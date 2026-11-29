Análisis de Sonos Beam Ultra: la barra de sonido compacta que sorprende por su potencia para convertir tu salón en un cine

Sonos quiere resurgir de sus cenizas. La compañía de audio quiere volver a ser la referencia del audio de alta calidad en casa tras superar una crisis reputacional en 2025 que acabó con la salida de su máximo responsable. Y lo hace con hechos.

La compañía de California lanzó un nuevo sistema operativo —Sonos 27— y nuevos productos entre los que destaca su renovada barra de sonido: la Beam Ultra.

Esta nueva barra de sonido ocupa un lugar estratégico en la ambición de la compañía. Llega para ser la nueva referencia media del catálogo de la empresa, quedando entre la Sonos Arc Ultra y la Sonos Ray, pero al mismo tiempo subiendo sus capacidades notablemente.

Tenemos una barra de sonido de tamaño compacto pero que devuelve una experiencia sonora muy superior a lo que se espera de ella gracias al poder de True Dolby Atmos.

Esta combinación le permiten colocarse como la opción a la que aspirar para quienes quieren un verdadero salto en la calidad de sonido, sin ocupar demasiado espacio en el salón.

Sonos Beam Ultra Chema Flores

También ha subido su precio, que ahora parte de los 699 euros. En EL ESPAÑOL - Omicrono la hemos estado utilizando durante las últimas semanas para comprobar de primera mano si merece la pena y cuáles son sus virtudes y defectos, especialmente en este Black Friday, donde el sonido en el salón es uno de los objetivos de compra.

Compacta y elegante

Una de las claves del éxito de la Beam Ultra está en su diseño. Es una auténtica magia de la ingeniería su reducido tamaño para cómo suena después.

Vengo de usar una Sonos Arc Ultra y la sensación al saltar a esta barra es la de ganar espacio en el salón sin sacrificar en demasía calidad de sonido.

La Beam Ultra mantiene la filosofía estética de la compañía: es minimalista y funcional. Dispone de un diseño limpio que se adapta a cualquier salón sin alterar la decoración, con una terminación mate que da una sensación premium al tiempo que evita reflejos y manchas.

Sonos Beam Ultra (arriba) junto a Sonos Arc Ultra (abajo) Chema Flores

Sin embargo, la clave son las dimensiones, que juegan a su favor.

Cuenta con 6,5 cm de altura, 75 cm de ancho y 10,5 cm de profundidad, con un peso de 2,88 kilogramos.

Es lo suficientemente compacta y delgada como para colocarse justo debajo de la tele sobre un mueble o colgarla, de hecho la propia marca recomienda situarla centrada bajo la tele dejando un poco de espacio al frente para que el sonido respire.

En la parte superior integra controles táctiles para controlar la reproducción, ajustar el volumen, silenciar el asistente o agrupar otros altavoces, además del LED de estado.

Detalle de la Sonos Beam Ultra Chema Flores

Mientras que en la zona trasera se encuentran las conexiones, el botón de emparejamiento Bluetooth y un detalle importante para la privacidad: un interruptor físico que desconecta los micrófonos.

Un sonido que impresiona

Sin embargo, donde realmente se da el salto en el diseño es donde no se ve: en su arquitectura interna.

Alberga nueve amplificadores digitales de clase D ajustados específicamente a su arquitectura acústica que logran proyectar la escena sonora para lograr esa inmersión en películas, series y música que solo logran las mejores barras de sonido del mercado. Mucho más de lo que su tamaño sugiere.

Sonos Beam Ultra Chema Flores

Se complementa con cinco tweeters dedicados a frecuencias medias y altas. El central está orientado hacia delante para destacar las voces; los otros dos centrales para la separación estéreo y los otros dos tweeters están orientados hacia arriba para proyectar los canales de altura compatibles con Dolby Atmos y Dolby Atmos Music.

La presencia de graves es bestial. Una profundidad y presencia sensacional. Lo hace con cuatro woofers de perfil bajo, diseñados para entregar una solución de altísima gama para alcanzar el prometido sonido envolvente 7.1.2 con True Dolby Atmos. Los efectos de sonido viendo una película de acción recorren el salón.

Aquí es clave la tecnología Trueplay, que mide la acústica de la habitación y ajusta la ecualización del sonido para que —de verdad— sientas que la película te rodea estés donde estés.

Este diseño interno, coordinado por el procesador y los algoritmos propios hace que la Beam Ultra no sufra ese mal de muchos dispositivos de sonido para el televisor: que los diálogos se hunden frente a los fuertes efectos de volumen o la banda sonora.

Trueplay en Sonos Beam Ultra Chema Flores

Sonos lo ataca por dos vías: por un lado a través de ese canal central que prioriza la naturalidad y nitidez de la voz humana, al tiempo que dispone de una tecnología de procesamiento de mejora de la voz con IA. Detecta las voces para separarlas del ruido ambiente o de los momentos de acción, para destacarlos y ajustarlos a la perfección. Además, deja elegir entre cuatro niveles de nitidez directamente desde la app.

Además, buscando disfrutar de la experiencia sin despertar a toda la casa, también cuenta con la tecnología Sonido nocturno que reduce automáticamente los picos de volumen en los efectos fuertes y realza los sonidos suaves para no perder detalle a bajo volumen.

Integración inteligente

El otro punto fuerte de esta barra de sonido es su integración en el nuevo sistema operativo de la compañía, Sonos 27.

La gracia de la Beam Ultra es la posibilidad de pasar de una barra de sonido a un sistema de sonido completo. Ya sea en el salón o en casa, o incluso ahora, en ambos.

Sonos Beam Ultra Chema Flores

Ahora por primera vez el usuario puede tener varios altavoces portátiles repartidos por casa pero que cuando lo desee se convierten en altavoces traseras del sistema de sonido en el salón. Ya no hace falta tener anclados permanentemente dos altavoces traseros detrás del sofá para disfrutar de una experiencia inmersiva más completa.

En mi caso no lo he probado —pues la prueba la he realizado junto a dos Sonos Era 300—, sin embargo, si contamos con una pareja de Sonos Play o Sonos Move 2 podremos ubicarlos como altavoces traseros. Barra y altavoces detectan la ubicación y se asignan los canales derecho e izquierdo automáticamente.

Sonos Beam Ultra Chema Flores

Esto es especialmente útil para hogares pequeños que quieren combinar el sistema multiestancia de Sonos con la experiencia de cine sin tener que invertir de más.

Igualmente interesante es la posibilidad de pasar el audio a los auriculares Sonos Ace o Ace Ultra. En mi caso lo he hecho con los primeros, los lanzados en 2024, y la experiencia es tan buena como la que se tiene con al Arc Ultra: basta con dar un botón para pasar el sonido de la barra a los auriculares de forma inmediata. Ideal para seguir disfrutando de películas, series o videojuegos sin molestar al resto de la casa.

¿Me la compro?

La Sonos Beam Ultra no busca ser la barra más barata del mercado, sino la más equilibrada a la hora de ofrecer el mejor sonido posible en salones de tamaño medio donde el espacio manda pero no se quiere renunciar a una experiencia de cine de primer nivel.

Bajo esa premisa, la compañía ha logrado crear un producto redondo en diseño y experiencia, donde es capaz de sorprender por capacidad sonora pura frente a un tamaño compacto. Cumple con creces con lo que promete.

Sonos Beam Ultra Chema Flores

La experiencia mejora aún más si se añaden altavoces traseros, que logra una inmersión de otro nivel en este tamaño. Eso sí, cabe tener en cuenta que la Arc Ultra sigue siendo superior en experiencia de sonido de cine y capacidad. Sin embargo, es considerablemente más grande y no cabe en todos los salones.

De este modo, la Beam Ultra logra la combinación perfecta y se convierte en la barra de sonido ideal para la mayoría de hogares: sonido profundo y detallado ocupando poco sitio.

El gran hándicap es su precio. Los 699 euros por los que llega al mercado no sólo marcan claro su carácter premium y su ambición, sino que son un escalón de difícil acceso para muchos bolsillos por más que sea un precio ajustado a todo lo que devuelve.

En suma, la Beam Ultra es la barra de sonido perfecta para quien quiere un sonido de alta calidad en el salón, no tiene demasiado espacio y quiere que la experiencia de sonido pueda crecer con otros altavoces y por la casa. Una experiencia de alto nivel, ahora renovada por completo