Análisis del Apple Watch Ultra 4 tras dos meses de uso: este reloj ha mejorado cómo entreno gracias a saber cómo descanso

Apple ha pisado el acelerador en el último cuatrimestre del año. La compañía de Cupertino ha presentado en estos meses del iPhone Duo al MacBook Pro con pantalla táctil, pero también hay otras renovaciones que han pasado más desapercibidas pero que son igualmente interesantes porque cambian más de lo que parecen.

Es el caso del Apple Watch Ultra 4, el reloj inteligente más ambicioso de Apple se ha renovado para ofrecer más datos de salud a los usuarios. Una evolución que aparenta sutileza con respecto a la generación anterior, pero que esconde más avances de lo que en un primer momento podría aparentar.

En EL ESPAÑOL - Omicrono lo hemos utilizado durante las últimas semanas para conocer de primera mano cómo se desenvuelve este nuevo modelo, los cambios sobre la generación anterior, y si merecen la pena de cara a la época de compras navideñas.

Diseño: conocido y funcional

A primera vista el Watch Ultra 4 no parece cambiar demasiado con respecto a la generación pasada. Sin embargo, hay cambios notables.

Apple mantiene la fórmula que tan bien le ha funcionado. Sigue apostando por una caja grande de 49 mm, construida con titanio de calidad aeroespacial altamente resistente y con una pantalla protegida con cristal de zafiro que devuelve hasta 3.000 nits de brillo pico.

Apple Watch Ultra 4 Chema Flores

No sólo cumple con altos estándares de durabilidad y resistencia, sino que en el día a día sirve para ser nuestro acompañante perfecto desde escapadas en el monte a entrenamientos de alto impacto como hacer kettlebell snatch en crossfit, donde el reloj se convierte en más que un compañero.

El botón de acción sigue siendo configurable y permitiendo —por ejemplo— lanzar entrenamientos específicos, aunque el reloj es cada vez más inteligente y es capaz de reconocer por tus rutinas que te encuentras en el gimnasio y te sugiere el uso de entreno.

Apple Watch Ultra 4 Chema Flores

Sin embargo, la gran renovación en esta generación está en la parte que se ve menos del diseño: en sus sensores y su chip S11.

Apple ha sustituido la disposición clásica por unos indicadores LED verdes notablemente más grandes y eficientes, acompañados de fotodiodos optimizados que permiten captar variaciones minúsculas en el flujo sanguíneo periférico.

Nuevos sensores del Apple Watch Ultra 4 Chema Flores

Esta modificación de ingeniería permite una penetración lumínica y una relación señal-ruido muy superior, clave cuando el usuario se mueve bruscamente, suda o entrena. Permite un cambio radical en la frecuencia de muestreo.

Hasta ahora, los relojes de Apple espaciaban sus tomas de pulso en reposo para estirar la autonomía, sin embargo en este modelo tenemos una lectura continua de la frecuencia cardiaca en segundo plano cada cinco segundos durante todo el día, lo que supone multiplicar por sesenta las mediciones pasivas habituales de su predecesor.

La respuesta cardiaca queda reflejada al instante y con mayor fiabilidad teniendo datos más precisos y permitiendo al usuario conocer mejor cómo está.

Objetivo: que sepas cómo estás

La gran ventaja que aportan los nuevos sensores y la gestión del chip S11 es que el nuevo reloj inteligente de Apple consigue ir más allá que marcar el esfuerzo que realizamos a diario. Va mucho más allá de los anillos y nos permite no sólo conocer cómo nos hemos movido sino que bucea en cuánto hemos descansado.

Es el nuevo oro que han encontrado wearables como Oura, Whoop o Fitbit para fidelizar al usuario y saber cuándo entrenar a fondo y cuándo echar el freno. Todo para encontrar el balance perfecto del cuerpo.

Disposición, en Apple Watch Ultra 4 Chema Flores

Uno de los mayores aciertos en la experiencia de uso es la integración de las constantes vitales diurnas y nocturnas. Combinadas construyen el escaparate perfecto en la opción de Disposición de la app Salud, permitiendo conocer de primera mano cómo nos encontramos realmente gracias a combinar nuestros anillos, las constantes vitales y la calidad del sueño.

La aplicación Constantes Vitales ahora no solo evalúa lo ocurrido mientras duermes, sino que se va actualizando durante el día para identificar desviaciones y anomalías fisiológicas antes incluso de que se consoliden durante el descanso.

Constantes Vitales en Apple Watch Ultra 4 Chema Flores

En Constantes Vitales el Apple Watch combina la frecuencia cardíaca, respiratoria y la temperatura de la muñeca para ayudarnos a hacernos una idea del estado de salud. Sin embargo, lo más interesante es la capacidad de anticiparse a cambios en el cuerpo que podrían significar que hay algún problema, como que vas a caer enfermo.

Las mediciones se comparan con el intervalo de valores de referencia, que se establece después de recopilar los datos durante una semana y se van afinando a medida que más usas el Apple Watch. Al final tiene una fiabilidad altísima que acaba conociendo cómo estás mejor que tú.

Hay muchos factores que influyen en valores atípicos, desde viajes a destinos con diferentes altitudes, con otro huso horario, a haber consumido alcohol o estar enfermo.

Esta app no detecta enfermedades, pero sí sirve de particular chivato para animar al usuario a conocer que algo sucede y aflojar su ritmo o, directamente, ir al médico.

Disposición, en Apple Watch Ultra 4 Chema Flores

Esta rutina de monitorización diaria se combina con la detección y notificación de posible hipertensión, notificaciones de posible de apnea del sueño así como los clásicos electrocardiograma, lecturas automáticas de oxígeno en sangre (SpO2) o seguimiento del ciclo menstrual.

La gracia de la experiencia de Apple con la salud es que el usuario no llega al dato, sino que el reloj lo contextualiza. No genera un número para alertar por alertar, sino que muestra rangos y parámetros que explican a qué responde la situación detectada.

Otro detalle fundamental de este seguimiento recurrente de la actividad es la autonomía. No temas a quedarte sin batería.

Este Watch Ultra 4 ha mejorado enormemente su batería con respecto a la generación anterior alcanzando las 50 horas de uso normal, que también ha mejorado hasta las 18 horas de seguimiento de entrenamiento. En mi experiencia del día a día, entrenando 4 o 5 días a la semana, lo cargo cada dos o tres días.

Esta carga además es realmente rápida y me he acostumbrado a ponerlo a cargar mientras me arreglo por la mañana o bien mientras estoy haciendo alguna tarea del hogar para poder tenerlo activo mientras duermo.

Un compañero para entrenar

La app de Constantes Vitales se ha convertido en un fundamental en mi día a día, sin embargo, lo completan con la capacidad del Apple Watch para seguirme en mis entrenamientos de crossfit o las carreras por el campo.

Apple Watch Ultra 4 Chema Flores

El nuevo reloj incorpora un modelo de podómetro rediseñado por completo que, apoyándose en el chip S11 y nuevos algoritmos de aprendizaje automático, estima de manera más precisa las distancias, la cadencia y la fidelidad en distancias recorridas.

Para cuando salimos al aire libre, también mejora las rutas con GPS de doble frecuencia asistido por los algoritmos propios de Apple Maps que se desenvuelve con una precisión total.

Apple Watch Ultra 4 Chema Flores

El reloj es capaz de reconocer automáticamente los entrenamientos que estás realizando, bien sea desde correr o comba, sin embargo también es capaz de reconocer tus rutinas y ubicación, llegando a sugerirme activar el seguimiento del entrenamiento cruzado cuando llego al box.

Un factor importante es la capacidad de medir la Carga de Ejercicio, que mide el esfuerzo acumulado a lo largo de los últimos 28 días respecto a tus marcas habituales.

¿Me lo compro?

El Watch Ultra 4 es el mejor reloj inteligente que Apple ha fabricado. Es robusto, es resistente, es preciso y tiene una pantalla enorme que permite una experiencia de uso sensacional. Si tienes un iPhone no hay mejor compañero que le complemente.

El salto en el seguimiento de dinámicas de estado físico diario y en conocer el descanso le permiten dar un enorme salto hacia la aspiración de Apple de tener en la muñeca un aliado para tu salud.

Apple Watch Ultra 4 Chema Flores

El reloj además va mucho más allá y ofrece mil usos más como entrenamientos junto a Fitness+, la capacidad de desbloquear el Mac sin poner la contraseña o autorizar compras desde el Apple TV. Un engranaje esencial en el ecosistema de productos de Apple.

El gran hándicap que puede encontrar un usuario es el precio. Los 899 euros por los que está disponible en el mercado puede hacer que más de uno se lo piense antes de dar el salto. Es un precio elevado, pero a la altura de lo que devuelve. No hay mejor experiencia en la muñeca para el usuario exigente que este Ultra 4. Se erige como el estándar indiscutible a batir, un titán de aventuras convertido en una herramienta de salud más precisa y convincente.