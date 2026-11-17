Análisis del Navee GT5 Max, el patinete eléctrico que redefine cómo te mueves por la ciudad con comodidad y seguridad

La movilidad ha cambiado, especialmente en la ciudad. No son sólo los coches eléctricos, los patinetes también han irrumpido con fuerza en la logística vial diaria tanto que se han convertido en un elemento más del transporte urbano.

Una de las marcas que está apostando más por la micromovilidad inteligente es Navee, perteneciente al ecosistema Dreame, que con el GT5 Max dispone de una de las opciones más interesantes del mercado.

En EL ESPAÑOL - Omicrono lo hemos utilizado durante dos semanas para comprobar si merece la pena, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, así como sus diferencias con el NT5 Max que ya probamos hace unos meses.

A diferencia del NT5, este nuevo modelo es más ligero (24,8 kg) buscando ser más manejable y fácil de transportar, pero al mismo tiempo se trata de un patinete de grandes dimensiones que prioriza la comodidad y la estabilidad pensando en moverte de forma cómoda por la ciudad con una conducción premium.

Lo cierto es que la marca lo encuadra dentro de su gama para uso diario urbano, pero las sensaciones en estos días bien se podría enmarcar en un escalón superior por su diseño, ergonomía y comportamiento en marcha.

Diseño y construcción

Pese a que se trata de un modelo más liviano que su hermano, estamos ante un vehículo de gran estructura de acero que ofrece una rigidez estructural sobresaliente y que le permite soportar una carga máxima de hasta 130 kg.

Esta robustez transmite una sensación inmediata de durabilidad y solidez, eliminando cualquier tipo de holgura o crujido indeseado y dando al mismo tiempo una seguridad en la conducción que destaca frente a otros modelos de la competencia.

Navee GT5 Max Chema Flores

Es voluminoso y se agradecería una mayor capacidad de plegado, pero no está claramente pensado para cargar a distancias largas, sino para ser operativo la mayor parte del tiempo y brinda un aplomo que los patinetes ultraligeros simplemente no pueden igualar.

Tanto la ergonomía del manillar como la enorme base (195mm de ancho) facilitan también la postura de conducción haciendo que sea cómodo pasar tiempo de pie manejando por la carretera, pudiendo situar los pies en diferentes posturas a conveniencia, así como mantiene equilibrado el centro de gravedad.

Navee GT5 Max Chema Flores

En el manillar también encontramos una pantalla LED bien integrada que, complementada con la aplicación, podremos tener una visibilidad y gestión del sistema intuitiva y práctica. Desde ahí llevamos el control de velocidad, batería o método de conducción. Así como tendremos a mano la luminaria y los intermitentes.

Delicia de conducción

El diseño y la ergonomía están enfocados hacia una meta muy clara: una conducción cómoda. Sin embargo, Navee logra elevarlo con el poderío técnico del motor, el sistema de aceleración y un eficiente control de tracción que mejora enormemente la experiencia.

Navee GT5 Max Chema Flores

Este GT5 Max dispone de una configuración de tracción trasera impulsada por un motor con una potencia nominal de 700 W y un pico máximo de 1.638 W. Se traduce en una potencia con lo que vas sobrado para alcanzar los 25 kilómetros por hora, e incluso para afrontar pendientes de una inclinación considerable.

Como en otros modelos, para arrancar requiere una patada previa y alcanzar velocidad antes de que el gatillo active la potencia del motor. Esta velocidad inicial es configurable al igual que lo son los modos de conducción para tener un límite en la velocidad en función de dónde vayamos a conducir y siempre cumpliendo con la legislación.

Navee GT5 Max Chema Flores

La joya de este modelo es la incorporación del sistema de control de tracción (TCS). Monitoriza en tiempo real el deslizamiento de la rueda y modula el par del motor al detectar pérdidas de adherencia.

Se nota especialmente en zonas pintadas como pasos de peatones, rejillas o asfalto resbaladizo, donde este TCS evita derrapes bruscos al acelerar, manteniendo la estabilidad y el control.

Igual de fiable que este sistema de tracción es su sistema de frenado, ya que lo hace combinando tres tecnologías: freno de tambor delantero, freno de disco trasero y asistencia electrónica EABS. Es suave pero contundente, permitiendo clavar el patinete ante imprevistos.

La combinación ofrece una frenada progresiva pero contundente cuando se requiere clavar el patinete ante un imprevisto.

Navee GT5 Max Chema Flores

Tanto el frenado como la estabilización como la conducción se combinan con un sistema de amortiguación ideal para moverse por ciudad. Dispone de una horquilla telescópica delantera y un amortiguador trasero que es realmente cómodo al conducir.

La guinda en la experiencia de conducción está en la aplicación. Desde ella podemos establecer los modos de conducción, intensidad de frenada o el bloqueo personal, así como ubicar el patinete a través de Buscar de iPhone.

¿Me lo compro?

El Navee GT 5 Max es una de las propuestas más interesantes del mercado. No sólo por el desempeño, comodidad y seguridad de la propuesta, sino porque lo hace a un precio ajustado de 521 euros que lo convierten en una opción realmente equilibrada.

Su diseño y ergonomía priorizan la comodidad en la conducción junto con la seguridad activa. Lo consigue con una plataforma de grandes dimensiones, sistemas de seguridad inteligentes, una suspensión propia de una categoría superior y un motor que insufla potencia cuando de verdad la necesitas.

Navee GT5 Max Chema Flores

La guinda la pone una batería que permite una autonomía de unos 90 kilómetros y funciones inteligentes a través de la aplicación como la posibilidad de tenerlo localizado con Buscar de iOS o bloquearlo remotamente para evitar robos.

Eso sí, su peaje más evidente es su peso y su poca capacidad para llevarlo en otros transportes o plegado. Sus casi 25 kg lo aleja de quienes necesiten combinarlo con tramos en metro, autobús o incluso guardarlo en el maletero del coche. Aún más si el trayecto combinado implica escaleras.

Por otra parte si buscas un vehículo eléctrico potente y cómodo para moverte por la ciudad —o pueblo—, este patinete del grupo Dreame puede jubilar sin problemas a tu ciclomotor de baja cilindrada y se coloca como una de las soluciones más convincentes de su categoría.