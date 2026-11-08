Anker lanza en España su nuevo sacaleches portátil con tecnología de calor para mejorar la producción en un 30%

Anker, a través de su marca eufy, ha presentado oficialmente en España su nueva línea de productos dedicados a la maternidad y el cuidado del bebé, estrenada por el nuevo Anker eufy S1 Pro.

Este dispositivo representa un cambio importante en la extracción de leche materna, gracias a su diseño sin cables y a funciones adicionales.

El Anker eufy S1 Pro es un sacaleches eléctrico portátil y manos libres, pensado para ser llevado cómodamente dentro del sujetador. Su función principal es facilitar la extracción de leche en cualquier lugar, sin necesidad de cables ni bombas externas.

El dispositivo destaca frente a otros sacaleches por integrar la tecnología HeatFlow patentada por Anker, un sistema capaz de calentar directamente la brida en contacto con el pecho a una temperatura de entre 35 y 41 ºC con siete niveles ajustables.

Esta es una de las grandes ventajas respecto a otros sacaleches del mercado, la integración directa de calor en el propio sujetador. La mayoría de los modelos convencionales no aplican calor, o requieren de compresión manual externa.

El calor aplicado a la zona estimula el reflejo de bajada de la leche materna, sin calentar al mismo tiempo la leche extraída; según datos de la marca obtenidos de más de 300 usuarias, este método logra un incremento de la producción del 30%.

Anker eufy S1 Pro Anker El Androide Libre

Para garantizar la seguridad, el sensor interno monitoriza la temperatura cada 3 segundos, y el dispositivo incluye un sistema de apagado automático tras 15 minutos de uso continuo.

En cuanto al rendimiento, el eufy S1 Pro alcanza una potencia de succión de hasta 300 mmHg con 7 niveles de intensidad y 3 velocidades de ciclo; durante el funcionamiento, produce un nivel de ruido de aproximadamente 46 dB.

El equipo incluye un recipiente de 150 ml, elaborado en silicona de grado alimentario libre de BPA; viene equipado con una brida de 24 mm e insertos de 17, 19 y 21 mm. La limpieza del dispositivo es rápida gracias a sus 4 piezas lavables y esterilizables en 5 minutos.

A través de la aplicación eufy Baby y la tecnología OptiRythm, se pueden personalizar los ritmos y registrar el volumen; asimismo, la app permite controlar cada pecho de forma totalmente independiente para adaptar la extracción.

Anker eufy S1 Pro Anker El Androide Libre

Otra ventaja importante es su estuche de carga magnético portátil. Este accesorio permite obtener una autonomía total de hasta 5 días de uso normal sin depender de enchufes. Su sistema de doble sellado evita fugas de leche durante los desplazamientos o movimientos cotidianos

El Anker eufy S1 Pro ya está disponible en España con un precio de 299,99 euros; como parte de su lanzamiento, y hasta el 11 de noviembre, el dispositivo estará disponible con un 30% de descuento, por 209,99 euros, usando el código ESEUFYS1PRO.

Este modelo se suma a otros tres modelos de sacaleches eléctricos portátiles de la compañía.

El Anker eufy S2 Pro es el más avanzado, al combinar tecnología de calentamiento con función de masaje para ofrecer una extracción más completa. Cuesta 399,99 euros.

El eufy S1 es una opción básica del S1 Pro que no tiene estuche de carga magnético portátil ni funciones avanzadas de conectividad y personalización. Cuesta 199,99 euros.

Por último, el eufy E20 es el modelo de entrada con función de calentamiento y diseño portátil pensado para quienes quieren iniciarse en los sacaleches eléctricos, con un precio de 169,99 euros.