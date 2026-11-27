Análisis de los Bose QC HP 2, tras un mes de uso: un mejor sonido, más cómodos y con una cancelación de ruido bestial

El Black Friday se ha convertido en una oportunidad fantástica para renovar dispositivos electrónicos de todo tipo, y los auriculares de diadema son uno de los más buscados en estas fechas. Bose lo sabe y por eso ha rebajado los QuietComfort Headphones de segunda generación (QC HP Gen 2), su apuesta por ofrecer alta calidad a un precio más contenido.

A diferencia de los QuietComfort Ultra 2, cuyo precio oficial está en los 479 €, la compañía de Massachusetts apuesta con los QC HP Gen 2 igualmente por la calidad de sonido y la cancelación propia emblema de la marca como reclamo así como un diseño más liviano y ligero que le permite enmarcarse en un precio de 349,95 €, aunque estos días de Black Friday desciende hasta rondar los 255 €.

En EL ESPAÑOL - OMICRONO los hemos probado durante las últimas semanas para conocer los puntos fuertes y débiles de estos auriculares, y saber si realmente el Black Friday es la oportunidad perfecta para dar el salto a por ellos.

Un nuevo diseño

Lo primero que llama la atención de esta segunda generación está en el diseño. Aunque a primera vista se aprecia la línea clásica circumaural cerrada de Bose, hay cambios visibles en su silueta que permiten tener una mejor experiencia de sonido, al tiempo que aligerar la carga sobre el cráneo.

La solución de la compañía recae sobre unas copas con una forma más ovalada, así como ensanchan la diadema para ofrecer un ajuste más suave y uniforme sobre la cabeza. Son increíblemente cómodos y te puedes pasar horas con ellos, que llega un momento que te olvidas de que los tienes puestos.

Bose QC HP Gen2 Chema Flores

Un detalle interesante del nuevo diseño está en las nuevas almohadillas. No sólo porque son mullidas y confortables para ser cómodas y aislarnos del exterior, sino también porque vienen en un nuevo material de cuero sintético con un sistema extraíble que facilita su sustitución con kits de recambio.

Es precisamente en los materiales como la piel sintética o el uso de plástico donde se puede apreciar mejor el salto de calidad entre este modelo y su hermano mayor. Tiene una buena terminación y acabados, pero el Ultra es claramente superior, mucho más premium. Aquí apreciamos una buena solución general y resistencia en el uso, pero son materiales más pensados para durar y ganar ligereza que para disponer de esa sensación de exclusividad.

Bose QC HP Gen2 Chema Flores

Se agradece que mantenga controles físicos. La disponibilidad de botones es realmente práctica y permite tener de una forma directa el control de la reproducción o la gestión de la cancelación de ruido. No hay que preocuparse de acertar comandos, superficies táctiles o comandos de voz.

Sonido como emblema

Más allá del rediseño, el gran salto de esta generación está en donde deben de brillar unos auriculares: en el sonido. Bose incorpora en esta gama el audio espacial, la tecnología que proyecta la escena sonora para zambullirnos dentro de la música.

La sensación de inmersión en las piezas es total, mucho más amplia y natural. Lo cierto es que una vez que acostumbras a escuchar la música así, es difícil renunciar a ella.

Sin embargo, va más allá.

Bose QC HP Gen2 Chema Flores

Aprovecha la inmersión del sonido para implementar el modo cine. Aquí Bose espacializa la pista de audio y centra los diálogos justo delante del usuario, alineándolos con la pantalla. Es una solución llamativa y resultona, que invita a ver películas y series en un nuevo nivel.

Otra clave del sonido, especialmente relevante para los audiófilos más puristas y exigentes para los usuarios más exigentes es la entrada de audio digital sin pérdidas por USB-C de hasta 24 bits/48 kHz.

La otra gran clave del sonido de estos auriculares es precisamente lo que no se escucha: la cancelación de ruido.

Esta tecnología es una de las claves del éxito de Bose, y en este modelo la compañía también ha conseguido tener esa sensación de colocártelos y aislarte por completo del mundo.

Bose QC HP Gen2 Chema Flores

Lo hace gracias a una matriz de seis micrófonos —exteriores e interiores— que permiten anular los sonidos molestos y permiten al usuario centrarse únicamente en la música.

Aún así, dispone de varios modos para cribar el sonido ambiental y poder estar atentos a lo que nos rodea si así lo queremos. El modo de transparencia no es el más puntero del mercado, pero es excelente para el uso diario.

Sí es muy interesante la tecnología ActiveSense, capaz de detectar ruidos de fondo repentinos o muy intensos y suavizarlos automáticamente hasta un volumen manejable.

¿Me los compro?

Los nuevos QuietComfort Headphones 2nd Gen son una evolución notable de la generación anterior, y al mismo tiempo una propuesta más interesante para el gran público que el modelo Ultra. La combinación de precio —especialmente este Black Friday— con el desempeño de sonido y la cancelación de ruido que tienen le colocan como una de las mejores opciones a comprar.

Bose QC HP Gen2 Chema Flores

Son buenos, son cómodos y devuelven una sensación de sonido de alta gama sin demasiado sacrificio económico para el producto que es.

Hay mejores opciones en el mercado que implican un mayor desembolso económico en su mayoría. Pero la clave aquí no es tan sólo la relación entre la calidad y el precio, sino la seguridad del buen sonido y cancelación que Bose lleva a su modelo intermedio.

En suma, los Bose QC HP Gen 2 responden de forma extraordinaria para quien busque unos auriculares circumaurales ligeros, con una calidad de audio y una cancelación de ruido solvente y versatilidad en el día a día. Son una de las opciones más equilibradas del mercado y una compra acertada en este Black Friday.