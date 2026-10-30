Análisis del VIVO X500 Pro Max, el móvil pensado por y para la fotografía que viene para jubilar a tu cámara réflex

"¿Eso lo has hecho con el móvil? Parece grabado con una cámara profesional", en esta frase de sorpresa de mi mujer tras hacerle un vídeo mientras participaba en una competición híbrida se resume el valor del VIVO X500 Pro Max: redefine la forma en la que haces fotos y vídeo con el teléfono.

La nueva propuesta de vivo que acaba de llegar a España es un verdadero golpe sobre la mesa sobre cómo se debe entender la cámara en un teléfono, tanto por hardware como por software. A eso, le acompaña un gran diseño y una también muy buena experiencia de usuario con una gestión del sistema operativo que aporta valor.

En EL ESPAÑOL - Omicrono lo hemos estado probando durante la última semana previa a su lanzamiento, para comprobar de primera mano sus puntos buenos y débiles, teniendo en cuenta los 1.599 euros por los que llega al mercado.

Por y para la cámara

La apuesta de vivo en este teléfono es clara: la cámara. Y hay que entender que toda la experiencia y diseño del teléfono gira por y para ella. El software está pensado para aprovechar las bondades de su capacidad, y la construcción del terminal está realizada de tal forma que encaje el puzle interno de lentes y sensores, pero que al mismo tiempo sea cómodo de sostener para fotografiar. Y lo consigue.

Nada más sacar el X500 Pro Max, la primera sensación que transmite es que es más que un teléfono inteligente. Bajo el denominado lenguaje de diseño Tideline, tenemos un terminal agradable en la mano, de grandes dimensiones, que se siente premium y un prominente módulo de cámaras circular en la parte central.

VIVO X500 Pro Max Chema Flores

El diseño tiene una ligera curvatura trasera que facilita el agarre, al tiempo que hace que el módulo de cámara no sobresalga tanto. Es grande y destaca, pero está bien integrado.

Es un terminal que se siente cuidado hasta el último detalle. Desde vivo explican que la durabilidad es una de sus máximas, con resistencia al agua y al polvo IP68 e IP69, al tiempo que dispone de Armos Glass en el cristal frontal y revestimiento Ultra Hard AR en las lentes para evitar arañazos y reflejos. Es contundente y bien construido, pensando en que lo lleves donde lo lleves, la cámara te acompañe y rinda excelente.

Y es que no hay mejor cámara que la que uno lleva encima. vivo lo ha entendido y junto a ZEISS su reto no es ser sólo el móvil con la mejor cámara, sino convencer a los profesionales y enamorados de la fotografía a dejar tu cámara réflex en casa e ir equipado únicamente con el teléfono y el kit extensor.

El vivo X500 Pro Max equipa como lente principal un sensor de 50 megapíxeles grande y luminoso (1/1,28" y f/1,57) que permite tener un desempeño extraordinario. También monta una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles a F/2 y la joya de la corona: un telefoto ZEISS APO de 200 MP, construida sobre el sensor HP0 Ultra-Sensing de 1/1,4 pulgadas con una distancia focal equivalente a llevar en el bolsillo un 85 mm real.

VIVO X500 Pro Max Chema Flores

Las tres lentes están firmadas por ZEISS y se nota. Tiene una calibración de colores impecable, con un exquisito control de las aberraciones cromáticas, asegurando que los bordes de alto contraste permanezcan limpios y definidos.

Acompañando al sensor se encuentra un sistema de estabilización profesional CIPA 7.0, una cifra récord en telefonía que permite congelar disparos a pulso con tiempos de exposición prolongados en condiciones de escasa luz sin necesidad de recurrir a un trípode. No tengo el pulso más estable del mundo y este teléfono me ha sorprendido por la capacidad de mantener la imagen cuando hacemos zoom al máximo o de noche.

VIVO X500 Pro Max Chema Flores

Y es que aquí llega el elemento verdaderamente diferenciador y que hace que te enganches a este smartphone: su sistema extensor con objetivos adicionales.

Bastará con colocar una montura sobre el módulo de cámaras para poder encajarle dos objetivos adicionales de 200 mm y 400 mm, lo que espolea la experiencia y te hace no querer disparar con otra cosa. Acerca tanto la imagen que en ocasiones tendrás que quitarlo porque te acerca demasiado.

VIVO X500 Pro Max Chema Flores

Lo he usado estos días para inmortalizar los partidos de fútbol infantiles de mi hijo y les puedo asegurar que he sido el padre más envidiado. Cambia el juego si quieres tener fotos como nunca.

La ventaja de estos objetivos es que da un detalle que con otros teléfonos es, directamente, imposible. Mantiene unas texturas sin rival.

Esta excelente experiencia en fotografía también se traslada a vídeo. En lo que supone una declaración de intenciones para la compentencia.

La cámara principal ZEISS TrueDynamic estrena un sistema de estabilización óptica de imagen (OIS) de nivel gimbal y la fluidez del metraje grabado sin estabilizadores sorprende para bien.

VIVO X500 Pro Max Chema

Pensando en que los profesionales puedan sacarle jugo, incorpora Cinematic Pro Log Video pero también grabación nativa 4K a 240 fps —incluyendo en el modo Pro—, lo que permite tener unas tomas de cámara lenta dignas de película de acción de Hollywood.

Una bestia en rendimiento

Lo primero que cabría pensar ante tal ambición fotográfica es si en algún momento tiene un cuello de botella que ahogue este músculo. En absoluto. Durante las pruebas ha mostrado una capacidad increíble para gestionar cargas pesadas de imágenes y ediciones, sin ralentizarse ni calentarse. Es una auténtica bestia.

Lo consigue gracias a un excelente procesador de MediaTek, el Dimensity 9600 Pro, fabricado en arquitectura de 2 nanómetros.

VIVO X500 Pro Max Chema Flores

Este chip no sólo asegura un rendimiento sostenido, sino también una alta eficiencia en el gasto energético ya que tenemos una batería de 6.750 mAh que aguanta el día de sobra pese a que lo usemos intensamente. Además, dispone de carga rápida de 90W para recargarlo en un pispás.

El truco de vivo para redondear la experiencia es su software. Una capa que no sólo ofrece un salto importante en multitarea y fluidez, sino también en limpieza y orden. Algo de lo que no pueden presumir todas las marcas chinas. Sobran algunas aplicaciones preinstaladas, pero no va más allá.

VIVO X500 Pro Max Chema Flores

La respuesta del sistema se mantiene instantánea gracias al motor Origin Smooth Engine, mientras que las opciones de personalización se enriquecen con temas dinámicos como Wiggle Theme, Glint Theme o los interactivos Pet Pals

De este modo OriginOS 7 ofrece un rendimiento verdaderamente práctico, pensado para que el usuario sea capaz de hacer más cosas al mismo tiempo, poniendo siempre el foco en destacar su mayor virtud: la cámara.

Así por ejemplo, disponemos de Origin Workbench, que permite organizar el trabajo mediante ventanas flotantes, agrupar tareas y arrastrar elementos entre aplicaciones de forma intuitiva, o dispone de Quick Share compatible con MacOS, haciendo fácil a los profesionales que usan Apple compartir sus archivos de trabajo.

La experiencia se redondea con una impresionante pantalla de de 6,85 pulgadas, con resolución 2K y también calibrada por ZEISS. La visualización de imágenes y vídeos ofrece un nivel de fidelidad sumamente preciso para trabajar directamente desde él en situaciones rápidas.

¿Me lo compro?

El X500 Pro Max no es sólo la siguiente iteración del catálogo de la compañía, es la demostración de cómo vivo está desafiando la ingeniería fotográfica en smartphones para llevarlo a nuevos límites. Si a usted le gusta la fotografía le animo a que lo pruebe, le va a sorprender gratamente.

La combinación de su teleobjetivo de 200 MP, la impresionante estabilización y la posibilidad de añadir un extensor óptico de hasta 400 mm sitúan a este dispositivo en un escalón propio dentro del segmento hiperpremium. No es un teléfono, no es una cámara de fotos. Es ambas. Tiene lo mejor de los dos mundos y está todo perfectamente optimizado para hacer que funcione excelentemente.

VIVO X500 Pro Max Chema Flores

La guinda la pone la pantalla, la experiencia de sistema, una muy buena autonomía y un compromiso de soporte a 7 años.

Una propuesta conjunta que permite afirmar que vivo ha firmado uno de los teléfonos más redondos, ambiciosos y fascinantes del año.

VIVO X500 Pro Max Chema Flores

Su gran hándicap es el precio. La versión estándar se ha puesto a la venta por 1.599 € (con 100 € iniciales de descuento y el regalo de unos auriculares de diadema), sin embargo, para exprimir al máximo la experiencia conviene saltar al pack más ambicioso: el bundle de 1 TB que incluye cargador, empuñadura y dos teleobjetivos extensores. Esta combinación sube hasta los 2.499 €, aunque ahora promocionalmente ha bajado a 2.199€.

Este kit fotográfico da verdaderamente sentido a este vivo X500 Pro Max. Un teléfono pensado por y para la fotografía.