Montaje de Whatsapp con un servicio en la nube Creación propia

WhatsApp cambia para siempre: quiere que pagues por hacer la copia de seguridad de tus fotos y vídeos

WhatsApp ha comenzado a desplegar una nueva función muy esperada por los usuarios de Android para gestionar sus copias de seguridad. Se trata de un sistema de almacenamiento en la nube propio que permite guardar los mensajes sin depender de Google Drive.

Esta novedad supone un cambio muy importante en la forma en que gestionamos nuestro espacio digital diario. Hasta ahora, los usuarios de Android estaban obligados a compartir la cuota de 15 GB de Google entre correos, fotos y chats.

Con la última actualización de la versión beta, la aplicación de mensajería ofrece una alternativa independiente y segura. La plataforma otorgará 2 GB de almacenamiento gratuito a cada usuario para guardar su historial de conversaciones.

Esta cantidad inicial será suficiente para la mayoría de las personas que solo envían textos y algunas imágenes. Quienes compartan muchos vídeos o archivos pesados tendrán que gestionar mejor su espacio o buscar otras soluciones.

El descubrimiento de esta característica se ha producido gracias a la última versión de prueba lanzada recientemente. Concretamente, WABetaInfo ha encontrado esta opción en la variante beta más reciente disponible para los teléfonos con sistema operativo Android.

Al entrar en los ajustes de la cuenta, la pantalla de copias de seguridad muestra ahora un diseño totalmente renovado. Los usuarios pueden elegir libremente si prefieren seguir usando los servidores de Google o dar el salto al servicio nativo.

Una de las grandes ventajas de esta implementación es la flexibilidad que otorga al consumidor final. El sistema permite alternar entre ambos proveedores de almacenamiento en cualquier momento sin perder los datos ya guardados.

La seguridad es un pilar fundamental en este nuevo servicio de alojamiento a distancia para teléfonos inteligentes. Todas las copias de seguridad alojadas en los servidores propios de la compañía estarán cifradas de extremo a extremo por defecto.

Este nivel de protección garantiza que ni siquiera la propia empresa desarrolladora pueda acceder al contenido de los mensajes personales. Para activar esta barrera defensiva, los usuarios deberán configurar un método de autenticación antes de realizar su primer guardado.

Nueva opción de copia de seguridad de WhatsApp WhatsAppBetaInfo

El sistema propone el uso de una clave de acceso rápida como método principal para mantener la privacidad. También existe la posibilidad de utilizar una contraseña tradicional de sesenta y cuatro dígitos para proteger todo el historial.

Para aquellos usuarios que necesiten más de 2 GB, la compañía ha preparado varios planes de suscripción mensuales. La plataforma ofrecerá ampliaciones automáticas de hasta 100 GB para quienes adquieran los paquetes de mejoras del servicio.

Además, el ecosistema de la empresa matriz permitirá contratar planes superiores mediante su servicio unificado para cuentas empresariales. Estas opciones de pago alcanzarán capacidades de hasta 4 TB para satisfacer a los usuarios más exigentes.

Un aspecto crucial de estos planes de pago es la política de retención de datos tras una posible cancelación. Si un cliente deja de pagar su cuota mensual, sus archivos no desaparecerán de forma inmediata de los servidores centrales.

La plataforma ha establecido un periodo de gracia de 4 meses para proteger los datos de las cuentas inactivas. Una vez superado este límite temporal sin renovar la suscripción, la copia de seguridad será eliminada de forma permanente.

Este margen de tiempo resulta muy útil para evitar pérdidas de información por descuidos en la renovación bancaria. Las personas tendrán margen suficiente para descargar sus datos o reactivar el plan antes de perder sus preciadas fotografías.

Por el momento, el acceso a esta gran herramienta está limitado a un grupo reducido de personas seleccionadas. El despliegue se está realizando de manera gradual para comprobar el correcto funcionamiento de toda la infraestructura técnica.

No existe todavía una fecha oficial confirmada para la llegada de esta característica a la versión estable global. Los expertos estiman que este periodo de pruebas podría alargarse durante varios meses debido a la complejidad del proyecto.