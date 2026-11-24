Análisis del Lenovo Yoga Slim 7x: el portátil que rivaliza con el MacBook Air con diseño ultraligero y potencia bestial

Apple cambió las reglas del juego de los portátiles de consumo con la llegada de sus chips M, una estrategia que ha sido respondida por Qualcomm con sus propios procesadores para ordenadores y que tiene en el Snapdragon X2 Elite su último avance.

Este chip es el corazón del nuevo Yoga Slim 7x de Lenovo, un portátil de una ligereza y manejabilidad impresionante, que se hace realmente cómodo de llevar a todas partes, y que presume además de potencia alimentada con IA, autonomía y una inmersión en el contenido total gracias a un panel OLED táctil.

Para conocer los puntos fuertes y débiles de este ordenador de Lenovo que llega a partir de 1.539€, en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado la última semana usándolo como equipo principal en el trabajo y de uso diario para conocer a fondo la propuesta premium de la compañía.

Una pantalla para disfrutar

Nada más sacarlo de la caja lo primero que llama la atención del equipo es la atención al diseño.

Tenemos un chasis de aluminio anodizado en un tono azulado que da una sensación realmente premium, que por sus dimensiones contenidas, delgadez y poco peso (312x221 mm, 13,9 mm y 1,24kg, respectivamente), hace que sea increíblemente cómodo de llevar a todas partes.

Lenovo Yoga Slim 7x Chema Flores

Lejos de sentirse frágil, transmite una notable solidez y robustez que le imprimen no sólo una confianza adicional para trabajar desde cualquier parte, sino también esa sensación de estar usando un ordenador de alto nivel.

Pero si hay un elemento que define por completo la experiencia, ese es el panel OLED PureSight Pro. Presume de una resolución 2.8K, con una tasa de refresco fluida de 120 Hz y cobertura de color del 100% DCI-P3, lo que permite una inmersión completa en el contenido y una satisfacción con lo que hay en pantalla absoluta.

La fidelidad en la reproducción del color y la profundidad de los tonos hace que sea muy fácil pasar horas frente a él.

La guinda de este panel es su capacidad táctil. Es especialmente útil cuando estamos en trabajos de edición, o si estamos en una postura que no tenemos un escritorio... la posibilidad de manejarnos con los dedos por el panel es un plus que cuando te acostumbras no puedes renunciar a él.

Lenovo Yoga Slim 7x Chema Flores

Pese a su ambición compacta, el teclado cuenta con la reconocida ergonomía de Lenovo, incorporando retroiluminación LED y teclas multimedia de función. Asimismo, dispone de un gran touchpad de cristal sin botones físicos pero con gran precisión.

Con respecto a las conexiones, es una de las sacrificadas para fomentar la ultramovilidad —algo que también sucede con modelos como el MacBook Air. Encontramos tres conexiones USB-C con capacidad de 40 Gbps, lo que permite cargarlo con comodidad al mismo tiempo que podemos tener un disco duro o una pantalla externa a través de un adaptador.

Lenovo Yoga Slim 7x Chema Flores

En el lateral también encotramos el botón de encendido, que también sirve como indicador de carga, así como un interruptor de privacidad electrónica para la webcam. Esta cámara de 9 megapíxeles ofrece buenos colores e imagen detallada así como aplica IA para optimizar las videollamadas.

Rendimiento: IA como ayudante

Más allá de las buenas sensaciones del diseño y la pantalla, uno de los mayores alicientes de este equipo se encuentra bajo el capó: el procesador Snapdragon X2 Elite de Qualcomm.

En el uso real no sólo es increíblemente fluido —con una respuesta altamente eficaz en la multitarea— sino que es capaz de mostrar músculo en tareas pesadas como edición de imágenes o vídeos, lo que aporta un escenario de trabajo real en cualquier situación.

Lenovo Yoga Slim 7x Chema Flores

Eso sí, cuando el equipo se pone a pleno rendimiento, los ventiladores pueden sonar de más, algo que puede llamar la atención en un primer momento y a lo que acabas acostrumbrándote.

Sin embargo, donde Qualcomm y Lenovo ponen el acento es en el uso de la inteligencia artificial en tareas diarias.

El chip integra una NPU Hexagon capaz de alcanzar hasta 80 TOPS, superando con holgura los requisitos de los nuevos Copilot+ PC. Esta potencia local se traduce en herramientas que permiten una asistencia directa y real en tareas del día a día.

Es un equipo que se nota que ha entendido que la inteligencia artificial es más que un reclamo de marketing y se siente como una herramienta útil en el día a día.

Lenovo Yoga Slim 7x Chema Flores

Una de las claves de la excelente experiencia de uso no reside exclusivamente en la potencia y la versatilidad de tener gran rendimiento en cualquier parte, sino también en su autonomía. El poder llevarlo siempre sin tener que ir arrastrando el cargador.

En la práctica podemos tener autonomía para todo el día sin importar la exigencia a la que le sometamos. Los responsables son la arquitectura de su chip, el sistema de ventilación y una batería de 70 Wh que nos permite despreocuparnos de buscar un enchufe.

En mi caso, lo he cargado por la noche y me lo he llevado para trabajar a cafeterías, eventos y a la oficina sin necesidad de localizar dónde cargarlo, lo que brinda una absoluta tranquilidad en jornadas laborales de alta movilidad.

Además, si surge una urgencia de batería, dispone de la tecnología Rapid Charge Express que proporciona 3 horas de uso con 15 minutos de carga. Un avance total.

¿Me lo compro?

El Lenovo Yoga Slim 7x es un portátil versátil, capaz, premium y extremadamente cómodo para llevar a todas partes. Ofrece una experiencia exquisita en un equipo con mucho músculo de potencia, uso de IA real, buena autonomía y una pantalla impresionante, todo en una construcción de alto nivel. Eso sí, no es un equipo para todo el mundo.

La barrera psicológica de los 1.500 euros marcará la decisión de compra de muchos, sin embargo Lenovo ofrece un equipo solvente para el día a día y una verdadera herramienta de trabajo prémium y donde —a este nivel de precio, las concesiones ya no son tolerables—.

Lenovo Yoga Slim 7x Chema Flores

Llega claramente con la idea de plantar cara al portátil de Apple más popular, el MacBook Air. Lo hace con argumentos sólidos y superándole en algún aspecto como la pantalla OLED táctil, que es sencillamente impresionante.

En suma, se trata de un equipo ideal para aquellos profesionales exigentes que quieren tener una ultramovilidad real sin el ancla del rendimiento. Tener portabilidad extrema, fidelidad de pantalla y un rendimiento superior.