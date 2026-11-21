Honor lanza el nuevo Watch 6 Pro en España: pantalla con un brillo de 5.500 nits e innovadores sensores de salud

Honor ha anunciado la llegada oficial a España del nuevo Honor Watch 6 Pro, la versión más avanzada de su familia de relojes inteligentes. Estamos ante un dispositivo que apuesta por materiales más propios de la relojería tradicional y una pantalla de alto brillo para competir contra sus rivales.

La gran novedad en el diseño reside en su bisel de cerámica nanocristalina sinterizada a 1.400 ºC, combinado con un marco de acero inoxidable; el dispositivo tiene un grosor de 11,6 mm, un peso de 50,9 gramos sin correa y obtiene una nueva corona octogonal giratoria junto a un botón lateral.

En el frontal cuenta con un impresionante panel LTPO AMOLED Tandem de 1,5 pulgadas que destaca por alcanzar un brillo máximo de 5.500 nits, lo que facilita la lectura bajo la luz directa del sol.

Podemos usarlo tanto en los días de sol como de lluvia, gracias a un modo táctil que es capaz de responder incluso con la pantalla mojada por el agua o el sudor.

El Honor Watch 6 Pro estrena el sistema Intelligent Sense, una arquitectura de sensores ópticos que analiza capas profundas de la piel.

Esto permite usar la función Quick Health Scan para medir en 60 segundos la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno y el estrés con un solo toque.

Honor Watch 6 Pro Honor El Androide Libre

Además, el reloj cada mañana genera el informe Healthy Morning, con datos sobre la calidad del sueño, la energía corporal y la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Para el deporte, ofrece más de 120 modos, GPS de doble banda AccuTrack con tres antenas, y resistencia al agua IP69K y resistencia a la presión de 5 ATM, por lo que es plenamente sumergible.

En lo que respecta a la conectividad, el reloj puede ser vinculado a un móvil de Honor y a un iPhone al mismo tiempo, lo que permite recibir notificaciones de llamadas y mensajes desde ambos dispositivos.

También incluye control por gestos de muñeca, grabadora de voz integrada, y conexión Bluetooth 5.4.

Honor Watch 6 Pro Honor El Androide Libre

Uno de sus puntos fuertes es la capacidad de hacer pagos móviles 'contactless' (sin contacto) gracias al chip NFC integrado y a una alianza con la plataforma Fidesmo; esto permite configurar tarjetas bancarias Visa y Mastercard directamente en el reloj para pagar acercándolo al datáfono sin usar el móvil para nada.

Honor presume de que este reloj es capaz de alcanzar hasta 18 días de uso en el modo de larga duración gracias a la batería de 515 mAh integrada; en un uso habitual, la duración se sitúa en 10 días, mientras que con la pantalla siempre activa alcanza una semana completa.

Esta versión Pro presenta notables diferencias respecto al Honor Watch 6 presentado el pasado mes de junio, especialmente en lo que respecta a la pantalla (con un brillo 2.000 nits superior) y en los materiales 'premium' usados.

El Honor Watch 6 Pro ya está disponible en preventa en España, y saldrá a la venta el 27 de noviembre; la versión negra con correa de caucho fluorado cuesta 379 euros, mientras que la edición plateada con correa de acero inoxidable cuesta 429 euros.

Como parte de la promoción de lanzamiento, Honor ofrece un descuento directo de 100 euros en su tienda oficial hasta el 18 de diciembre; solo tenemos que introducir el código AESW6PRO, lo que deja el precio de entrada en apenas 279 euros.