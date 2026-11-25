Análisis de la Xiaomi Smart Band 11, la pulsera que mide tus entrenamientos y cuida de tu salud por menos de 53 euros

Xiaomi presentó la semana pasada un aluvión de novedades. Con la serie Xiaomi 18 Pro como estandarte, la compañía china también aprovechó el evento internacional para sacar músculo y lanzó una ambiciosa apuesta por el hogar así como una nueva familia de wearables renovando uno de sus productos más vendidos: la Xiaomi Smart Band 11.

Esta pequeña pulsera inteligente de Xiaomi se ha convertido en uno de los dispositivos insignia de la compañía desde el primer modelo lanzado hace más de una década. Y lo es por méritos propios: es ligera, funcional y práctica. Lo suficiente para estar conectado, pero sin necesidad de estar obsesionado por lo que sucede en la muñeca.

El otro gran reclamo es el precio. Xiaomi sabe exprimir como nadie la relación entre calidad y precio para ofrecer un wearable de altas prestaciones a un montante justo.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado los últimos probándola para conocer cuáles son los puntos fuertes y débiles, para quién está pensado y si realmente merece la pena por los 52,99 euros por los que ha llegado al mercado en este Black Friday.

Pantalla más inmersiva

El primer cambio que se aprecia en la Smart Band 11 es su diseño. Ahora es más refinado y ligero, se siente más premium. Algo que viene mejorando desde hace generaciones pero que en esta ocasión es más palpable que nunca.

Tenemos un cuerpo ultradelgado con menos de 10 mm de grosor, lo que permite que quede mejor integrada en la muñeca. A esto le acompaña una construcción más ligera que, sin contar con la correa, se queda en apenas 15,6 gramos. Llega un momento en el que te olvidas que la llevas puesta.

Xiaomi Smart Band 11 Chema Flores

La nueva correa de TPU y fluoroelastómetro tiene una nueva textura que mejora la transpirabilidad y reduce la sudoración durante uso prolongado.

Sin embargo, el gran avance del nuevo diseño de la Band es, sin duda, su nueva pantalla.

Dispone ahora de un panel AMOLED con unos marcos estrechísimos y un brillo máximo de hasta 2.000 nits, lo que permite una visibilidad excelente en cualquier situación, incluso a la luz solar directa, y que permite consultar información de un vistazo sin tener que invertir demasiado tiempo.

Esta pantalla también es increíblemente fluida. Dispone de 60 hz, lo que hace que interactuar con ella sea muy agradable, se nota un enorme salto de calidad que equipara a la pulsera con alguno de los mejores relojes del mercado en experiencia.

Xiaomi Smart Band 11 Chema Flores

Esta pantalla cuenta además con un gran nivel de personalización, pudiendo jugar con cientos de esferas que son igualmente editables pudiendo cambiar el diseño, los colores, el estilo o la información que muestra. Todo para que podamos tener los datos que queremos de la forma más rápida posible.

De entrenamientos al estrés

La Smart Band 11 tiene un objetivo claro: ayudar al usuario a mantenerse activo y controlar mejor su actividad física diaria.

Buena parte del público que llega a esta pulsera lo hace con la intención de contabilizar los pasos, sin embargo, Xiaomi ofrece mucho más en un tamaño muy reducido.

Para empezar ha mejorado su módulo y sensor de frecuencia cardíaca. Ahora dispone de una tecnología de doble LED y doble PD que, en combinación con el nuevo algoritmo de Xiaomi aporta una medición de la frecuencia cardiaca mucho más precisa y equilibrada dando datos similares al Apple Watch, con el que lo he comparado.

Xiaomi Smart Band 11 Chema Flores

Esta combinación de la medición de la frecuencia cardíaca y los algoritmos de salud se puede llevar a prácticamente todos los aspectos de salud del usuario. Desde el seguimiento de la actividad deportiva, a la medición del estrés o el análisis del sueño. Una combinación que permite registrar los hábitos de actividades diarias.

El punto clave de esta nueva pulsera es que el seguimiento de la frecuencia cardíaca se hace de manera continua durante todo el día, lo que permite ponernos en alerta cuando algo no está funcionando en nuestro cuerpo como debería.

Del mismo modo, es capaz de ofrecer un registro del estrés muy visual, que hace una llamada a parar cuando detecta que los niveles de estrés son elevados.

Aquí es clave no sólo llevar la pulsera durante el día, sino también durante la noche. Y es que la medición de la calidad del sueño es clave para conocer el impacto en nuestro devenir diario.

Xiaomi Smart Band 11 Chema Flores

Cuenta con un asistente de gestión del sueño que ayuda al usuario a identificar qué es lo que tiene que mejorar para que su calidad al dormir mejore y pueda —de verdad— descansar. Lo hace a partir de los datos históricos al dormir y del análisis del comportamiento, de este modo identifica los factores clave —tanto positivos como negativos— para ayudar a mejorar.

Para poder llevarla al dormir no sólo es clave su diseño ligero y compacto, sino también su autonomía que se estira hasta los 21 días gracias a una batería de grafito de alta densidad.

Xiaomi Smart Band 11 Chema Flores

En mi caso particular, además de para la actividad diaria, la he utilizado para acompañarme en los entrenamientos de Crossfit. Su ligereza y comodidad me han permitido compatibilizarlo con las calleras para tenerlo en la muñeca y olvidarme que la llevaba puesta durante el WOD.

Más allá de poder entrenar Crossfit, la pulsera dispone de más de 150 tipos de actividades deportivas que incluyen actividades al aire libre, entrenamientos de fuerza, baile, deportes de contacto, deportes de nieve, deportes de precisión como tiro con arco y deportes acuáticos.

Precisamente, esta nueva generación ha mejorado la monitorización de la frecuencia cardíaca bajo el agua, lo que permite mejorar las métricas de natación para realizar un seguimiento más completo de los entrenamientos.

¿Me la compro?

La Xiaomi Smart Band 11 no busca reinventar la rueda, sino perfeccionar hasta el extremo un concepto que ya dominaba en el mercado: la capacidad de monitorear la actividad diaria del usuario que quiere estadísticas y no complicaciones.

Lo hace con una notable mejora en el diseño y en la experiencia de uso en general: mejor pantalla, más fluidez, más resistencia y mejores sensores. Al tiempo que permite acompañar mejor al usuario en su día a día.

Xiaomi Smart Band 11 Chema Flores

El punto diferencial es el precio. Aunque parte de los 60 euros, ahora se puede comprar por menos de 53 euros. Con lo que se convierte en un regalo perfecto para esta época navideña. Siempre se puede subir de categoría y terminación, pero la básica es más que suficiente para el gran público.

Cabe destacar la compatibilidad total no sólo con dispositivos Xiaomi y Android, sino también con el ecosistema iOS, así como la llegada de la posibilidad de pagar con NFC en el modelo superior. No el que hemos probado.

Es cierto que hay otras opciones más ambiciosas en el mercado, pero Xiaomi es única en la relación entre calidad y precio. Nadie da tanto por tan poco como esta Smart Band 11.

La pulsera de Xiaomi demuestra la madurez del ecosistema HyperOS 4 y cómo un dispositivo de medición de la salud —a priori— sencillo, puede plantarle cara a la mayoría de relojes inteligentes. Es la combinación perfecta para quien quiere tener algo de seguimiento de actividad y notificaciones, sin entrar en la profundidad de un reloj.

En suma, si eres una persona que busca un dispositivo cómodo para medir tus entrenamientos sin la incomodidad de un reloj pesado, y una pulsera sin pantalla se te queda corta porque quieres controlar notificaciones o ver cómo estar rindiendo mientras entrenas, Xiaomi ha demostrado por qué es la reina de las pulseras inteligentes.

Con esta Smart Band 11 revalida su corona con un producto redondo, fiable y al alcance de cualquier bolsillo.