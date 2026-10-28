Amazon revoluciona el hogar lanzando nuevos altavoces Echo: primer contacto con todos los dispositivos con Alexa+

Alexa es sinónimo de hogar inteligente. El asistente de Amazon se ha convertido en referente de cómo se entiende un ecosistema de dispositivos conectado en casa que te acompaña en el día a día. Y ahora va un paso más allá.

Lo hace con la renovación de su familia de altavoces Echo. Ha lanzado cinco nuevos dispositivos y con una extensión en su filosofía de inteligencia ambiental.

"Nuestro objetivo es dar a cada producto su propio espacio y profundidad de uso, que la relación del usuario con Alexa sea como una conversación, con una latencia mínima. Es algo que el usuario quiere y que hace que lo use más", explica Panos Panay, vicepresidente senior de dispositivos, Alexa y Leo en Amazon, en un reducido evento de presentación de Amazon en Nueva York al que ha podido asistir EL ESPAÑOL - Omicrono.

Amazon entiende que la batalla por el hogar inteligente no se libra acumulando pantallas en el hogar o a base de comandos concretos, sino con un asistente como Alexa+ que recuerda y comprende el contexto pero también un ecosistema de productos que sabe qué es lo que necesita exactamente el usuario en cada habitación.

"Tus dispositivos deben de estar en óptimas condiciones, comprender qué es lo que necesitas tú sin importar cuánta gente hay en casa", desarrolla Panay.

Panos Panay, responsable de dispositivos de Amazon. Ch Nueva York (EEUU)

Por ello la compañía ha presentado el nuevo Echo Dot, un pequeño y coqueto altavoz para tener en todas partes de casa y con la capacidad de replicar la señal WiFi; un nuevo Echo Studio con cámara, pensando en tener un gran sonido al tiempo que permite vigilar lo que sucede en casa o hacer videollamadas o Alexa Photo Frame, un marco de fotos inteligente que aprovecha el potencial de Alexa para gestionar la fototeca.

Sin embargo, los dispositivos estrellas son: Echo Time y Echo Show 16. El primero es un nuevo altavoz enfocado al dormitorio que busca ser "el reloj despertador perfecto. Que te ayuda a dormir mejor". El segundo es una renovación total del conocido Show, orientándose en colocarse en la cocina. Para ello ahora pasa a ser una enorme pantalla —con mejora mate—, con un cuerpo ultradelgado pensando en colgarse pero al mismo tiempo incorporando una gran potencia sonora.

Así son los nuevos altavoces inteligentes de Amazon

A España llegan Echo Dot, Echo Time y Echo Studio con cámara, a un precio de 104,99, 214,99 y 259,99 euros, respectivamente. De momento no se conoce la disponibilidad de Alexa Photo Frame y Echo Show 16 en el país, que saldrán a la venta en EEUU desde 199 y 499,99 dólares, respectivamente.

Echo Show: control del hogar

El Echo Show 16 es el proyecto más ambicioso desvelado por Amazon en esta generación de altavoces. No sólo por diseño y capacidades, sino también por la forma en la que el usuario pasa a relacionarse con él.

Amazon ha cambiado el diseño por completo buscando tener un hueco en la cocina, donde "más del 80% de los usuarios ya lo sitúan". El diseño está concebido para colocarse en la pared, aunque también se puede utilizar con un soporte realmente cómodo.

Echo Show 16 de Amazon Chema Nueva York (EEUU)

El cuerpo del Echo Show 16 es un 40% más delgado que las generaciones anteriores y presenta unos biseles un 80% más estrechos, lo que le permite quedar prácticamente al ras cuando se instala colgado en la pared.

Su chasis está fabricado en su totalidad con aluminio 100% reciclado y la pantalla incorpora un cristal con tecnología de grabado nanomate antirreflejos que también es resistente a salpicaduras y líquidos.

Interior del Echo Show 16 de Amazon Chema Flores Nueva York (EEUU)

Para garantizar que los comandos de voz sean captados incluso cuando hay campanas extractoras en marcha integra una matriz de cuatro micrófonos con captura bidireccional. Sin embargo, lo que más sorprende es que pese a su perfil ultraplano, alberga una arquitectura de audio compuesta por ocho woofers y dos tweeters, proporcionando una potencia sonora de gran impacto para escuchar música o ver series mientras se cocina.

Más allá del rediseño de hardware, la verdadera revolución de este Show se encuentra en su software con una interfaz adaptativa basada en IA desde la que podemos acceder directamente a nuestras peticiones a Alexa+ pero también a una organización más fácil del calendario del hogar, acceso a aplicaciones, FireTV y un control del hogar como nunca antes has visto.

Echo Show 16 de Amazon Chema Flores Nueva York (EEUU)

Con la Interfaz Adaptativa crea automáticamente tarjetas visuales dinámicas en función del contexto de la conversación. Con ellas, el usuario puede revisar sus conversaciones recientes, expandir sugerencias o mantener organizadas sus tareas diarias de manera fluida.

El modo FireTV, transforma la pantalla en un televisor inteligente completo para consumir series, películas o programas de televisión. El Organizador Familiar mantiene fijados en pantalla los calendarios compartidos, las listas de la compra, los planes de comidas de la semana y los recordatorios pendientes de cada miembro de la casa. Sin embargo, la joya del sistema es Alexa Home Map, que permite controlar como nunca tu casa.

Un mapa de tu casa

La estrella de la nueva interfaz es el control del hogar. Desde una única pantalla podremos tener un manejo visual de todos los dispositivos que tenemos en el hogar, pero al mismo tiempo introduce una novedad que cambia la forma en la que estamos habituados: un mapa en 3D.

Hasta ahora, gestionar una casa con decenas de dispositivos conectados exigía buscar en listas interminables dentro de una aplicación móvil. Recordar los nombres o crear grupos de dispositivos.

Echo Show 16 de Amazon C Nueva York (EEUU)

Alexa Home Map soluciona esta fricción generando una representación interactiva en 3D del plano real de la vivienda, navegable planta por planta y dispositivo por dispositivo.

Desde esta interfaz visual, el usuario puede ver la ubicación exacta de cada bombilla, termostato, cerradura o sensor. Además, triangula en tiempo real la señal de las cámaras Ring distribuidas por la casa.

Echo Show 16 de Amazon Chema Flores Nueva York (EEUU)

En lugar de abrir transmisiones de vídeo individuales para saber qué ocurre, el mapa muestra el movimiento detectado y permite hacer zoom sobre cualquier habitación o cámara específica con un solo toque.

"Es una forma totalmente nueva de ver tu casa. Es mágico", comentaba Panay durante la presentación.

Echo Time, te ayuda a dormir

Panay cree que no porque un altavoz sea capaz de hacer más cosas, es mejor. "Técnicamente somos capaces pero creemos que es mejor enfocarse en un objetivo. El Echo Time es un reloj que te ayuda a dormir mejor", sentencia el máximo responsable de dispositivos de Amazon.

Esta concebido desde cero bajo la premisa de optimizar la calidad del sueño y mejorar el ritmo circadiano al despertar. "Si hay un factor clave en la longevidad y la salud cotidiana, ese es el descanso", insiste Panay.

Panos Panay, responsable de dispositivos de Amazon, con el Echo Time. Chema Flores Nueva York (EEUU)

El Echo Time ha sido diseñado intencionadamente sin cámara, respetando la privacidad absoluta de la zona de descanso. Sin embargo, para supervisar el descanso sin invadir la intimidad, incorpora en el frontal un transductor ultrasónico capaz de detectar a distancia los patrones microrespiratorios del usuario a través del movimiento del tórax.

Esta tecnología permite al dispositivo conocer si el usuario se encuentra en una fase de sueño profundo o de sueño ligero, si detecta que la persona entra en una fase de sueño ligero dentro de la ventana de 30 minutos previa a la hora programada para la alarma, activa el despertar circadiano gradual.

Echo Time de Amazon. Chema Flores Nueva York (EEUU)

La pantalla de bajo brillo (capaz de descender por debajo de los 0,3 lux para no molestar en la oscuridad) se ilumina progresivamente emulando la luz del amanecer. Al tiempo que se puede sincronizar con las bombillas inteligentes de la habitación y emite señales acústicas suaves para evitar los despertares abruptos.

La pantalla, de 3,2 pulgadas, es intencionalmente circular para mostrar el menor contenido posible. No busca entretener, sino dar únicamente información importante y que no te enganche.

Echo Time de Amazon. Chema Flores Nueva York (EEUU)

En cuanto a la interacción física, el reloj recupera la simplicidad táctil: para posponer la alarma, basta con apoyar suavemente la mano sobre la superficie superior del dispositivo.

Echo Dot: expande tu WiFi

Echo Dot es el altavoz inteligente más popular del mundo. Amazon explica que acaba de superar la barrera de las 100 millones de unidades vendidas, al tiempo que recalca la presión del impacto de renovar un producto tan usado.

El nuevo Echo Dot mantiene sus formas redondeadas y compactas, buscando intencionadamente ser "cuqui" y adaptable a cualquier rincón, porque "si quieres tenerlo en casa, el usuario lo utiliza más". Por dentro, ha rediseñado por completo en su arquitectura.

Echo Dot de Amazon. Chema Flores

Estrena un nuevo chip AZ3 para hacerlo más potente y capaz, incorpora una matriz de cuatro micrófonos (frente a los tres de la generación anterior) guiados por algoritmos mejorados de formación de haces (beamforming) y supresión de ruido y sobre todo: suena mejor.

Pese a su reducido tamaño (99.8 mm x 99.3 mm x 93.0 mm) es capaz de devolver audio en alta definición y su nuevo woofer de mayor tamaño logra un aumento del 50% en la potencia de los graves, manteniendo al mismo tiempo una nitidez absoluta en las frecuencias medias y altas.

Echo Dot de Amazon. Chema Flores Nueva York (EEUU)

El truco bajo la manga de este Dot va más allá de la música y de Alexa+. Deja de ser un simple altavoz para convertirse en un nodo de conectividad total para la casa inteligente.

Ahora incorpora un controlador de Hogar Inteligente integrado compatible con los protocolos Zigbee, Thread y Matter. Además, funciona de manera nativa como extensor de red WiFi Eero, ampliando la cobertura inalámbrica de la vivienda sin necesidad de adquirir repetidores adicionales de señal.

Echo Studio con cámara

También ha remozado el altavoz insignia en calidad de sonido de la compañía, el Echo Studio. Integra por primera vez una cámara en la parte superior para dotar al equipo de capacidades visuales en el salón.

A través de esta cámara, el nuevo Echo Studio habilita la función Live View, permitiendo a los usuarios comprobar el estado del hogar o supervisar a sus mascotas de forma remota desde el smartphone cuando se encuentran fuera de casa. Pero esta cámara también tiene más funciones.

Echo Studio con cámara, en el centro. Chema Flores Nueva York (EEUU)

Por un lado, es esencial para que Alexa+ sea más capaz en materia de personalización e inteligencia contextual, ya que ahora permite al altavoz combinar el tradicional Voice ID con Face ID.

"Esta triangulación biométrica entre rostro y voz fortalece la memoria individualizada de Alexa+", explica Panay, permitiendo de este modo al asistente recordar preferencias específicas, agendas o listas dependiendo de qué miembro de la familia se encuentre frente al dispositivo.

Videollamada en Echo Studio con cámara. Chema Flores Nueva York (EEUU)

Por otro lado, la cámara es perfecta para hacer videollamadas a través de nuestro televisor. Con el único comando de —por ejemplo— "llama a Papá", el Echo Studio se conectará directamente al FireTV que tenemos en el televisor para hacer una videollamada al instante.

La cámara es capaz de abarcar todo el salón o enfocar y seguir al sujeto que está hablando, lo que facilita la conversación de una forma más natural.

Echo Studio con cámara, en el centro. Chema Flores Nueva York (EEUU)

Por otro lado, y a nivel acústico utiliza la tecnología de sensores OmniSense y un sistema denominado de adaptación avanzada a la habitación (Advanced Room Adaptation) que detecta en tiempo real la cantidad de personas presentes en la sala, sus movimientos y las barreras físicas del entorno, reajustando dinámicamente la proyección espacial para entregar un sonido de calidad de estudio de grabación sin importar la distribución.

Photo Frame, fotos como nunca

Al margen de altavoces inteligentes, Amazon ha lanzado un marco de fotos inteligente que llega con el propósito explícito de ser un objeto sutil dentro de la decoración del hogar. Y la clave en su uso está en su poder usando la inteligencia de Alexa.

Con respecto a su diseño este modelo imita a la perfección la textura y el acabado de un marco tradicional de fotos y a primera vista cuesta diferenciar si se trata de un marco o de una pantalla. Sin embargo, es en su integración con Amazon Photos donde está su magia.

Panos Panay junto al Alexa Photo Frame Che Nueva York (EEUU)

Extrae las imágenes directamente de esta plataforma, que ofrece almacenamiento de fotografías ilimitado y sin coste para los miembros Prime. No sólo muestra imágenes de las personas que marquemos, sino que la IA de Amazon es capaz de entender si es un momento alegre, determinar cuál es la mejor de varias fotografías para no repetirla o agrupar imágenes de viajes.

Uno de los mayores retos ha sido el denominado "problema del formato vertical", ya que la mayoría de fotos son verticales. Lo resuelve analizando la galería mediante algoritmos de inteligencia artificial y emparejando automáticamente dos fotos verticales lado a lado.

Alexa Photo Frame Chema Nueva York (EEUU)

No las selecciona al azar, sino basándose en la coincidencia de rostros, eventos compartidos, momentos temporales o similitudes estéticas. Así por ejemplo, el marco es capaz de comparar fotografías de un niño a los 3 años y a los 10 años en el mismo lugar.

Amazon busca que este sea el regalo estrella entre familias en navidad (de EEUU) y para reforzar la carga emotiva en el regalo, el proceso de envío de fotografías desde la aplicación permite adjuntar notas de voz personalizadas. De este modo, cuando el destinatario enciende el marco o la pantalla cambia de fotografía, se reproduce el mensaje de audio grabado por sus seres queridos.

Alexa Photo Frame Chema Flores Nueva York (EEUU)

Más allá de ser un panel para ver fotos, sigue siendo un dispositivo con Alexa+, con lo que el usuario puede hacerle peticiones sin interferir visualmente en la exhibición permanente de las galerías familiares.