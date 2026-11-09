La nueva freidora de aire de Xiaomi lanzada en España es muy especial: con cocción al vapor para el mejor resultado

Xiaomi quiere conquistar las cocinas españolas, y el último producto que ha lanzado puede ser la clave; la nueva Mijia Smart Steam Air Fryer 7L es una de las freidoras de aire más interesantes que hemos visto hasta la fecha.

Este modelo cuenta con un sistema de vapor dinámico combinado con aire caliente de 360 grados, evitando de esta manera el gran problema que tiene la mayoría de las llamadas 'air fryers'.

En una freidora de aire convencional, sólo se mueve el aire del interior de la cesta, que termina secándose por las altas temperaturas, resultando en alimentos resecos y en ocasiones endurecidos.

En cambio, al incluir humedad en el aire, es algo más parecido a la cocción en vapor, pero con las ventajas de la freidora de aire; el resultado es un exterior crujiente, pero con un interior húmedo y jugoso.

La cocción al vapor de este modelo de Xiaomi usa un sistema de 900 W que genera vapor a alta temperatura, alcanzando los 130 ºC en segundos; esto permite cocinar un 30% más rápido que las vaporeras eléctricas tradicionales con sus ventajas como la conservación de jugos.

El aparato cuenta con un depósito de agua de 1,5 litros situado en la parte superior, una capacidad que permite usar el vapor durante la elaboración de 7 platos sólo con llenarlo una vez, o 90 minutos de uso continuo.

Mijia Smart Steam Air Fryer 7L Xiaomi El Androide Libre

La tecnología de vapor sellado hace que la humedad no se escape, pero gracias a que circula de manera continua no se produce condensación.

Este modelo también destaca por su capacidad total de 7 litros, superior a lo que solemos ver en freidoras de aire. La potencia alcanza los 1850 W, y permite un rango de temperatura de entre 30 ºC y 230 ºC.

El interior está fabricado en acero inoxidable 304, una opción más saludable que los acabados metálicos habituales; la cesta está recubierta de un revestimiento antiadherente sin PFAS y una rejilla que permite cocinar en dos niveles.

Mijia Smart Steam Air Fryer 7L Xiaomi El Androide Libre

Dicha cesta cuenta con una ventana de visualización integrada de 7 pulgadas, que permite comprobar el estado de los alimentos sin necesidad de abrir el compartimento.

La Mijia Smart Steam Air Fryer 7L forma parte de la plataforma de hogar inteligente Xiaomi Home y es compatible con Xiaomi HyperOs Connect; esto permite controlar el aparato desde el smartphone y acceder a más de 100 recetas en la nube y 25 recetas de fábrica.

El frontal integra una pantalla LCD inteligente interactiva para controlar el tiempo, el modo y la temperatura mediante giro y pulsación. Tiene 10 funciones accesibles directamente desde esta pantalla, como freír, deshidratar, hornear, cocinar al vapor o sous vide.

También incluye funciones automatizadas de secado y eliminación de olores mediante una sola pulsación. Se apaga automáticamente al retirar la cesta, pero mantiene el calor durante 30 minutos.

La Mijia Smart Steam Air Fryer 7L ya se encuentra disponible en España a un precio oficial de 179,99 €.