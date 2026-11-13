X (Twitter) cambia para siempre: la red social de Elon Musk amplía de 4 a 20 el límite de imágenes por publicación

Durante la última década, los usuarios de Twitter, actualmente transformada en la X de Elon Musk, se habían acostumbrado a una restricción inamovible a la hora de compartir contenido multimedia.

Cuando una persona necesitaba publicar las fotografías, el estricto límite de cuatro imágenes por publicación obligaba a los usuarios a elegir minuciosamente sus capturas o a crear interminables hilos para lograr mostrar todo el material.

Esa barrera histórica acaba de desaparecer para siempre. En un movimiento estratégico que altera radicalmente la forma de interactuar con la plataforma, X ha actualizado su aplicación para permitir la publicación de hasta 20 fotografías o vídeos dentro de un mismo mensaje.

La noticia supone uno de los cambios estructurales más profundos en la interfaz y en el concepto original de esta red social, acercándola de manera evidente al formato de rivales directos como Instagram.

Al adoptar este popular estilo de carrusel extenso, la compañía tecnológica busca retener la atención de la audiencia durante mucho más tiempo en cada impacto.

Ya no se trata exclusivamente de leer textos ingeniosos o consumir información rápida, sino de sumergir a la comunidad en galerías visuales completas sin necesidad de abandonar la publicación original.

Resulta una declaración de intenciones que pretende potenciar la expresión gráfica de los creadores de contenido e incentivar una permanencia prolongada dentro del ecosistema nativo de la aplicación.

Big update to the X platform today After 10 years of Twitter/X supporting up to 4 Photos and Videos per post, the limit has been increased to 20! Happy posting https://t.co/8hjclgo3rk — Jonah Katz (@dinkin_flickaa) November 12, 2026

El responsable de dar a conocer esta importante novedad ha sido Jonah Katz, el actual líder de ingeniería móvil de X.

Fiel al estilo directo de la junta directiva, el anuncio no se produjo mediante un comunicado corporativo, sino a través de una publicación orgánica en su propio perfil oficial.

Katz celebró con entusiasmo la implementación de esta esperada mejora técnica, recordando al público que la plataforma llevaba 10 años consecutivos estancada en ese mencionado tope de cuatro archivos multimedia por mensaje.

Para estrenar la herramienta por todo lo alto y demostrar la estabilidad del sistema, el directivo acompañó su texto explicativo con una extensa galería fotográfica, mostrando una veintena de paisajes y escenas de la naturaleza que se deslizan de forma fluida.

Este avance encaja a la perfección con la ambiciosa visión global que el magnate Elon Musk tiene planificada para el futuro de la plataforma.

La firme intención de convertir a X en una aplicación versátil para absolutamente todo exige irremediablemente evolucionar más allá de sus raíces puramente textuales para abrazar así el consumo masivo de imágenes y vídeos.

Para la extensa comunidad global, esto significa que el tradicional muro de actualizaciones se volverá un espacio visualmente mucho más rico y denso, abriendo la puerta a nuevas formas de narrar historias.

La esperada actualización ya se encuentra completamente desplegada y en marcha, transformando de manera definitiva la experiencia de navegación diaria.