Lidl tira el precio de la batería externa Anker para móviles con capacidad de 20.000 mAh: está disponible por solo 16,99 euros

Quedarse sin batería lejos de un enchufe es un inconveniente habitual durante las jornadas laborales intensas o los desplazamientos largos. Para evitar esta situación, Lidl ha incorporado en su tienda en línea la batería externa Anker de 20.000 mAh con una potencia de salida de 30 W.

Este accesorio portátil cuenta con un descuento del 15 % dentro de la campaña promocional Black Week del supermercado. Gracias a esta rebaja puntual, su precio habitual de 19,99 euros desciende hasta los 16,99 euros con el impuesto sobre el valor añadido incluido.

La reserva de 20.000 mAh permite recuperar la autonomía completa de un teléfono móvil en múltiples ocasiones antes de agotar el acumulador. Según los datos técnicos proporcionados en la ficha del producto, esta capacidad resulta suficiente para cargar un iPhone 16 hasta cuatro veces o un Samsung S24 hasta 3,79 veces.

El sistema incorpora carga rápida bidireccional que alcanza los 30 W al alimentar dispositivos conectados y los 20 W cuando se recarga la propia unidad. Esta velocidad logra llevar la batería de un iPhone 16 desde el 0 % hasta el 58 % en apenas 30 minutos de conexión.

En la sección inferior de especificaciones técnicas figura también un registro de 10.000 mAh y una potencia de 22,5 W asociada a determinadas configuraciones de puerto. No obstante, tanto el título comercial como el desglose principal de características confirman los 20.000 mAh de almacenamiento total y los 30 W máximos.

Uno de los elementos más funcionales de este modelo en color negro es la incorporación de un cable USB-C integrado de 15 centímetros de longitud. Este diseño elimina la necesidad de transportar cables adicionales en la mochila o el bolsillo y soporta más de 10.000 dobleces sin sufrir roturas.

El cuerpo del dispositivo integra además una pantalla digital que muestra mediante dígitos exactos el porcentaje de energía restante. Esta lectura numérica facilita la planificación de las recargas y evita las imprecisiones habituales de los indicadores luminosos tradicionales de cuatro puntos.

Batería Anker Lidl

A nivel de conectividad física, el equipo dispone de tres puertos disponibles repartidos en dos conexiones USB-C y una entrada USB-A tradicional. Su peso total alcanza los 353 gramos, una cifra equilibrada que permite llevarlo cómodamente en el equipaje de mano durante cualquier viaje.

La seguridad eléctrica está respaldada por la tecnología ActiveShield 2.0, un sistema diseñado para supervisar la temperatura interna 3 millones de veces cada día. Cuando detecta cualquier variación térmica relevante, el circuito ajusta automáticamente la potencia de salida para proteger tanto las celdas como el teléfono conectado.

El fabricante ha actualizado además las celdas internas para cumplir con la certificación internacional CB en materia de estándares de seguridad. Esta homologación garantiza un funcionamiento estable frente a sobrecargas, cortocircuitos o fluctuaciones de voltaje durante el uso diario.

De forma excepcional para las compras efectuadas entre el 8 de noviembre y el 24 de diciembre de 2026, el comercio ha ampliado las devoluciones gratuitas hasta el 31 de enero de 2027. Asimismo, los clientes registrados en el programa Lidl Plus pueden acumular puntos con esta adquisición y obtener envío gratuito al superar los 79 euros de compra.