicos.