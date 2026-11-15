Hito de SpaceX: la gigantesca nave Starship aterriza con éxito en la plataforma Mechazilla tras pasar 22 horas en órbita

SpaceX vuelve a hacer historia. La compañía de Elon Musk ha logrado esta pasada noche el regreso con éxito de su gigantesca nave espacial Starship de un viaje orbital de 22 horas.

De este modo, logró que descendiese por primera vez a los gigantescos brazos mecánicos de Mechazilla, la torre de aterrizaje ubicada en Texas, desde la que fue lanzada el día anterior.

Este aterrizaje es esencial para el esfuerzo de la compañía, y marca un antes y un después en su estrategia espacial, pues lleva una década trabajando en el desarrollo de un cohete de estas dimensiones totalmente reutilizable.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

La Starship, de 52 metros de altura (equivalente a un edificio de 18 plantas), bajó desde las densas nubes sobre la base de lanzamiento Starbase de SpaceX y encendió tres motores Raptor para realizar un giro durante el aterrizaje y colocarse en posición vertical.

Fue entonces cuando descendió lentamente hacia los brazos mecánicos de la torre, con los motores aún a pleno rendimiento para quedar atrapada en Mechazilla, que se cerraron para atrapar a Starship por primera vez.

"Ese era el eslabón perdido, el santo grial de los vuelos espaciales", dijo Dan Huot, comentarista de la misión de SpaceX, refiriéndose al aterrizaje de la nave.

"Lo cambia todo"

El éxito de este vuelo "lo cambia todo" reconoce la propia SpaceX en su página web, pues sirve para dar luz verde a su plan de acelerar la Starship como cohete de carga frente al Falcon 10, y así poder llegar a los plazos del plan Artemis de la NASA.

Aterrizaje de Starship de SpaceX Reuters

El propulsor Super Heavy del imponente cohete transportó a la Starship al espacio el viernes, despegando desde las instalaciones de SpaceX en Starbase, Texas.

Este propulsor no había logrado regresar a la plataforma de lanzamiento unos 10 minutos después del despegue, frustrando así el plan de SpaceX de recuperar ambas partes del cohete por primera vez.

Sin embargo, el éxito de la misión reside en la etapa superior de la Starship.

Tras orbitar la Tierra 14 veces durante 22,5 horas y desplegar 26 satélites Starlink en órbita el viernes por la noche, la Starship encendió uno de sus motores el sábado para iniciar una caída atmosférica mientras volaba hacia el este sobre el Océano Pacífico.

Ship 42 looks great! https://t.co/ChJcdWiuuS — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2026

Superó el gran reto de sobrevivir a un calor abrasador mientras su velocidad orbital de unos 27.000 km/h se reducía a una caída libre supersónica en los cielos sobre las instalaciones en Texas.

Con las aletas aerodinámicas plegadas, dos pequeños enganches cerca de la parte superior de la Starship se fijaron a los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento, que se habían cerrado para sujetarla, permitiendo que la nave quedara suspendida a unos cientos de metros del suelo.

Los ingenieros de Musk y SpaceX comenzaron a inspeccionar la nave pocas horas después de su captura.

"¡La nave 42 tiene un aspecto fantástico!", escribió Elon Musk en X, publicando fotos y vídeos desde la torre de lanzamiento.