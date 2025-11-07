Comienza a filtrarse el iPhone Air 2: incorporaría una segunda cámara pero todavía no tendría un zoom incorporado

Pese a unos reportes de ventas no muy halagüeños para el iPhone Air, el móvil ultradelgado de Apple ya disponible en España, existen rumores sobre futuras generaciones de este dispositivo que llegarán junto a los iPhone 18 y 19.

Nuevos rumores han surgido sobre esta supuesta nueva generación que aparecerá en 2026. Se habla de la presencia no de una, sino de dos cámaras en el iPhone Air 2, incluyendo un sensor ultra gran angular de 48 megapíxeles.

Todo ello manteniendo el mismo diseño con la protuberancia horizontal de la cámara. Junto a este teléfono llegará un iPhone plegable muy esperado, que integrará una revolucionaria cámara bajo la pantalla de 24 megapíxeles.

El iPhone Air 2 con dos cámaras

El rumor proviene de Digital Chat Station, una cuenta de Weibo que afirma tener fuentes en las cadenas de suministro de Apple. El usuario asegura que Apple sopesa incluir una segunda lente en este futuro teléfono.

Según dice la cuenta, se mantendrá el mismo diseño del iPhone Air original, pero mejorando su apartado fotográfico. A efectos prácticos, el iPhone Air 2 sería más o menos un iPhone 17 (o 18) estándar, pero más fino y con un mejor procesador.

Distribución interna de los componentes del iPhone Air. Apple Omicrono

La cuestión es que el iPhone Air actual aglutina una buena parte de su hardware en la parte superior del teléfono, donde está el módulo de cámara para dejar más espacio a la batería. Esto es un problema para Apple.

Una segunda generación de iPhone Air, que necesitara otra cámara adicional, implicaría una completa reestructuración de los componentes internos, manteniendo este perfil ultradelgado de 5,6 milímetros de grosor.

iPhone Air Chem Omicrono

Posible es, desde luego. También se ha hablado en foros sobre la posibilidad de que Apple integre por fin una batería de silicio y carbono, que dote a este teléfono de una capacidad de autonomía muy superior.

Tanto la entidad bancaria JP Morgan como el analista Ming-Chi Kuo afirmaron que Apple seguía manteniendo este iPhone Air en su línea de lanzamientos, y que llegaría un nuevo modelo en 2026 junto a los iPhone 18.

No solo eso; si el cronograma de eventos se cumple, veríamos un iPhone Air más grande para la segunda mitad de 2027, con los iPhone 20. No obstante, no son pocos los reportes de malas ventas referentes al iPhone Air básico.

El iPhone plegable y su nueva cámara frontal

El iPhone Air no ha sido el único móvil que ha copado la tarde en lo que a rumores refiere. El mismo informe de JP Morgan que daba viabilidad a un iPhone Air 2 e incluso a un iPhone Air 3 ha adelantado una función del iPhone plegable.

Concepto artístico de un iPhone plegable. MacRumors Omicrono

Según este informe, el iPhone Fold contaría con una cámara bajo la pantalla de 24 megapíxeles, ubicada tras la pantalla interna de este plegable. Si bien esto se sabía, se desconocía por completo su resolución.

El informe, relata MacRumors, adelanta un sensor de 6 elementos de lente de plástico que mejoraría prácticamente todos los problemas de los sensores bajo la pantalla ubicados en otros teléfonos plegables del mercado.

Dicho sensor, además de por resolución, mejoraría drásticamente la nitidez y la calidad de las imágenes resultantes gracias a los últimos avances en la transmisión de la luz hacia el sensor. De esta forma, conseguiríamos imágenes más detalladas.

Dado que el panel revolucionario que montará este iPhone Fold proviene de Samsung Display, que ha estado dotando a sus Galaxy Z Flip de esta clase de sensores durante años, no es extraño ver esta misma tecnología en el Fold.

Se espera que el iPhone plegable cuente con un total de cuatro cámaras que, dice JP Morgan, no estarían estabilizadas y no contarían con sensor LiDAR. Una cámara frontal en la pantalla interna, una en la pantalla externa y dos más en la parte trasera.