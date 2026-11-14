Carole Mundell, la directiva de la ESA que busca "garantizar la resiliencia y autonomía" de Europa en el espacio

Donald Trump dijo a principios de mes que "la nación que lidere la exploración espacial definirá el futuro de la humanidad." Desde la Agencia Espacial Europea abordan esta visión de forma distinta, en parte, dando más apoyo a las misiones científicas que los presupuestos de Trump han dejado caer.

“Para mí, la ciencia siempre ha tenido una dimensión internacional”, defiende la profesora Carole Mundell, a quien ha podido entrevistar EL ESPAÑOL-Omicrono. Mundell es la directora de ciencia de la ESA y la cabeza del ESAC, centro situado en Madrid, dos facciones de la agencia europea que en los últimos años han adquirido mayor relevancia y apoyo en la organización, con un importante crecimiento en la financiación.

Mientras el mundo parece sumido en una tensión geopolítica en crecimiento y el espacio se ha convertido en un terreno de juego para las rivalidades internacionales, esta astrofísica sigue defendiendo el papel de la ciencia como cohesión internacional y la vía para “dar autonomía y resiliencia a Europa”.

Carole Mundell (ESA): Volver a la Luna “es una carrera. Por supuesto que lo es”

“Cuando eres capaz de desarrollar y proporcionar tecnología para una misión de ciencia espacial, prácticamente puedes hacer cualquier cosa”, explica la astrofísica.

España vuela alto

“Durante la última conferencia ministerial, en la que se reúnen los ministros de los 23 países miembros para establecer el presupuesto de la agencia, conseguimos una inversión récord de 22.300 millones de euros destinados a la ESA. España se ha convertido en el cuarto inversor de la ESA, lo que demuestra la ambición de este país”.

Según el principio de retorno geográfico establecido en los fundamentos de la agencia, esa inversión económica se tiene que devolver al país impulsando su industria y economía, lo que supone un empuje para las empresas que contribuyen al desarrollo de las misiones espaciales.

Instalaciones del ESAC Rodrigo Mínguez Omicrono ESAC

Y todo empieza por su centro situado a pocos kilómetros de la capital, donde este periódico entrevista a Mundell, la capitana de los ojos de la ESA, como se conoce cariñosamente al centro de ESAC en Madrid, por su peculiar actividad.

Aunque reúne pocas antenas en comparación con el centro de Robledo de Chavela de la NASA, sí cuenta con más edificios, en ellos se encuentra la gran biblioteca digital: el archivo científico de la ESA, posiblemente su función más singular.

El ESAC Science Data Centre (ESDC) se encarga de desarrollar, mantener y gestionar los archivos científicos de la mayoría de las misiones. Dentro de ese archivo se guardan misiones como Gaia, el proyecto que cartografió la Vía Láctea y que realizó más de tres billones de observaciones de unos 2.000 millones de estrellas y otros objetos.

“Es un lugar apasionante en el que estar. Si venís de visita, podréis hablar con algunos de los mayores referentes mundiales en heliofísica, ciencias planetarias, cosmología y ciencia espacial”, asegura orgullosa.

Ilustración de la misión LISA ESA ( Agencia Espacial Europea) Omicrono

Estos investigadores trabajan para resolver preguntas tan complejas de responder como: “¿Estamos solos en el cosmos? ¿Existen otros planetas habitables? ¿Cómo se forman y evolucionan los planetas y las galaxias? Y, en última instancia, ¿cuál es la naturaleza del espacio-tiempo?”, explica Mundell.

Precisamente la misión LISA responde a la última de estas preguntas. En 2035 se lanzarán tres naves espaciales que formarán un triángulo, pero con una distancia entre cada una de ellas de 2,5 millones de kilómetros.

Las tres estarán alineadas entre sí mediante un sistema de guiado láser con una precisión inferior al tamaño de un átomo para medir las ondas gravitacionales que generan los agujeros negros supermasivos cuando colisionan en el universo primitivo.

“Podremos poner a prueba la teoría general de la relatividad de Einstein y las leyes de la gravitación en condiciones que van mucho más allá de lo que podemos conseguir desde la Tierra”, dice Mundell.

La NASA como socio

LISA es una de las misiones que la ESA comparte mano a mano con su homólogo estadounidense. Una colaboración que se ha visto afectada en los últimos años tras el drástico recorte en los presupuestos para ciencia de la NASA, tras la vuelta de Donald Trump a la presidencia.

Debido a estos cortes, 19 misiones en colaboración entraron en riesgo. La ESA ha conseguido reajustar internamente 16 de ellas y se sigue intentando salvar las tres restantes de gran importancia: Envision, LISA y New Athena.

“Nos han transmitido que LISA es una prioridad para ellos. No existe ninguna otra misión igual en el mundo, así que es estupendo poder seguir colaborando con ellos”, cuenta.

Para la misión New Athena, el proyecto se llevará a una comisión de adopción en junio donde se demostrará que la tecnología, la industria y los presupuestos pueden afrontar el reto. “Estoy convencida de que presentaremos argumentos sólidos ante nuestros Estados miembros y tengo mucha confianza en que votarán a favor de respaldar la misión”.

“A partir de ese momento, comenzaremos a adjudicar los contratos a la industria.” La industria europea también se hará cargo de la misión Envision, en concreto, del radar de apertura sintética, el principal instrumento para mapear la superficie de Venus como nunca se ha hecho y que la NASA debía desarrollar.

“Llevamos 50 años colaborando, la ESA y la NASA lideran los dos mayores programas de ciencia espacial del mundo, por lo que estoy convencida que seguiremos manteniendo esta sólida colaboración”.

Nuevas alianzas

Mientras en Estados Unidos se reduce el gasto en ciencia, Europa le da más peso. Además de ser obligatorio un 20% del presupuesto para ciencia, Mundell recuerda que en 2025 se aumentó la inversión en ciencia.

“En 2028 celebraremos una nueva conferencia ministerial y espero que para entonces podamos demostrar que estamos ejecutando el programa adecuadamente y que esta senda de crecimiento merece seguir recibiendo apoyo”.

La NASA ya no es el único socio con el que puede contar la ESA. Otros actores han cogido relevancia en esta nueva era de exploración espacial, como la agencia japonesa, JAXA con quien comparte la ESA la misión BepiColombo.

Carole Mundell, directora de ESAC y de ciencia en ESA Rodrigo Mínguez Omicrono ESAC

Antes de que acabe el mes de noviembre, esta misión atravesará la órbita de Mercurio, para estudiar su campo magnético, su magnetosfera, su estructura interna y su superficie.

“También mantenemos una colaboración de larga duración con la Academia China de Ciencias. De hecho, el pasado mes de mayo lanzamos una misión conjunta llamada SMILE, fruto de diez años de desarrollo y con una contribución al 50 % por parte de cada socio.”

La misión se encuentra actualmente a unos 120.000 kilómetros de la Tierra. Sigue una órbita muy elíptica: se aleja mucho de nuestro planeta y después desciende hasta situarse a unos 6.000 kilómetros por debajo del Polo Sur, desde donde descarga sus datos.

El objetivo de esta misión es comprender mejor el entorno que se genera por la interacción entre el Sol y la Tierra. Por primera vez, podremos obtener imágenes de la magnetosfera, el escudo magnético que protege nuestro planeta y hace posible la vida en la Tierra.

Proteger el planeta es uno de los objetivos principales de la agencia. ”Si no protegemos nuestro planeta, difícilmente podremos hablar de cualquier otra cosa” recuerda Mundell, que pone de ejemplo el éxito del programa europeo Copernicus que lidera el estudio del clima en la Tierra y la previsión de desastres naturales.

Los 5 pilares de la ESA

Proteger nuestro planeta es el primero de los cinco pilares que imperan en esta organización. “Independientemente del contexto geopolítico en el que nos encontremos, estos cinco pilares seguirán siendo siempre fundamentales para Europa”.

El segundo es explorar y descubrir. Por ejemplo, desarrollando las baterías que requiere la misión Encelado, que explorará la luna helada de Saturno en busca de vida. Las baterías deben viajar entre 7 y 8 años en la oscuridad y frío extremo del espacio profundo antes de encenderse y alimentar los instrumentos al aterrizar.

Carole Mundell, directora de ESAC y de ciencia en ESA Rodrigo Mínguez Omicrono ESAC

Estas misiones llevan directamente al tercer principio: impulsar la competitividad europea, “algo fundamental para nuestra estabilidad y seguridad económicas”, y que se consigue. Al encomendar a las empresas europeas el desarrollo de estas tecnologías extremas, se generan capacidades técnicas, empleo cualificado y crecimiento económico en los Estados miembros, asegurando que Europa cuente con las habilidades necesarias frente a un contexto geopolítico incierto

“El cuarto pilar consiste en garantizar la resiliencia y la autonomía de nuestras capacidades tecnológicas, para asegurarnos de que sigan beneficiando a los ciudadanos europeos. Y el quinto es inspirar a la próxima generación”, explica Carole Mundell.

Esta astrofísica termina la entrevista reconociendo que le gustaría poder descubrir si estamos o no solos en el universo. Sea cual sea la respuesta “afectaría a la sociedad, a la filosofía y a la teología; a cómo entendemos nuestro lugar como pequeños seres humanos en este pequeño planeta, dentro de un cosmos inmenso.“