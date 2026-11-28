Análisis de la procesadora de alimentos para bebés de Momcozy, perfecta para limpiar menos y ahorrar tiempo

Cuando se tiene un bebé una de las cosas en las que más tiempo hay que invertir es en la cocina. Si no queremos optar por comprar potitos todo el rato, con lo que eso supone de gasto extra, la realidad es que tendremos que cocinar de forma manual en cuanto a nuestro hijo pase seis meses y empiece la alimentación complementaria, alrededor de los 6 meses.

Por suerte, la tecnología también ha llegado a este tipo de tareas y hay marcas como Momcozy que tienen dispositivos diseñados para facilitar el cocinado de comidas para bebés

Hemos probado durante varios días la Momcozy AutoMeal FM03, que está ahora de oferta en el Black Friday, y lo que más se agradece es la enorme simplicidad de su funcionamiento diario.

Este dispositivo está pensado para facilitar la preparación de comidas infantiles de manera intuitiva, evitando que tengamos que fregar múltiples recipientes después de cocinar.

Su diseño resulta sumamente compacto, una ventaja fundamental cuando disponemos de encimeras estrechas o cocinas modernas con poco espacio libre. A pesar de su tamaño reducido, ofrece un vaso con una capacidad máxima de 15 onzas, lo que permite preparar hasta 4 raciones completas en un solo ciclo de trabajo. Así podemos refrigerarlas o congelarlas.

Momcozy AutoMeal Álvarez del Vayo Omicrono

Durante mis pruebas de triturado noté que el aparato vibra ligeramente cuando el motor alcanza su máxima potencia de 150 W. Sin embargo, el sistema de agarre ubicado en la base inferior mantiene la estabilidad con firmeza y evita cualquier riesgo de vuelco o derrame accidental sobre la superficie.

Y sí, suena bastante, como una batidora, pero el no tener que estar pendiente, en la cocina, se agradece mucho.

El corazón del triturado reside en un sistema ciclónico compuesto por 6 cuchillas fabricadas en acero inoxidable de grado alimentario 304. Gracias a esta arquitectura interna, he logrado transformar frutas, verduras, carnes y pescados en purés muy homogéneos sin dejar grumos. Tiene tres tipos de texturas para, a medida que el bebé crece, ir introduciendo diferentes formas de comer.

Como detalle extra, que denota que la marca ha pensado en todo, se incluyen unas cuchillas en la parte superior del vaso que nos permiten, sin quitar la tapa, trocear elementos para que sea más fácil triturarlos. De esta manera no tendremos siquiera que trocearlos nosotros en una tabla.

Momcozy AutoMeal Álvarez del Vayo Omicrono

Sí, estas cuchillas no funcionan con carne o pescado, por lo que estos alimentos tendremos que cortarlos previamente a meterlos en el vaso.

Uno de los puntos más versátiles que he experimentado es la posibilidad de cocinar al vapor y calentar alimentos de forma totalmente independiente. Esto resulta muy práctico tanto para preparar una papilla de frutas en frío como para recalentar raciones que ya teníamos guardadas previamente en la nevera.

Momcozy AutoMeal Álvarez del Vayo Omicrono

El panel de control permite seleccionar distintos modos de funcionamiento según el tipo de ingrediente que vayamos a procesar, diferenciando perfectamente entre vegetales, carnes o pescados.

En cuanto a la seguridad de los materiales, el vaso principal está fabricado con plástico PCTG libre de bisfenol A, garantizando un contacto totalmente seguro con la comida. El fabricante optó por este compuesto en lugar de cristal para evitar roturas peligrosas durante el proceso de cocción a alta temperatura o el batido intenso. Este tipo de detalles son importantes en cualquier dispositivo alimentario, pero especialmente en los enfocados a los más pequeños de la casa.

La limpieza posterior suele ser el mayor inconveniente en este tipo de electrodomésticos, pero aquí se resuelve mediante un programa de autolimpieza automática. Basta con añadir agua limpia en el interior y activar dicha función para eliminar los restos adheridos, aunque sus piezas desmontables también facilitan un lavado manual rápido.

Con todo, cuando esto no es suficiente, podemos desmontar las cuchillas y fregar el vaso contenedor de forma sencilla. Para ello la marca incluye, además de una espátula para sacar bien la comida del vaso, un cepillo con dos secciones de cerdas para limpiar correctamente cada elemento.

Dado que se trata de un dispositivo que vamos a usar, por lo menos durante muchos meses varias veces al día, el precio de poco más de 100 €, que en promoción se queda por debajo de los 75 €, se nos antoja bastante ajustado dado la simplicidad que nos brinda en el día a día.