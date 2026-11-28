La aplicación española que revoluciona el HYROX: saca una foto a la pizarra y la IA guarda tu entreno en pocos segundos

Entrenar duro y terminar una sesión en el gimnasio suele dejarte sin energía ni ganas para ponerte a teclear números en la pantalla del teléfono.

Si alguna vez has practicado disciplinas deportivas exigentes o te estás preparando para una prueba de HYROX, seguro que conoces bien la escena habitual: el entrenador escribe la rutina del día en una pizarra llena de ejercicios, pesos y tiempos.

Al acabar, casi todo el mundo prefiere marcharse a descansar antes que pasar varios minutos copiando a mano cada detalle en una libreta o aplicación.

Para resolver este problema tan cotidiano, ha nacido una propuesta tecnológica española que recurre a la inteligencia artificial (IA) para facilitarnos la vida.

Este auge no llega por casualidad, sino en plena explosión internacional del deporte.

HYROX, la exigente disciplina de fitness que combina 8 kilómetros de carrera con 8 estaciones de ejercicios funcionales, prevé alcanzar la impresionante cifra de 1,3 millones de participantes en más de 100 eventos a lo largo de esta temporada.

El interés en nuestro país es enorme: tras celebrar su edición en Valencia del 16 al 18 de octubre, la competición volverá a las instalaciones de IFEMA Madrid del 17 al 21 de marzo de 2027, en una cita multitudinaria con capacidad para reunir a hasta 30.000 atletas.

Con semejante volumen de deportistas preparándose a fondo en los gimnasios, contar con herramientas ágiles se ha vuelto fundamental.

Aquí es donde entra HY AI, una aplicación completamente gratuita para Android e iOS creada en Barcelona por el desarrollador Marco Savino.

La gran ventaja de esta herramienta es su sencillez de uso. En lugar de obligarte a rellenar formularios tras el esfuerzo, solo tienes que abrir la cámara de tu móvil, sacar una foto a la pizarra del gimnasio y dejar que el sistema haga toda la magia.

Su algoritmo inteligente escanea la imagen y extrae automáticamente las estaciones, las repeticiones, los pesos utilizados y los tiempos conseguidos.

Desde su estreno hace menos de dos meses, la plataforma ya ha superado los 1.200 atletas registrados de 19 países diferentes, sumando más de 700 nuevos usuarios en los últimos 30 días coincidiendo con la temporada de carreras.

De hecho, los deportistas ya han guardado más de 1.100 sesiones fotografiando el panel.

Además, la inteligencia artificial no se queda únicamente en leer la foto.

La aplicación analiza todos los datos registrados para calcular tus marcas personales y decirte exactamente tu porcentaje de preparación para competir, indicándote qué ejercicios necesitas reforzar con prioridad.

Incluso incorpora un entrenador virtual inteligente con el que puedes chatear para consultar dudas sobre tu rendimiento físico.

A todo esto se suma una potente vertiente comunitaria donde los usuarios pueden seguir a sus amigos, comentar sesiones y etiquetar a sus compañeros de entrenamiento.

También dispone de un directorio de clubes y un calendario con más de trescientas competiciones para saber con quién coincidirás en la pista.

Para completar la experiencia deportiva, la app se conecta con Health Connect en Android, Apple Health y relojes de la marca COROS para sincronizar tus pulsaciones y zonas de esfuerzo.