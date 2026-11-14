Xiaomi lanza el POCO X8s en España: demuestra que puedes tener un móvil compacto y con batería que dura más de un día

Un gran problema que tiene el mercado de smartphones es que, conforme subimos de precio, el tamaño del dispositivo también lo hace; hay gente que prefiere un dispositivo más compacto y fácil de usar con una sola mano.

Ahora, Xiaomi acaba de alegrar el día a estos usuarios con el lanzamiento en España del POCO X8s, un nuevo miembro de la gama que, a diferencia de sus 'hermanos', se centra en ofrecer buen hardware en un tamaño más reducido.

Y es que, normalmente, si queremos un smartphone compacto, también tenemos que aceptar una serie de sacrificios, muchos como resultado del espacio reducido disponible para el fabricante.

Sin embargo, el POCO X8s, con una pantalla de 6,35 pulgadas y apenas 187 gramos de peso, demuestra que es posible ofrecer un hardware a la altura del precio sin necesidad de hacer grandes recortes.

La propia pantalla es uno de los aspectos más llamativos de este dispositivo, montando un panel AMOLED de 6,35 pulgadas con bordes ultrafinos de apenas 1,18 milímetros y un panel M10 para una alta eficiencia luminosa con bajo consumo energético.

La pantalla cuenta con una resolución CrystalRes de 2.656 x 1.220 píxeles, y una tasa de refresco adaptativa de entre 1 y 120 hercios. El panel alcanza un brillo máximo de 3.500 nits que permite visibilidad bajo la luz directa del sol.

POCO X8s Xiaomi El Androide Libre

En el interior encontramos el procesador Snapdragon 7 Gen 4, un chip fabricado en 4 nm que alcanza frecuencias de hasta 2,8 GHz y con ocho núcleos. Para evitar que el teléfono se caliente en exceso, Xiaomi ha implementado un sistema de refrigeración líquida con 4.496 mm2 de superficie.

El POCO X8s se puede configurar en versiones de 8 o 12 GB de memoria RAM; la primera viene con 256 GB de almacenamiento interno, y la segunda, con 512 GB.

En el apartado fotográfico, contamos con una configuración de triple cámara con un sensor principal de 50 Mpx con estabilización óptica de imagen y una gran apertura f/1.77 para capturar fotografías nítidas y luminosas en escenas nocturnas.

Viene acompañado de un teleobjetivo, también con un sensor de 50 Mpx con una longitud focal equivalente de 57 mm y apertura f/2.2; por último, una cámara ultra gran angular de 8 Mpx. En el frontal, una cámara selfie de 20 Mpx.

POCO X8s Xiaomi El Androide Libre

Pese a su grosor de solo 8,06 mm y su tamaño reducido, el POCO X8s esconde una gigantesca batería de 6.330 mAh, basada en la tecnología de silicio-carbono de alta densidad.

Gracias a esto, Xiaomi promete autonomía para más de un día, con más de 24 horas de reproducción de vídeo, superando la duración de smartphones más grandes pero con baterías de menor capacidad.

Es compatible con la carga rápida HyperCharge por el estándar de carga PPS de 100 W, además de con carga inversa de 22,5 W para cargar otros dispositivos con la batería del móvil.

El nuevo POCO X8s ya se puede comprar en España en tres acabados diferentes: negro, blanco y azul. Su precio de partida es de 529,99 euros para la versión de 8 GB y 256 GB, pero como parte de la oferta de lanzamiento, se puede conseguir por solo 429,99 euros; la versión de 12 GB y 512 GB cuesta 629,99 euros, con precio especial de 519,99 euros.