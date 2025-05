Apple deja de vender por sorpresa uno de los accesorios originales del AirTag: un nuevo modelo podría estar en camino

Apple tiene una hoja de ruta definida para lo que queda de año. La compañía californiana celebrará el próximo mes de junio el WWDC 2025, su conferencia anual de desarrolladores, y después, tras el verano, presentará oficialmente los iPhone 17, unos dispositivos que llegarán a España y de los que ya se conocen algunos detalles gracias a las filtraciones. Pero la firma de la manzana mordida también guarda algunas sorpresas bajo la manga y una de ellas podría ser un nuevo AirTag 2; algo que cobra más fuerza tras descubrir que Apple ha dejado de vender por sorpresa uno de los accesorios originales de su localizador.

El AirTag de Apple se presentó en el año 2021 y desde entonces ha tenido un gran éxito en España y gran parte del mundo. Un dispositivo para no perder las llaves y encontrar cualquier objeto cotidiano que llegó en aquel momento con una serie de accesorios, como el AirTag Loop, que permite a los usuarios fijar el localizador a objetos como mochilas o maletas fácilmente. Un artículo que se lanzó con versiones de cuero -aunque esta se sustituyó por el llavero FineWoven en 2023- y silicona, y que la compañía liderada por Tim Cook acaba de quitar de su tienda online sin que nadie se diera cuenta.

Un movimiento que ha cogido a los usuarios por sorpresa y que llega justo en medio de rumores que señalan que la empresa de Cupertino (Estados Unidos) está preparando una nueva versión de su localizador. El medio Macworld ha sido quien ha descubierto que Apple ya no vende el AirTag Loop en su tienda online y no está disponible en muchas de las Apple Store de todo el mundo. De hecho, los establecimientos no han recibido nuevos suministros de este accesorio desde hace meses, según fuentes familiarizadas con el asunto.

AirTag y sus diferentes accesorios, como el AirTag Loop. Chema Flores Omicrono

Incluso dichas fuentes señalan que el AirTag Loop también ha sido eliminado del catálogo, lo que podría sugerir que ha sido descatalogado para siempre. Asimismo, apuntan que, aunque a veces Apple tiene que hacer frente a la escasez de suministros que afectan a la disponibilidad de algunos productos, suele dejar claro en su tienda cuando un artículo está temporalmente fuera de stock. Eso sí, los usuarios pueden seguir comprando sin ningún tipo de impedimento el llavero FineWoven.

Puede que la razón más probable por la que Apple haya dejado de vender el AirTag sea su escasa popularidad entre los clientes, quienes en gran medida optan por accesorios de terceros para el localizador. Sin embargo, también puede suponer una importante pista sobre lo que se viene rumoreando desde hace tiempo: estarían preparando una nueva versión del localizador que vendría con accesorios renovados en un futuro próximo.

Una nueva versión del AirTag que podría lanzarse este mismo año con un diseño similar al actual, pero con un chip Ultra Wideband mejorado y un mayor alcance, de casi 100 metros, según han apuntado anteriormente algunas filtraciones. Mientras que otros rumores han señalado que el futuro localizador de Apple contaría con unos mecanismos más potentes contra el acoso, como mejores protecciones para evitar que la gente desactive el altavoz interno del rastreador. Por el momento no hay nada confirmado, por lo que habrá que estar atento a los movimientos que realicen desde Cupertino.