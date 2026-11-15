Análisis del Roborock Qrevo S Pro, el robot aspirador que llega al 'Black Friday' dispuesto a arrasar en ventas

El mercado de los robots aspiradores ha alcanzado un enorme grado de madurez. Ya no basta con aspirar el salón o pasar la mopa, ahora hay que hacerlo con una autonomía eficiente, elevando la higiene y quitando problemas de mantenimiento durante semanas. Es justo aquí donde llega el nuevo reto de Roborock.

Se trata del Roborock Qrevo S Pro, un dispositivo que llega a las puertas del Black Friday con un objetivo claro: ser el dispositivo para quienes buscan prestaciones premium sin tener que afrontar el desembolso que implica un buque insignia.

Tras convivir con él en EL ESPAÑOL - Omicrono contamos los puntos fuertes y débiles de este modelo que se ha convertido en un reclamo en estos días de promociones. Ya que se puede encontrar por 349,99 €, casi la mitad de su precio habitual, y con características capaces de plantar cara a los mejores modelos del mercado que superan los 1.000 euros.

Higiene automatizada

El epicentro de la experiencia del Roborock Qrevo S Pro es, sin lugar a dudas, que te olvides de que tienes que limpiar la casa. Que la máquina lo haga todo por ti, y aquí es clave su estación multifunción.

En las gamas de entrada y medias, que por precio son contra las que competiría este modelo, la base suele limitarse a cargar el robot o vaciar el depósito de polvo, sin embargo aquí disponemos de un centro neurálgico que asume todo el trabajo sucio.

Roborock Qrevo S Pro Chema Flores

Aquí no sólo incorpora el esperado sistema de vaciado del polvo sino que va mucho más allá ofreciendo desde la autolimpieza de mopas a alta temperatura hasta la limpieza de restos de suciedad que de otra forma obligaría al usuario a interactuar.

En primer lugar, la base gestiona el vaciado automático del depósito interno reteniendo los residuos hasta 65 días sin necesidad de manipulación manual. Esta bolsa está completamente aislada, con una tasa de filtración de polen del 99,9% certificada por SGS. Simplemente te olvidas durante más de dos meses.

Por otro lado, disponemos del rellenado automático del depósito de agua del robot, lo que le otorga una autonomía de fregado continuo de hasta 330 metros cuadrados con una sola carga del tanque de agua limpia.

Los que fregamos en casa sabemos que no es lo mismo hacerlo con agua tibia que caliente, Roborock también lo sabe. Es por eso que esta máquina dispone de un módulo calefactor interno que calienta el agua hasta los 75°C, haciendo más fácil eliminar la grasa al tiempo que mantiene limpias las mopas en cada ciclo.

Depósitos de agua Roborock Qrevo S Pro Chema Flores

Cuando concluye el lavado, las seca con aire templado a 45 °C para preservar su durabilidad y que no haya que cambiarlas recurrentemente.

Sin embargo, si hay un elemento diferenciador en la experiencia de los robots aspiradores es el sonido. El nivel de ruido es inferior a otros modelos probados. La compañía expone que alcanza los 45 decibelios y lo cierto es que puedes llegar a desconectar que está funcionando si estás haciendo otra cosa en una habitación diferente a la que estás.

Roborock Qrevo S Pro Chema Flores

Para orientarse por casa dispone de un sistema LiDAR, que realiza un escaneo rápido y genera mapas tridimensionales de la vivienda con fidelidad. Podemos establecer zonas donde limpie con más intensidad y otras que las evite. Es realmente intuitivo y funcional.

Más allá de mapear la casa, donde realmente destaca es en las distancias cortas. Equipa el sistema Reactive Tech, basado en sensores frontales de luz estructurada que funcionan como una regla milimétrica para medir distancias y esquivar obstáculos comunes. Si como yo tienes niños y la casa no está suficientemente ordenada, el robot sabe desenvolverse por sí mismo.

Roborock Qrevo S Pro Chema Flores

Al hardware incorpora un sistema basado en inteligencia artificial como los modelos más caros, que detecta solventemente esos obstáculos sin comprometer la intimidad del hogar, contando con certificación de ciberseguridad y privacidad.

Desde la aplicación podemos además establecer rutinas, bloqueo para niños o un modo inteligente que ajusta los parámetros en función del suelo que detecta. Además, es compatible con los principales asistentes con lo que podrás pedir a Alexa, Google o Siri que active el robot con un comando de voz.

Limpieza eficiente

La limpieza inteligente y autónoma no tiene sentido sin un hardware a la altura, y aquí Roborock pone músculo para ser increíblemente eficiente y capaz. Lo hace elevando el poder de succión con la tecnología HyperForce que alcanza los 18.500 Pa, es decir, un 50% más que la generación anterior de la gama.

Esta capacidad de succión se traduce en una capacidad incontestable para extraer polvo, migas y restos densos en alfombras de pelo corto. Es un considerable avance con respecto a otros modelos.

Roborock Qrevo S Pro Chema Flores

Esta potencia se complementa además por una tecnología antienredos pensando en que el sistema no se bloquee por pelos o pelusas.

Lo hace con un nuevo cepillo principal de goma con diseño estriado y en espiral, que se combina con un cepillo lateral antienredos que, con un diseño asimétrico aprovecha la fuerza centrífuga para deslizar el pelo y liberarlo.

Roborock Qrevo S Pro Chema Flores

Además, Roborock ha colocado un pequeño cepillo junto a la rueda giratoria delantera que limpia activamente el eje mientras rueda, evitando los habituales atascos de cabello largo.

Con respecto al fregado apuesta por dos mopas circulares giratorias (hasta 200 RPM) que disponen de 30 niveles configurables de flujo de agua que pueden llevarse por delante hasta salpicaduras secas.

Estas mopas quedan fuera de alfombras gracias al mecanismo de elevación automática de 10 mm. Cuando los sensores la detectan, el robot levanta de forma inmediata las mopas húmedas para continuar aspirando sin mojar el tejido.

¿Me la compro?

El Roborock Qrevo S Pro es uno de los robots aspiradores más avanzados, mejor diseñados y más eficientes que he probado, una guinda que por los 350 euros por los que está disponible en estos días del Black Friday le convierten en una compra maestra.

Roborock Qrevo S Pro Chema Flores

Por capacidades llega para competir con la gama media y alta, con lo que es ideal para quien está buscando un robot aspirador en estas fechas que sea capaz y eficaz al tiempo que permite olvidarse durante semanas de la limpieza.

Ese es su verdadero reclamo: delegar en la tecnología el tener un hogar limpio y sin preocupaciones.