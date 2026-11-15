Revolución en las cámaras de los móviles: nueva tecnología captura 2,5 veces más luz y evita tener que usar IA para mejoras

Las cámaras de los móviles han mejorado mucho en los últimos años, pero siguen encontrándose con un muro: la reducida cantidad de luz que puede impactar los pequeños sensores que caben en el interior del chasis del teléfono.

Para compensarlo, hasta ahora fabricantes como Apple, Samsung o Google se han centrado en el software, invirtiendo millones en fotografía computacional y procesado por inteligencia artificial para generar la información que no reciben los sensores.

Pero incluso la IA tiene un límite, y los resultados no son siempre como los usuarios esperan; al fin y al cabo, estamos hablando de datos lumínicos perdidos antes incluso de llegar a tocar el sensor.

Ahora, una nueva tecnología óptica llamada HoloCoder promete multiplicar por 2,5 la luz que captan las cámaras de los smartphones actuales, y puede llegar muy pronto a los primeros dispositivos.

La clave de este avance es la eliminación del filtro Bayer, una parte imprescindible de cualquier cámara que divide la luz en rojo, verde y azul para crear imágenes en color y que es el estándar de la industria.

El problema es que se trata de un filtro que funciona por absorción y descarte de ondas de luz; por ejemplo, un píxel rojo solo deja pasar la luz roja, bloqueando las ondas verdes y azules; por eso, se pierde alrededor del 60% de la luz que entra por la lente.

HoloCoder, en cambio, sustituye esta 'rejilla' por una capa óptica microscópica, colocada directamente sobre el sensor; en lugar de bloquear los colores no deseados, esta superficie aprovecha la naturaleza ondulatoria de la luz para difractar y redirigir cada longitud de onda hacia el píxel concreto.

Al aprovechar prácticamente toda la luz que entra por la lente, el sensor recibe hasta 2,5 veces más información lumínica, sin necesidad de aumentar su tamaño físico; esto supone una mejora del 150% en la captación de luz respecto a los sistemas actuales.

Mejora de la foto nocturna

Esto se notará especialmente en la fotografía nocturna y la grabación de vídeo en interiores; al partir de una señal mucho más limpia y luminosa, el dispositivo genera menos ruido digital y reduce la dependencia en exposiciones largas.

Además, se mejora notablemente el rango dinámico en escenas complicadas, como los contraluces frente a una ventana o las puestas de sol.

HoloCoder también abre la puerta a registrar información de profundidad, es decir, de tres dimensiones junto con los datos de color; es posible obtener la distancia de los objetos en la misma capa, permitiendo la creación de sensores dedicados expresamente al enfoque o al modo retrato.

En la práctica, las cámaras de los móviles pueden ser más pequeñas y ofrecer una mejor calidad de imagen, al mismo tiempo que se ahorran recursos que ahora son dedicados a procesar la fotografía final, ya que no serán tan necesarios como ahora.

Esta tecnología no es nueva, pero ahora está más cerca que nunca gracias al anuncio de la compañía estadounidense Metalenz de que ha adquirido la startup israelí PxE Holographic, la creadora de HoloCoder, en su totalidad.

Metalenz ya ha anunciado su intención de integrar HoloCoder como parte de su oferta comercial, por lo que otras compañías podrán licenciar la tecnología y usarla en sus dispositivos.

Aunque no ha mencionado nombres de posibles marcas interesadas, la compañía ya ha adelantado que los primeros dispositivos con HoloCoder llegarán al mercado entre finales de 2027 y principios de 2028.