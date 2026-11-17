Anunciados el pasado mes de septiembre en el mercado asiático, no estaba claro si Xiaomi se atrevería a exportar estos dos teléfonos a Europa. Aquí están, con su peculiar pantalla trasera y ciertas modificaciones, según explica la compañía, para adaptarse al gusto y necesidades de los consumidores europeos.

Nos hemos dado un pequeño paseo entre los edificios parisinos de la Place des Victoires para poner a prueba tanto sus cámaras como su batería y demás peculiaridades de este nuevo modelo.

El Xiaomi 18 Pro Max busca diferenciarse de sus rivales con una segunda pantalla en la parte trasera, un sistema fotográfico desarrollado junto a Leica con dos sensores de 200 megapíxeles y una batería de gran capacidad. Todo ello acompañado de una apuesta más profunda por la inteligencia artificial, por supuesto.

Probamos el Xiaomi 18 Pro Max

El nuevo modelo forma parte de la familia Xiaomi 18 Pro Series, en la que también se encuentra el Xiaomi 18 Pro. Ambos comparten buena parte de sus características como iremos indicando aunque nos centremos más en la experiencia que hemos tenido con el modelo más premium.

El Xiaomi 18 Pro parte de los 1.399,99 mientras que el Xiaomi 18 Pro Max empieza en los 1.599,99 euros para la configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, un modelo que se eleva hasta los 1.799,99 euros para la versión de 512 GB.

Diseño de doble pantalla

A primera vista, el Xiaomi 18 Pro Max destaca por esa segunda pantalla pegada a las cámaras traseras. La Back Display es un panel AMOLED de 2,9 pulgadas, con refresco LTPO de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 4.000 nits.

No pretende sustituir a la pantalla principal, sino facilitar determinadas tareas sin tener que girar el teléfono. Puede mostrar notificaciones, información de navegación, música o actualizaciones de pedidos y viajes. También funciona como visor para utilizar las cámaras principales al hacerse selfies o grabar videoblogs.

Xiaomi 18 Pro Max Marta Sanz

La inteligencia artificial amplía sus posibilidades. AI Interpreter utiliza ambas pantallas para mostrar la traducción de una conversación cara a cara en 29 idiomas.

GenAI Apps, por su parte, permite crear pequeñas aplicaciones describiendo su funcionamiento en lenguaje natural, sin necesidad de programar, para que cada uno encuentre el uso que mejor se adapta a su vida. Xiaomi incluye más de 50 propuestas predefinidas, desde temporizadores hasta minijuegos.

Xiaomi 18 Pro Max Marta Sanz

A pesar de este elemento extra y su gran batería, el teléfono no resulta pesado o incómodo de sostener. El dispositivo mide 163,39 milímetros de alto, 77,6 de ancho y tiene un grosor de 8,39 milímetros en los acabados negro, blanco y Velvet Red. El peso es de 229 gramos, que aumenta hasta los 234 gramos en la versión Cosmic Blue.

Son unas dimensiones considerables, especialmente si se compara con el Xiaomi 18 Pro, que reduce su pantalla a 6,4 pulgadas, mide 151,8 milímetros de alto y pesa 198 gramos en sus versiones más ligeras.

Xiaomi 18 Pro Max Marta Sanz

La pantalla principal del Max es un panel AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas, resolución de 2.624 x 1.208 píxeles y refresco adaptativo de entre 1 y 120 Hz. También alcanza un brillo máximo de 4.000 nits en determinados escenarios, una cifra pensada para facilitar la lectura incluso bajo la luz directa del sol.

Una de sus novedades más interesantes es el Xiaomi Privacy Display. Se trata de una tecnología integrada en el hardware de la pantalla que reduce la visibilidad del contenido desde los laterales. Además, la función Privacy Notice utiliza la cámara frontal para detectar a personas que miran la pantalla desde cerca y avisar mediante una vibración o una notificación.

Cámaras con sello Leica

La fotografía es uno de los grandes argumentos del Xiaomi 18 Pro Max. La compañía vuelve a colaborar con Leica para desarrollar un sistema compuesto por tres cámaras traseras: una principal de 200 megapíxeles, un teleobjetivo periscópico también de 200 megapíxeles y una ultra gran angular de 50 megapíxeles. En el frontal incorpora otra cámara de 50 megapíxeles con enfoque automático.

La principal utiliza el sensor Light Fusion 960L, de 1/1,28 pulgadas, una apertura f/1.67 y estabilización óptica. Su característica más destacada es la tecnología LOFIC HDR, que permite gestionar mejor las escenas con grandes diferencias de iluminación.

Xiaomi 18 Pro Max Marta Sanz

El teleobjetivo periscópico también merece atención. Su sensor de 200 megapíxeles, de 1/1,56 pulgadas, cuenta con una apertura f/2.4 y estabilización óptica. Ofrece una distancia focal equivalente a 75 milímetros, adecuada para retratos y fotografía urbana, y permite ampliar el encuadre hasta los 150 milímetros mediante zoom de nivel óptico.

Esta cámara también fotografía en telemacro a una distancia mínima de 12 centímetros. Es decir, se puede utilizar el teleobjetivo para fotografiar detalles de flores, joyas, relojes o alimentos con una perspectiva más cómoda y un fondo menos intrusivo. La tercera cámara, ultra gran angular de 50 megapíxeles, completa el conjunto para paisajes, arquitectura e interiores.

Más allá de los sensores, la aplicación de la cámara incorpora AI Portrait Fill Light, que ilumina los rostros cuando aparecen demasiado oscuros en una fotografía a contraluz, o AI Composition, que analiza las imágenes y propone recortes para mejorar el encuadre. En vídeo, el teléfono permite grabar en 8K a 30 fotogramas por segundo y en 4K a 120 fps con Dolby Vision, además de ofrecer grabación Log de 10 bits para quienes quieran tener más margen durante la edición.

7.050 mAh de batería

Aunque en su presentación asiática la batería era mayor, las dos versiones que pisarán suelo europeo son más comedidas en este aspecto, pero también potentes. El Xiaomi 18 Pro Max aloja una batería de silicio-carbono de 7.050 mAh. Es una diferencia importante frente a los 6.000 mAh del Xiaomi 18 Pro.

Según ha explicado la marca, la clave está en la tecnología de silicio-carbono, que permite aumentar la densidad energética y aprovechar mejor el espacio interno. Xiaomi utiliza una arquitectura de doble celda con un 28% de contenido de silicio y un diseño de alto voltaje de 4,56 V. De esta manera, puede integrar una batería de gran capacidad sin renunciar al sistema fotográfico avanzado ni a la pantalla trasera.

Xiaomi 18 Pro Max Marta Sanz

En la práctica, esos 1.050 mAh adicionales respecto al modelo Pro deberían resultar especialmente interesantes para quienes utilizan el móvil de forma intensiva: grabar vídeos, hacer fotografías, jugar o utilizar aplicaciones de navegación durante varias horas.

También hay que tener en cuenta que el panel de 6,9 pulgadas ofrece más superficie de visualización y que el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 está diseñado para mejorar la eficiencia energética.

Xiaomi 18 Pro Max Marta Sanz

La carga rápida también mejora ligeramente. El Xiaomi 18 Pro Max admite HyperCharge de 100 W por cable y 50 W de forma inalámbrica, frente a los 90 W por cable y los mismos 50 W inalámbricos del Xiaomi 18 Pro. Ambos modelos permiten además compartir energía mediante carga inversa inalámbrica, una función que puede servir para recuperar algo de batería en unos auriculares o un accesorio compatible.

¿Me lo compro?

En definitiva, en esta prueba rápida del Xiaomi 18 Pro Max hemos podido comprobar que integra buena parte de las cualidades más ambiciosas que Xiaomi está incluyendo en sus móviles más potentes.

El comprador solo tiene que decidir si, por los casi 1.600 euros de partida que cuesta este smartphone, va a sacar partido a esa pantalla trasera y disfrutar de las cámaras de Leica y el amplio rendimiento y autonomía que promete este teléfono.