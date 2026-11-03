He probado la presoterapia de Skinvity después de entrenar: no imaginaba que podía recuperar tan bien desde casa

Los últimos lanzamientos de wearables de Apple, Google u Oura responden a una máxima común: ya no basta con contar calorías o trazar el plan de entrenamientos sino en conocer cuánto has descansado y, sobre todo, cómo ha recuperado el cuerpo.

Estos wearables sirven para conocer el estado del cuerpo, pero para recuperar mejor hay un aliado que va cobrando cada vez más popularidad por sus ventajas inmediatas: la presoterapia. Un campo donde la tecnología lo ha hecho accesible para no ser necesario ir a clínicas especializadas y poder hacerlo directamente desde la comodidad del hogar.

Uno de los modelos más ambiciosos y precisos del mercado es PressTech de Skinvity (979€), un dispositivo que en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos probado durante las últimas semanas después de entrenamientos diarios de crossfit.

Gran presoterapia en casa

La principal ventaja de la PressTech de Skinvity es la más evidente: la comodidad y flexibilidad de someterte a una sesión de presoterapia cuando mejor te viene. Sin horarios, sin citas y sin alterar la logística familiar. Se acabó el tener que depender de las citas de un centro de fisioterapia o una clínica.

El otro gran punto a favor es que hacerlo con este modelo no sacrifica ni la calidad ni el rendimiento que podrías tener fuera del hogar.

Detalle de la presoterapia PressTech de Skinvity Chema Flores

La compañía española fundada por Blanca Miñano ha conseguido trasladar la experiencia de una clínica a casa gracias a la miniaturización de los componentes neumáticos, el desarrollo de baterías de alta densidad y a una experiencia increíblemente intuitiva y sencilla de usar.

Este modelo supera a la competencia con un sistema de compresión secuencial con ocho cámaras independientes en cada pierna, una presión regulable que alcanza los 260 mmHg y funcionamiento 100% inalámbrico mediante batería autónoma. El no depender de un enchufe no es en absoluto baladí, pues eleva la experiencia y la versatilidad para poder someternos a esa sesión donde y cuándo mejor nos viene.

Este modelo está pensado para adaptarse a todas las necesidades de tratamiento. Y es que por ejemplo un deportista no lo usará de la misma forma que alguien que tiene problemas circulatorios o drenantes, por lo que incorpora 4 programas con diferentes patrones de compresión en sesiones de 15 a 30 minutos.

Una vez que nos enfundamos las piernas compresoras, que van desde los pies hasta la cadera, bastará con pulsar los botones de la consola de control para establecer qué tipo de tratamiento queremos: drenante, circulatorio, recuperación o completo.

Detalle de la consola de control de PressTech de Skinvity Chema Flores

En mi caso, la mayoría de las sesiones han sido marcando el modo recuperación después de realizar actividad física, aunque también he probado los otros por establecer la comparativa.

La sensación de uso es altamente agradable, notando en cada parte del tren inferior cómo la PressTech logra presionar para masajear y activar la circulación en la zona poco a poco.

Las ocho zonas incrementan sustancialmente la sensación espacial del masaje: que la presión ya no se aplique en bloques gruesos sino en tramos anatómicos mucho más delimitados —desde el pie hasta la zona alta del muslo y la cadera— hace que este modelo sea un cambio de paradigma de la presoterapia en casa.

Cabe tener en cuenta que una de las bondades de esta máquina es su capacidad. No por ser un modelo de casa es menos ambicioso que lo que podrías encontrar en una clínica.

Presoterapia PressTech de Skinvity Chema Flores

A máxima intensidad alcanza los 260 mmHg, una fuerza de compresión contundente capaz de obturar el flujo superficial temporalmente para forzar la circulación profunda cuando las cámaras liberan el aire.

La recuperación post CrossFit

Les debo confesar que miraba con escepticismo el tratamiento de recuperación de presoterapia después de entrenar CrossFit. Creía que durmiendo y administrando las cargas de trabajo recuperaba bien, pero usando la PressTech me he dado cuenta que se puede ir mucho más allá.

Y es que, aunque el atractivo comercial de los aparatos de presoterapia suele centrarse en la estética, como la reducción de celulitis o la retención de líquidos, el uso para la recuperación deportiva puede hacer llevar a tus entrenamientos a otro nivel.

Suelo ir a entrenar entre 4 o 5 días a la semana, y usar esta tecnología ha hecho que los WOD en los que había que tirar de piernas respondiesen mejor, haciendo que los entrenamientos con thrusters, wall balls o sentadillas fuesen más fluidos que antes. Casi por arte de magia y no habiendo introducido otro cambio en mi rutina más allá que usar esta presoterapia.

Presoterapia PressTech de Skinvity Chema Flores

Usaba este modelo cuando podía, no es lo ideal, pero el castillo de responsabilidades diarias mandaba. Al final, o sacaba 15 minutos después de las sesiones o con más tranquilidad al final del día.

Estudios publicados en revistas como The Journal of Strength and Conditioning Research o el European Journal of Applied Physiology han analizado los efectos biomecánicos de la compresión secuencial que acelera el retorno venoso y el flujo linfático, así como facilita eliminar residuos acumulados en el tejido muscular tras ejercicios de alta intensidad.

Conexiones de la presoterapia PressTech de Skinvity Chema Flores

Entre los cuatro programas disponibles, el principal que he usado es el de Recuperación, de 15 minutos.

Utiliza un patrón de compresión de Doble Onda, en el que las cámaras de aire se activan en parejas coordinadas de dos en dos. Esto genera una sensación física de bombeo dinámico muscular ascendente realmente placentero con la que acabas reduciendo la sensación de fatiga muscular tras entrenar. La experiencia es sencilla: más lo usas, más lo notas.

Los otros programas son el drenante, diseñado con una estructura en dos fases. Durante los primeros 16 minutos se empuja los fluidos retenidos desde los pies hacia los colectores linfáticos superiores, mientras que en los últimos 4 minutos entran en modo de Presión Total, donde las ocho cámaras se hinchan simultáneamente. Cuando desabrochas las botas notas tobillos y gemelos más ligeros.

Otro de los programas reclamo es el circulatorio, de 15 minutos. Utiliza también la modalidad secuencial para ir de la planta del pie hacia arriba, pero aquí va sumando cámaras sin desinflar las inferiores, creando así una presión continua cada vez mayor. Es el ideal para días de trabajo sedentario o tras viajes largos.

Por último, el que lleva más tiempo es el completo y está pensado para el día que tengas descanso activo. En una sesión de 30 minutos combina 4 fases (activación, drenaje, estimulación profunda y relajación muscular) con idea de cubrir el abanico completo de capacidad.

¿Me la compro?

La PressTech de Skinvity ha cambiado la forma en la que concebía la presoterapia. Las ventajas de tener el dispositivo en casa son evidentes, especialmente le sacarán partido los deportistas expuestos a una alta carga de entrenamiento semanal o para personas que sufran de pesadez circulatoria o retención de líquidos.

La superioridad de este modelo es la versatilidad y sencillez de uso, así como la comodidad de tenerlo siempre a mano. Pero sobre todo el hacerlo con la garantía de tener un equipo de altas prestaciones en casa. No hay renuncias, lo que le coloca como una de las herramientas de recuperación más completas y amortizables del mercado.

Presoterapia PressTech de Skinvity Chema Flores

El principal problema que puede encontrar el usuario antes de comprarlo es la inversión inicial del desembolso de los 979 €. Pero si está habituado a buscar cupones de descuento para hacer tratamientos en clínicas, bastará con hacer matemáticas para comprobar cuánto le compensa tenerlo en casa. En la mayoría de ocasiones el cálculo saldrá a favor.

PressTech consigue por méritos propios ser una de las mejores compras que se pueden hacer para mejorar la recuperación deportiva. La contundencia y buen hacer de su sistema de presión profesional a un formato doméstico, portátil y sorprendentemente sencillo de operar hace que sea una opción altamente recomendable.

En suma, Skinvity ha logrado un equilibrio poco habitual en el sector. Trasladar la experiencia de la alta gama a un formato sencillo, manejable e intuitivo para que la presoterapia de alto nivel deje de ser algo exclusivo de las clínicas especializadas y lo puedas hacer desde tu casa.