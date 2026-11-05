Análisis del MacBook Pro PROLED XDR: el primer portátil de Apple con pantalla táctil marca la nueva alta gama

El MacBook ha cambiado para siempre. Después de cambiar la experiencia en la que usamos el iPhone ha evolucionado con el iPhone Duo, Apple ha hecho lo propio con sus portátiles lanzando el MacBook Pro PROLED XDR, el primero en disponer de una pantalla táctil.

Este nuevo panel no sólo mejora la calidad de la imagen, así como ha facilitado el rediseño del equipo, sino que llega para cambiar la forma en la que usamos un MacBook.

En EL ESPAÑOL - Omicrono lo hemos usado durante los últimos días, antes de que se ponga a la venta este viernes 6 de noviembre a un precio de partida de 3.349 euros.

Una nueva experiencia

La gran protagonista de este nuevo MacBook Pro es, sin duda, la pantalla. No sólo porque sea táctil, sino por la calidad de imagen y la inmersión total que produce en cuanto comienzas a usarlo.

La denominación PROLED XDR responde a la integración de un panel OLED en tándem de última generación que superpone dos capas de píxeles autoiluminados. Esta tecnología no sólo permite mejorar el visionado de contenido hasta niveles nunca vistos en la categoría, sino que la sensación de ver y trabajar contenido en ella es abrumadora. Nunca he visto una pantalla que se vea tan bien.

MacBook Pro PROLED XDR, el portátil táctil de Apple

Alcanza un pico de brillo de 2.000 nits, tanto en contenido HDR como SDR, manteniendo asimismo una iluminación de la pantalla completa a 1.000 nits. Sin embargo, la clave no solo es cómo brilla, sino la increíble relación del contraste (10.000.000:1) lo que permite irse al exterior a trabajar en condiciones realmente muy buenas.

Está pensado para profesionales que necesitan fidelidad en fotografía y vídeo en cualquier parte, por lo que la gama cromática rinde excelentemente en cualquier situación.

Pero el elemento clave de la nueva pantalla es que ahora la puedes tocar. Y eso cambia la relación en cómo usas este Mac.

Si has usado un iPad para trabajar y hacer proyectos creativos, la pantalla del MacBook Pro PROLED XDR te recordará ligeramente a esa sensación. Sin embargo, la posibilidad de tener MacOS y un sistema 100% optimizado hace que sea realmente bueno.

MacBook Pro PROLED XDR Chema Flores

Desde la pantalla podremos hacer cualquier cosa que podríamos hacer con el puntero, pero al mismo tiempo todas las cosas que podríamos hacer con los dedos en un iPad. Es decir, movernos entre espacios, ampliar, usar los gestos así como pintar directamente con el dedo.

Es fácil, intuitivo y una vez que comienzas a tocar la pantalla para algunas acciones ya no hay vuelta atrás, te acostumbras de inmediato.

MacBook Pro PROLED XDR Chema Flores

El control multitouch es intuitivo desde el primer momento, con gestos aprendidos de manera casi natural como pinchar para hacer zoom o girar los dedos para cambiar elementos de una imagen o tocar dos veces para maximizar ventanas.

Sin embargo, es principalmente en programas de edición donde de verdad se saca partido a esta función. Pudiendo marcar momentos, deslizar clips o directamente dibujar en lienzos.

Un rediseño total

Para conseguir que la experiencia de tocar por primera vez la pantalla esté a la altura del conjunto, Apple ha rediseñado este MacBook por completo.

Lo hace en primer lugar estrechando los perfiles del panel, que traslada una sensación de inmersión en el contenido sea total. De hecho, en el modelo de mayor tamaño permite incrementar su diagonal hasta las 16,3 pulgadas sin meter más espacio. Al mismo tiempo que acaba con el notch del resto de generaciones para adaptar la Dynamic Island.

MacBook Pro PROLED XDR Chema Flores

Desde ella podremos gestionar procesos, reproducciones de contenido o establecer una conversación fluida con Siri AI a la que podremos pedir acciones con nuestras aplicaciones o bien con cosas de nuestro día a día. Es una función con bastante sentido que, cuanto más la usas, más conveniente se convierte.

La bisagra del portátil también ha sido reforzada para evitar el bamboleo al presionar la pantalla con el dedo, al mismo tiempo que no pierde esa experiencia de poder abrir el ordenador con un dedo. Una experiencia icónica de Apple.

MacBook Pro PROLED XDR Chema Flores

Otro elemento que encontramos es la estabilización de vídeo avanzada en la webcam, que permite que la imagen no se mueva mientras hacemos videollamadas, así podemos interactuar con el panel a la vez sin provocar un mareo a las personas con las que conversamos.

A nivel estético, el equipo conserva la sobria línea unibody de aluminio característica de los modelos Pro. Es contundente, elegante y robusto. Está fabricado con el icónico aluminio reciclado de la compañía.

MacBook Pro PROLED XDR Chema Flores

Cuando lo tenemos en la mano la reducción de peso es evidente. Nosotros hemos probado la versión más grande de 16 pulgadas que pesa 1,82 kg (317 gramos menos que la generación precedente).

Su nuevo diseño no sacrifica en lo básico que espera un usuario profesional de su máquina de trabajo.

Tiene un increíble sistema de sonido de seis altavoces con Audio Espacial y Dolby Atmos mejorado en graves y agudos, incorporando por primera vez ajuste acústico optimizado para el uso del equipo con la tapa cerrada conectado a un monitor externo.

Un triple micrófono de estudio, cámara center stage de 12 megapíxeles con encuadre automático y vista cenital, tres puertos Thunderbolt 5s, puerto HDMI, ranura para SDXC, MagSafe 3 y toma de auriculares de 3,5 mm para alta impedancia.

Otro detalle importante del diseño es la vuelta a la manzana iluminada. El icónico logotipo de Apple ahora vuelve a iluminarse, una característica de hace años que ha vuelto con Ternus para marcar el inicio de una nueva era en Mac.

Bestia en rendimiento

El verdadero reclamo para hacerse con este portátil realmente es su rendimiento. Durante los días que lo hemos podido probar, no hay tarea exigente que no sea capaz de gestionar. Da igual que sea un proyecto pesado que una gestión de IA local, es un auténtico misil. Todo con una suavidad exquisita, sin forzar ventiladores y con un silencio que impresiona.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos probado la versión con el M5 Max, 18-core CPU, 40-core GPU y 128GB que es extraordinariamente superior a nuestro desempeño diario y llega con la ambición de ser una holgada herramienta de trabajo para investigadores, programadores, usuarios de IA y creativos de alto nivel.

MacBook Pro PROLED XDR Chema Flores

Lo hemos utilizado para proyectos ambiciosos de edición y para usar modelos de IA en local y realmente sorprende de lo que es capaz.

Uno de los saltos hacia adelante de este equipo es la aceleración de procesos de inteligencia artificial en el propio hardware. Cada núcleo de la GPU incorpora aceleradores neuronales dedicados, lo que permite ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño de forma totalmente local en diversas aplicaciones.

El M5 Max es capaz de casi triplicar a la generación anterior en esta tarea, y ser hasta 12 veces más rápido que el M1 Max. Un punto importante para conocer la ambición de Apple como vertebrador de esta tecnología en local.

Pese al enorme incremento de potencia bruta y la presencia de la pantalla OLED hay un elemento que Apple no sacrifica: la autonomía. Parece inagotable.

MacBook Pro PROLED XDR Chema Flores

A pleno rendimiento ofrece sin despeinarse batería para todo el día, lo que permite afrontar jornadas de trabajo fuera de la oficina sin necesidad de ir buscando un enchufe —o tan siquiera de llevar el cargador encima.

Aun así, incorpora el sistema de carga rápida MagSafe 3 que permite recuperar el 50 % de la batería en apenas 30 minutos. Esto es ideal por si lo tenemos en nuestro lugar de trabajo pero necesitamos irnos moviendo a diferentes destinos durante nuestro día a día. En la práctica es despreocuparse por completo de cargar, algo completamente diferenciador en un equipo profesional de este nivel.

¿Me lo compro?

El MacBook Pro PROLED XDR marca la nueva era de ordenadores de Apple. Es un equipo ambicioso, capaz, de alto rendimiento y con una experiencia que sobrepasa límites.

La llegada de la pantalla táctil espolea la experiencia a la hora de usarlo y cuanto más lo usas, más te gusta y llegas a desear que este panel llegue a toda la familia de ordenadores portátiles.

MacBook Pro PROLED XDR Chema Flores

La guinda se pone con un rediseño centrado en lo importante y un procesador bajo el capó de ambición desmedida al que cuesta trabajo encontrar los límites —si es que los tiene ahora mismo—. Marca un antes y un después en lo que una herramienta de trabajo móvil es capaz de conseguir.

Tal avance informático tiene otra cara de la moneda: no es un ordenador para todos. Está orientado especialmente a sectores creativos, técnicos o de ingeniería de inteligencia artificial. Es para quienes buscan lo más ambicioso del mercado y Apple lo devuelve con creces.

Tiene un rendimiento salvaje, una autonomía de otro nivel y la experiencia con la pantalla es un añadido de alta calidad que facilita los procesos creativos o poder navegar por documentación pesada. Facilita la visualización de lo que tienes en pantalla y la interacción con ella.

En suma, los 3.349 € por los que parte es un precio alto pero acorde a lo que este MacBook Pro PROLED ofrece. Es un equipo para el que lo quiere todo, quien no renuncia a nada, y es capaz de conseguirlo.

Con este MacBook Pro PROLED XDR Apple fija la frontera para los portátiles profesionales de gama alta.