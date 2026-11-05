Es oficial: Motorola lanza el Signature 27, su móvil más avanzado llega con sonido Bang & Olufsen y diseño premium

Motorola ha decidido dar un golpe definitivo sobre la mesa con el Signature 27, su teléfono móvil más avanzado hasta la fecha.

El dispositivo combina un diseño premium con un apartado fotográfico premiado internacionalmente y una alianza de sonido imponente con la prestigiosa firma Bang & Olufsen.

Por 1.899 euros, este es el móvil más ambicioso de la marca: está fabricado con materiales muy resistentes y tiene todo lo necesario para competir contra los mejores teléfonos del momento.

El apartado visual del Motorola Signature 27 marca un hito en la telefonía al estrenar la pantalla Extreme AMOLED Duo.

Este panel integra tecnología tándem de dos capas emisivas que le permite alcanzar un brillo máximo récord de 12.000 nits.

Motorola Signature 27. Motorola El Androide Libre

Con resolución 1,5K Super HD, compatibilidad con Dolby Vision y la calibración de color validada por Pantone, la pantalla reduce el consumo energético un 34 % respecto a la generación previa y se protege mediante el cristal Corning Gorilla Glass Ceramic 3.

En cuanto a su chasis, la firma adopta una silueta estilizada de aluminio de grado aeroespacial combinada con un módulo posterior de cámaras fabricado en cerámica suave y aluminio cepillado.

El teléfono cuenta además con certificación militar MIL-STD-810H y protección IP68 e IP69 frente al agua y al polvo, llegando al mercado en dos acabados Pantone de textura diferenciada llamados Coal Smoke y Capulet Olive.

El sistema fotográfico del Signature 27 ha sido galardonado con el prestigioso sello DXOMARK Gold Label por su excelencia en calidad de imagen.

Motorola Signature 27. Motorola El Androide Libre

Su cámara principal de 50 MP incorpora el sensor Sony LYTIA L910 con tecnología LOFIC para gestionar escenas con luz compleja y alto rango dinámico.

A este sensor se suma un teleobjetivo periscópico de 200 MP que ofrece un Super Zoom de hasta 100 aumentos asistido por inteligencia artificial para preservar el detalle a grandes distancias.

Como innovación pionera en la industria, el terminal estrena el primer sensor de acción EVS dedicado en un smartphone, capaz de congelar el movimiento rápido con absoluta nitidez a través de la función Action Shot.

La configuración se completa con un ultra gran angular de 50 MP y una cámara frontal de 50 MP con grabación de vídeo en 4K.

Motorola Signature 27 Motorola El Androide Libre

En las entrañas del dispositivo late la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm, ofreciendo el máximo rendimiento gráfico y de computación.

Para controlar las temperaturas en tareas exigentes, integra el sistema de disipación ArcticMesh con gel térmico enriquecido con microdiamantes y una cámara de vapor un 40 % más grande.

Uno de sus mayores elementos diferenciadores es la parte acústica, convirtiéndose en el único smartphone del mercado provisto de sonido calibrado por Bang & Olufsen.

El conjunto se apoya en una batería de silicio-carbono de 7.000 mAh con carga rápida TurboPower de 90 W (capaz de ofrecer un día de autonomía en solo 12 minutos) y carga inalámbrica de 50 W.

Motorola Signature 27. Motorola El Androide Libre

En el apartado de software, el teléfono garantiza 7 años de actualizaciones del sistema operativo y destaca por ser el primer modelo de la marca compatible con GrapheneOS, enfocado en la máxima privacidad y seguridad.

Además, añade Gemini Intelligence con capacidades agénticas avanzadas y el ecosistema Motorola Qira.

moto watch 2 fit

Junto a su buque insignia, Motorola ha completado su ecosistema de dispositivos con el lanzamiento del nuevo moto watch 2 fit, un reloj inteligente enfocado en la salud y el rendimiento deportivo.

El dispositivo destaca por ser el smartwatch con mayor autonomía de la marca hasta la fecha, ofreciendo hasta 12 días de uso continuado con una sola carga.

El nuevo moto watch 2 fit. Motorola El Androide Libre

Además, el reloj refuerza su apartado de bienestar integrando por primera vez algoritmos deportivos avanzados desarrollados por Polar.

Entre ellas se incluyen métricas como Running Index para evaluar la eficiencia en carrera y sistemas de análisis del descanso y la recuperación como Nightly Recharge y Sleep Plus Stages.

Una persona usando el reloj moto watch 2 fit para hacer deporte. Motorola El Androide Libre

A nivel constructivo y funcional, el terminal incorpora un marco de aluminio y una pantalla gOLED de 1,85 pulgadas protegida con cristal Gorilla Glass 3 y un brillo máximo de 1.500 nits para facilitar su lectura en exteriores.

La ficha técnica se completa con resistencia al agua de 5 ATM y certificación IP68, GPS de doble frecuencia, seguimiento del ciclo menstrual y la posibilidad de responder llamadas por Bluetooth directamente desde la muñeca.

El moto watch 2 fit estará disponible próximamente en el mercado español a un precio de 99 euros.

moto buds 2 ultra

Para rematar su propuesta, la compañía ha presentado los nuevos moto buds 2 ultra, los auriculares inalámbricos más completos del fabricante.

Los auriculares moto buds 2 ultra. Motorola El Androide Libre

El gran pilar del dispositivo es su alianza con Bose, incorporando la calibración acústica Bose SoundDesign y la cancelación de ruido adaptativa Bose QuietControl ANC.

Tecnologías que combinan con soporte para Hi-Res Audio y una arquitectura de doble controlador (dinámico de 11 mm más armadura balanceada).

La experiencia inmersiva se redondea con Dolby Atmos y seguimiento dinámico de cabeza Dolby Head Tracking en terminales compatibles.

En el plano del software y las funciones inteligentes, los moto buds 2 ultra integran la herramienta AI Live Translate para escuchar traducciones en tiempo real.

Los auriculares moto buds 2 ultra. Motorola El Androide Libre

Por su parte, la función Head Gestures, que permite responder o rechazar llamadas con un simple gesto de cabeza.

Dotados de tres micrófonos de alta relación señal-ruido y una unidad de captación de voz (VPU) por auricular para optimizar la claridad en llamadas y locuciones, ofrecen hasta 8 horas de reproducción continua (37 horas en total con el estuche), protección IP57 e integración con Motorola Qira.

Los nuevos moto buds 2 ultra saldrán a la venta a un precio de 199 euros.