Análisis del Samsung Galaxy S26 FE: un móvil solvente que se erige en alternativa a los gama alta por menos de 595 euros

La compra de un teléfono móvil se ha convertido en una inversión cada vez mayor. Los modelos más avanzados ya superan con facilidad los 1.000 euros y, aunque incorporan características cada vez más potentes, no todo el mundo necesita pagar tanto para disfrutar de una buena experiencia.

Las principales marcas como Samsung intentan compensar el encarecimiento de los componentes y, por extensión, de los dispositivos, con modelos como los Fan Edition (FE), smartphones que recuperan buena parte de las características de sus modelos más ambiciosos a cambio de algunos recortes.

El nuevo Galaxy S26 FE no solo se lanzó más barato, sino que estas semanas ha caído de precio por debajo de los 600 euros en la web de la compañía con promociones. Es la puerta de entrada a la familia de móviles de gama alta de la compañía surcoreana y mantiene buena parte de la receta que ya vimos en su predecesor.

Si merece la pena este precio, debe decidirlo cada comprado teniendo en cuenta sus necesidades. Pero después de probarlo durante semanas, la sensación es que estamos ante un teléfono equilibrado, cómodo y con buenas prestaciones, aunque su evolución es más discreta de lo que cabría esperar.

Diseño que funciona

Hace tiempo que Samsung encontró una línea estética con la que se siente cómoda. Sus teléfonos mantienen una identidad reconocible y el Galaxy S26 FE no es una excepción.. Para experimentar con nuevos formatos y diseños ya están los plegables o los modelos más ambiciosos de la compañía. En este caso, la prioridad es ofrecer un teléfono funcional, elegante y cómodo.

Una de sus principales virtudes está precisamente en sus dimensiones. Pesa 193 gramos y mide 161,6 x 76,9 x 7,4 milímetros. Se le puede incluir una funda para evitar golpes innecesarios, el teléfono resulta cómodo de manejar y no transmite esa sensación de volumen que encontramos en otros modelos de gran pantalla.

Samsung Galaxy S26 FE Nacho Castañón Omicrono

La parte frontal está ocupada por un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Es una pantalla amplia, con buenos colores y una respuesta fluida al desplazarse por los menús o navegar por internet. Su brillo máximo de 1.900 nits permite utilizarlo en exteriores con bastante comodidad.

Sus hermanos mayores, los Galaxy S26 y el S26+ también ofrecen paneles AMOLED de 120 Hz, aunque el modelo FE apuesta por una resolución Full HD+ frente a las mayores prestaciones de pantalla de sus hermanos mayores. Además, cuenta con protección Gorilla Glass Victus+ y certificación IP68 frente al agua y el polvo, dos características que ayudan a reforzar su sensación de teléfono de gama alta.

Eficiencia e IA

El cambio más importante respecto al Galaxy S25 FE del año pasado está en el interior. Samsung ha sustituido el Exynos 2400 de la generación anterior por el Exynos 2500, un procesador que supone un paso adelante, aunque no convierte al teléfono en una máquina de rendimiento extremo. Está acompañado por 8 GB de memoria RAM y, en la configuración que hemos probado, 128 GB de almacenamiento.

En el uso cotidiano se comporta correctamente. Permite mantener varias aplicaciones abiertas, alternar entre ellas y realizar tareas habituales sin que el teléfono se resienta demasiado. No es un dispositivo pensado para competir con los procesadores más potentes del mercado, pero tampoco pretende serlo. Para navegar, trabajar con documentos, consumir contenido multimedia o utilizar herramientas de inteligencia artificial, ofrece una experiencia satisfactoria.

Samsung Galaxy S26 FE Nacho Castañón Omicrono

La comparación con los Galaxy S26 y S26+ deja clara la distancia que Samsung mantiene entre sus familias. Estos dos modelos incorporan el Exynos 2600 y 12 GB de RAM, mientras que el S26 Ultra recurre al Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, de los más potentes de la industria móvil.

Esa eficiencia también se nota en la autonomía. Su batería de 4.900 mAh es incluso mayor que la del Galaxy S26 estándar y permite llegar al final del día sin demasiadas preocupaciones. Dependiendo del uso, puede aguantar incluso más de una jornada.

La carga rápida alcanza los 45 W por cable y los 15 W de forma inalámbrica. También incorpora carga inalámbrica inversa, por lo que puede utilizarse para recuperar algo de batería de otros dispositivos compatibles, como unos auriculares.

Samsung Galaxy S26 FE Nacho Castañón Omicrono

Otro de sus grandes argumentos es el software. El Galaxy S26 FE llega directamente con Android 17 y One UI 9, la última versión de la capa de personalización de Samsung. Incluye las herramientas de Galaxy AI y se acerca un poco más a la idea de un asistente personal capaz de anticiparse a las necesidades del usuario. Entre las novedades encontramos sugerencias contextuales, como proponer una reserva cuando hablamos de organizar un plan con amigos, y resúmenes de llamadas.

También incorpora herramientas para mejorar la grabación de vídeo, como el seguimiento de personas para mantenerlas enfocadas durante la grabación. Samsung promete, además, siete años de actualizaciones de sistema y seguridad, un compromiso importante para quienes buscan un teléfono que no tengan que cambiar dentro de dos o tres años.

Cámaras: versatilidad al poder

Llegamos a uno de los apartados que más suelen condicionar la compra de un teléfono. El Galaxy S26 FE mantiene una configuración de cámaras casi idéntica a la de su predecesor, el S25 FE, con tres sensores traseros que permiten adaptarse a diferentes situaciones. No es un conjunto pensado para competir con los mejores móviles fotográficos del mercado, pero sí ofrece una versatilidad que se agradece.

En la parte trasera encontramos una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura f/1.8, estabilización óptica de imagen y autofoco. Le acompañan un ultra gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles con apertura f/2.4 y zoom óptico de tres aumentos. En el frontal, el sensor para selfies es de 12 megapíxeles.

Las fotografías con la cámara principal ofrecen colores naturales y bien contrastados. El nivel de detalle es correcto y la luz está bien tratada, sin caer en ese exceso de saturación y procesado artificial que encontramos en otros teléfonos. Aunque las imágenes se guardan por defecto a 12 megapíxeles, desde la interfaz podemos activar el modo de 50 megapíxeles. La diferencia se aprecia especialmente cuando queremos conservar más detalles de una escena.

El comportamiento empeora cuando cae la luz. El modo noche consigue recuperar parte de la información, pero las fotografías siguen quedándose algo apagadas. Es una decisión de procesado que puede resultar preferible a las imágenes excesivamente iluminadas y artificiales de otros fabricantes, aunque en determinadas escenas se echa en falta un poco más de trabajo.

El teleobjetivo es una de las ventajas de este conjunto. Permite acercarse a los detalles sin perder tanta calidad como ocurre con el zoom digital y ofrece buenos resultados en retratos, donde ayuda a conseguir un recorte más preciso.

En vídeo, el teléfono permite grabar hasta en 8K UHD a 30 fotogramas por segundo y cuenta con grabación a cámara lenta en UHD a 240 fotogramas por segundo. La estabilización mejora al activar el modo Superestable, especialmente cuando grabamos mientras caminamos. Sin embargo, el sonido es uno de los aspectos que menos nos han convencido y el resultado general de los vídeos es correcto, sin destacar especialmente.

¿Me lo compro?

El Galaxy S26 FE tiene un precio oficial de 899 euros en su versión de 128 GB, pero en este Black Friday es posible comprarlo con descuentos especiales acumulables que queda por debajo de los 595 euros. Samsung anunció este móvil hace un par de meses siendo más caro que la versión pasada, haciendo dudar de la propuesta, pero con esta rebaja, la cosa cambia.

La comparación con el Galaxy S25 FE deja una conclusión bastante clara: no estamos ante una renovación imprescindible. El procesador Exynos 2500 mejora al Exynos 2400, la batería ofrece una autonomía ligeramente superior y el software da un salto con Android 17 y One UI 9. Sin embargo, la pantalla, la capacidad de la batería y buena parte del sistema fotográfico siguen prácticamente igual.

Samsung Galaxy S26 FE Nacho Castañón Omicrono

Tampoco puede competir directamente con sus hermanos mayores. Los Galaxy S26 y S26+ ofrecen más potencia, más memoria RAM y mejores prestaciones en determinados apartados, mientras que el Ultra juega en otra liga, especialmente por sus cámaras y su capacidad de procesamiento. Pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de dispositivos más caros y que no todo el mundo necesita esas características adicionales.

Para quienes compraron el S25 FE el año pasado, mi recomendación es clara: no merece la pena cambiar de teléfono por las novedades de esta generación. En cambio, para quien esté buscando un móvil nuevo y quiera acercarse a la experiencia de la gama alta sin pagar lo que cuestan los modelos más avanzados, el Galaxy S26 FE sí es una opción más que interesante.