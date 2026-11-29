Más allá de los Apple Airtags: Kodak reinventa el localizador añadiendo una pantalla que muestra fotos o códigos QR

Los localizadores inteligentes similares al AirTag abundan en el mercado actual, pero el nuevo Kodak SlideTag aporta un enfoque distinto con una pantalla integrada. Este panel de tinta electrónica permite mostrar fotografías personales, listas y otros elementos útiles mientras mantiene rastreados los objetos cotidianos.

El accesorio resulta totalmente compatible tanto con la red Find Hub de Android como con el sistema Buscar de Apple. Su estética rinde homenaje a la época dorada de la fotografía analógica de Kodak.

La fabricación de este dispositivo corre a cargo de Reto, la misma empresa responsable de la cámara digital en formato llavero Kodak Chamera. Gracias a esta alianza, el producto combina nostalgia visual con funciones tecnológicas adaptadas al uso diario.

La premisa del SlideTag destaca por su sencillez y atractivo visual para los amantes de lo retro. El usuario recibe un rastreador con pantalla de tinta electrónica enmarcado en uno de ocho estilos inspirados en las clásicas diapositivas de 35 milímetros.

Estos marcos se comercializan mediante un formato de caja sorpresa, por lo que desconoces el diseño exacto hasta abrir el paquete. La única forma de evitar este factor aleatorio consiste en adquirir el conjunto completo que reúne las ocho variantes habituales.

Adicionalmente, la colección esconde un noveno estilo especial con acabado exclusivo para los compradores más afortunados. Esta edición secreta aparece únicamente en una de cada 64 cajas individuales vendidas al público.

El panel integrado de 1,54 pulgadas reproduce versiones de seis colores de tus imágenes favoritas con una resolución de 240 por 240 píxeles. Además de fotografías, la superficie muestra listas de tareas, calendarios, cuentas atrás y códigos QR personalizados.

Accesorio de Kodak Kodak

La memoria interna del localizador almacena hasta 12 fotografías simultáneas para crear una presentación dinámica. Estas imágenes alternan automáticamente mediante un temporizador o al pulsar dos veces el botón trasero del dispositivo.

La gestión de todo este contenido visual se realiza de forma inalámbrica mediante la aplicación Kodak Memory Link, disponible en Android e iOS. El enlace Bluetooth permite transferir las capturas desde el teléfono en pocos segundos siempre que estés a menos de 10 metros.

A diferencia de las pantallas convencionales, la tecnología de tinta electrónica apenas consume energía cuando cambia la imagen mostrada. Esto garantiza que la última fotografía elegida permanezca visible bajo la luz solar directa sin agotar la batería interna.

El equipo funciona con una pila de botón CR2032 reemplazable que viene preinstalada de fábrica y se cambia fácilmente con una moneda. Cuando la carga desciende por debajo del 10%, un icono en pantalla y una luz roja avisan al propietario.

En el apartado de localización, ofrece seguimiento por Bluetooth 5.4 con un alcance de hasta 30 metros y un altavoz de 75 decibelios. Aunque carece de chip de banda ultraancha, cumple con solvencia su cometido en llaves, mochilas o equipajes.

Su carcasa presenta un peso ligero de 16,6 gramos y cuenta con certificación IP54 contra el polvo y las salpicaduras de agua. También incluye un control físico de privacidad que desactiva la ubicación al presionar el botón principal cinco veces seguidas.

El Kodak SlideTag ya se encuentra disponible para su compra directa a través de Amazon por un precio de 48 euros la unidad. Quienes deseen asegurar la colección completa de ocho diseños retro pueden adquirir el paquete entero por unos 336 euros .