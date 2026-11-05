Análisis de los AirPods 5: la compra maestra de Apple son sus últimos auriculares con cancelación y sin almohadillas

Estoy en una bulliciosa calle de Nueva York. Sirenas, obras, tráfico, una performance callejera y de pronto, se hace el silencio. Así responden los nuevos AirPods 5 que Apple lanzó el pasado septiembre y que sorprenden por su capacidad de bloquear el sonido sin necesidad de almohadilla.

Los nuevos auriculares de la compañía fue el anuncio más discreto de los lanzados en su última keynote, sin embargo, tras usarlos a diario durante un mes tengo claro que son una joya oculta dentro del catálogo de la empresa.

Los nuevos AirPods 5 llegan en dos versiones, en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos probado la superior que incorpora carga inalámbrica y rediseño de las patillas para tener un mejor control. Os contamos las ventajas e inconvenientes de este modelo durante la prueba.

Cancelación de ruido al poder

Los nuevos AirPods 5 se basan en el mismo —y sorprendente— principio de los AirPods 4 lanzados hace un par de años: tener cancelación activa de ruido sin sellar el conducto auditivo.

Apple rompió la baraja con esta capacidad que permite asilarse por completo del mundo sin necesidad de tener una almohadilla ajustada en la oreja, y ahora la lleva mucho más allá.

AirPods 5 Chema Flores

Los nuevos auriculares de la compañía mejoran internamente en dos sentidos para lograrlo. Por un lado incorporan nuevos algoritmos de audio computacional mejorados y por otro una nueva arquitectura acústica multipuerto que eliminan hasta un 50% más de ruido exterior, es decir, hasta 1,5 veces más respecto a los AirPods 4.

El chip H2 trabaja de una forma increíblemente precisa para ofrecer un aislamiento por software que amortigua conversaciones, tráfico, ruido histriónico y ese zumbido constante del transporte. Los he usado por la calle, en avión, en trenes bulliciosos, en casa. Han sido capaces de aislarme del mundo y meterme por completo en la música.

Y es que aquí es donde tenemos el otro gran reclamo de estos nuevos auriculares: en la calidad del sonido.

Por el chip y su nuevo diseño interno, son capaces de ofrece un sonido con matices más profundos y un rango de frecuencias más amplio que la generación pasada, lo que permiten disparar la calidad de audio y disponer de un audio espacial que una vez que lo pruebas no puedes renunciar a él.

AirPods 5 Chema Flores

Además, incorpora la función de Aislamiento de Voz, que reduce el viento y el ruido de fondo para transmitir la voz con total claridad mientras estamos haciendo llamadas

Es cierto que los AirPods Pro 3 siguen siendo superiores, especialmente en cancelación de ruido, pero la sensación es que están muy, muy cerca del desempeño y si no te gusta llevar almohadillas no tendrás la sensación de estar perdiéndote una experiencia premium.

Ergonomía y comodidad

El otro gran punto clave de estos auriculares, lo que consigue tener la combinación perfecta, es su diseño. Son ligeros, cómodos y ergonómicos. Puedes pasar horas con ellos que, al no presionar en el canal auditivo y ser increíblemente ligeros (4,3 gramos por auricular) te olvidas de que los llevas puestos.

Mantienen la icónica silueta abierta que prioriza la comodidad y sí hay una pequeña diferencia en el diseño externo con respecto a la generación anterior. En esta ocasión, en el modelo superior (el de 169 €) dispondremos de sensor de presión en las patillas que permiten controlar el volumen o la reproducción de música del mismo modo que lo hacemos en los AirPods Pro.

AirPods 5 Chema Flores

Son 20 euros de diferencia entre la versión más básica y la del estuche inalámbrico. Un salto en el precio que compensa por la forma de relacionarnos con ellos y con el teléfono sin necesidad de sacarlo del bolsillo.

También han mejorado su resistencia y durabilidad. Ahora tenemos certificación IP57, que garantiza una resistencia superior frente al polvo, el sudor y el agua durante entrenamientos o bajo la lluvia. Aquí Apple busca que los llevemos en todas las situaciones posibles.

AirPods 5 Chema Flores

Tenemos unas 5 horas de autonomía, que es estiran hasta las 22 horas con el estuche de carga. Hay que tener en cuenta que disponen de carga rápida y enchufarlos unos 5 minutos devuelven en torno a 1 hora de desempeño musical.

También disponen de Apple Intelligence, con lo que incorporan traducción en tiempo real, la capacidad de relacionarnos con Siri o la interacción con las notificaciones con movimientos de cabeza. Es aquí donde se hace más importante que nunca lo bien ajustados que quedan pese a no tener almohadillas.

¿Me los compro?

Los AirPods 5 son una compra maestra. Tienen una enorme calidad de sonido junto con una cancelación de ruido superior a la de muchos modelos con almohadillas. Apple logra que la capacidad de aislar el sonido parezca magia.

El precio es otro de los reclamos de estos auriculares, por 149 o 169 € no sólo se colocan como la opción más barata dentro del catálogo de Apple, sino también como una de las más competitivas del mercado. Nadie ofrece esta experiencia de audio a este precio.

AirPods 5 Chema Flores

Entre ambas, yo le aconsejaría ir a la superior. Por 20€ de diferencia gana carga inalámbrica y más autonomía, pero sobre todo una forma más sencilla de gestionar la música, las llamadas y la interacción con el teléfono desde la patilla de los auriculares.

Es cierto que los AirPods Pro 3 siguen siendo superiores. Tanto en calidad de sonido como en cancelación de ruido, pero estos AirPods 3 se le acercan enormemente, haciendo que la barrera sea tan difusa que lo que esperas es el gran salto en la siguiente generación de los Pro para marcar diferencia entre ambos modelos.

En suma, los AirPods 5 son un producto redondo, que permite disfrutar de música de alto nivel y cancelación de ruido increíble a todos los usuarios a los que no le gustan llevar una almohadillas en su canal auditivo. Son una compra redonda.