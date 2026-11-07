Razer regresa al mercado de los auriculares con cable: sonido inmersivo, cancelación de ruido e iluminación RGB por 89 euros

En un mercado tecnológico dominado por las opciones inalámbricas, la búsqueda de latencia cero y una calidad sonora sin compresiones sigue siendo una prioridad absoluta para los jugadores exigentes.

La conocida firma de periféricos Razer ha decidido responder a esta necesidad renovando su catálogo con el lanzamiento oficial de los Razer Hammerhead V3 Chroma.

Se trata de unos auriculares intrauditivos de cable diseñados específicamente para consolas portátiles, ordenadores y dispositivos móviles.

Con este movimiento, la marca busca combinar la inmediatez de la conexión física con la tecnología más avanzada del sector sin obligar al usuario a preocuparse por la autonomía de la batería.

El elemento diferencial de este dispositivo reside en su sistema de cancelación activa de ruido de tipo Feed-Forward, una característica poco habitual en auriculares cableados de formato compacto.

Los Razer Hammerhead V3 Chroma. Razer El Androide Libre

Gracias a este aislamiento, los auriculares son capaces de neutralizar el ruido ambiental de fondo en entornos dinámicos como transportes públicos o estancias muy ruidosas, garantizando una concentración total en la partida.

Para ofrecer una experiencia sonora rica en matices, Razer ha integrado una arquitectura acústica de doble altavoz que combina un altavoz dinámico principal de 11 milímetros para frecuencias bajas con un altavoz secundario dedicado de 6 milímetros centrado en los agudos.

En el apartado de rendimiento informático, los usuarios de PC pueden desbloquear el sistema de sonido envolvente THX Spatial Audio de 7.1 canales a través del software oficial Razer Synapse, lo que incrementa la precisión posicional durante los enfrentamientos competitivos.

Además, el dispositivo incluye cuatro perfiles de ecualización predeterminados para juegos, música, películas y llamadas, junto con la opción de configurar un perfil personalizado mediante software.

Pensando en la comodidad durante largas sesiones de juego en formato horizontal, el cable cuenta con un conector USB-C ergonómico con un ángulo recto de 90 grados que se ajusta a la parte inferior del teléfono o la consola de mano.

Este diseño evita molestos roces en las palmas de las manos y reduce el desgaste de la conexión con el paso del tiempo.

Los Razer Hammerhead V3 Chroma. Razer El Androide Libre

La estructura posee certificación de resistencia IPX4 frente al sudor y las salpicaduras de agua.

El control del dispositivo se completa con un mando integrado en el propio cable que permite gestionar el volumen, pausar la reproducción multimedia o activar el aislamiento acústico sin necesidad de interrumpir la partida.

Asimismo, incorpora un micrófono omnidireccional optimizado para la comunicación por voz en equipo.

Por último, la icónica iluminación Razer Chroma RGB aporta hasta 16,8 millones de colores personalizables para coordinar el aspecto visual con el resto del ecosistema de la marca.

Los auriculares ya están a la venta por un precio de 89,99 euros.