Análisis del Huawei Watch D3: un reloj inteligente que se infla para medirte la tensión desde la muñeca sin ir al médico

Se estima que en España hay cerca de 10 millones de personas adultas que sufren hipertensión arterial, una patología con una alta morbimortalidad y gasto sanitario cuyo mayor peligro reside en lo difícil que resulta mantenerla bajo un control constante y riguroso en el día a día.

Hasta ahora, el protocolo habitual obligaba a depender de las visitas periódicas al médico o a la farmacia. Todo pasaba por el clásico e incómodo manguito de brazo, lo que complicaba enormemente llevar un seguimiento continuo fuera de la consulta.

Una barrera que derriba el Huawei Watch D3 (449 euros). Aunque los relojes inteligentes han revolucionado el cuidado personal midiendo el pulso, el oxígeno en sangre o el sueño, este modelo permite controlar la tensión arterial en cualquier momento de la rutina diaria.

Para lograrlo, incorpora una innovadora correa con airbag que se infla en la muñeca, permitiendo medir la presión arterial en cualquier lugar y de forma precisa, exactamente como en el médico.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos probado durante varias semanas el Huawei Watch D3 para analizar su diseño, funciones, autonomía y, sobre todo, poner a prueba su particular correa inflable en el día a día.

Un tensiómetro en la muñeca

El Huawei Watch D3 parece, a simple vista, un reloj inteligente de gama alta normal. Es decir, uno más entre cientos de modelos que existen en el mercado. Pero no lo es, es único.

Inspirado en colores y texturas de la naturaleza, el reloj llega en tres acabados: negro, mocha gold y blanco, que es la unidad que hemos probado.

El Huawei Watch D3. Nacho Castañón Omicrono

Con un grosor de solo 11,3 milímetros y un peso de apenas 40 gramos, resulta sumamente cómodo y apenas ejerce presión en la muñeca.

Su aspecto resulta incluso elegante y nadie de las personas que lo ven a primera vista se fija en que el dispositivo no es un smartwatch corriente: no aprecian que la correa lleva un airbag incorporado.

El Huawei Watch D3. Nacho Castañón Omicrono

Y es que ahí está su principal diferencia con el resto. El Huawei Watch D3 incluye una correa con airbag de 25,5 milímetros de ancho, que la compañía ha diseñado específicamente para minimizar la presión y ofrecer una experiencia más discreta.

El Huawei Watch D3 no compite con el tensiómetro de brazo de los médicos o de las farmacias, pero sí que es un complemento a ellos ideal para medir la presión arterial en cualquier parte.

El airbag del Huawei Watch D3. Nacho Castañón Omicrono

Y ¿cómo funciona? Es realmente sencillo. El reloj inteligente cuenta con un sistema que hincha el manguito situado bajo la correa con una bomba de aire para así presionar la muñeca.

Pulsando un botón de la pantalla y colocando el brazo en la posición adecuada, a la altura del corazón, tal y como marca el panel, el airbag comienza a hincharse poco a poco.

El airbag del Huawei Watch D3. Nacho Castañón Omicrono

El proceso de medición dura apenas unos 30 segundos y cabe señalar que durante ese tiempo, a medida que el airbag se hincha, no resulta para nada molesto, simplemente se siente una ligera presión, como en el médico, solo que en la muñeca.

Y las mediciones, que se pueden ver en un historial, cuentan con un grado de precisión médico de la presión arterial, facilitando el seguimiento a largo plazo. Algo que consigue también en combinación con un sensor de alta precisión y un algoritmo de medición adaptativo.

De hecho, Huawei ha participado en un estudio con 50 pacientes hipertensos que han usado el reloj para el seguimiento de la presión arterial y los métodos tradicionales, dejando resultados muy similares entre ambos dispositivos.

Avalado por el marcado CE conforme al Reglamento Europeo y certificado como producto sanitario de clase IIa, el reloj garantiza los más altos estándares de seguridad y precisión clínica.

El airbag del Huawei Watch D3. Nacho Castañón Omicrono

Pero su mayor logro no son solo las tomas puntuales, sino su capacidad para realizar una monitorización ambulatoria (MAPA) durante las 24 horas del día.

Siguiendo las directrices de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) —que exige al menos 20 tomas diurnas y 7 nocturnas válidas—, el dispositivo programa recordatorios durante el día y realiza mediciones automáticas de noche con un inflado ultrasilencioso para no interrumpir el sueño.

El Huawei Watch D3 midiendo al tensión. Nacho Castañón Omicrono

Esto permite obtener una curva real de la tensión a lo largo de toda la jornada, incluso tras practicar ejercicio físico, facilitando un informe exhaustivo para contrastar directamente en la consulta médica.

A diferencia de la hebilla habitual de otros relojes, aquí el anclaje requiere un proceso propio. En la caja se incluye una cinta de medir para ayudarte a elegir entre las dos correas disponibles (tallas M y L).

Medición de la tensión en el Huawei Watch D3. Nacho Castañón Omicrono

Dar con el punto exacto tiene cierta curva de aprendizaje: la calibración debe hacerse obligatoriamente con el reloj fuera de la muñeca, y si lo dejas demasiado holgado, el sensor pierde contacto y las lecturas de presión arterial dejan de ser fiables.

Conviene tener muy presente una advertencia clave: aunque cuenta con certificación IP68, el Watch D3 no está pensado para la ducha ni para la piscina, una restricción sobre la que Huawei hace especial hincapié en el folleto que acompaña al reloj.

Historial de la medición de la tensión del Huawei Watch D3. Nacho Castañón Omicrono

Si entra en contacto con el agua por accidente, es imprescindible secarlo por completo antes de volver a medir la tensión arterial.

Dejando a un lado la correa, el frontal está dominado por un panel AMOLED de 1,92 pulgadas con un brillo máximo que permite verla con claridad bajo plena luz del sol, un diseño que recuerda al Huawei Watch Fit 5 y una corona giratoria y un botón inferior en su costado derecho.

Gran autonomía y más

Si algo me ha dejado completamente tranquilo durante estos días de prueba es olvidarme del cargador, como viene siendo costumbre en los relojes Huawei.

He llegado a la semana entera de uso real sin tener que buscar un enchufe, y eso manteniendo la pantalla siempre activa (Always On Display) encendida las 24 horas y midiéndome la tensión de vez en cuando.

El Huawei Watch D3. Nacho Castañón Omicrono

Además, cuando por fin le tocó pasar por su base magnética, en apenas una hora ya lo tenía otra vez al 100%.

En la muñeca, más allá de la medición de la presión arterial, se comporta en casi todo como un reloj inteligente normal y corriente.

El Huawei Watch D3. Nacho Castañón Omicrono

El Huawei Watch D3 se mueve con HarmonyOS, es compatible tanto con Android como con iPhone y cubre todas las funciones típicas: puedes atender llamadas directamente desde el altavoz, consultar el tiempo, poner alarmas o registrar tus entrenamientos habituales sin problema.

La interfaz resulta agradable visualmente y sencilla para consultar las métricas.

El Huawei Watch D3. Nacho Castañón Omicrono

Donde realmente marca distancias frente a cualquier reloj inteligente convencional es en la profundidad y alcance de sus herramientas de control médico.

El dispositivo incorpora la función 'Panorama de mi salud', una rutina rápida que, en solo 60 segundos y con apoyar el dedo sobre el sensor, genera un informe integral con hasta 11 indicadores clave simultáneos.

Entre ellos destacan la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre (SpO₂), la propia tensión arterial o las fases del sueño.

Toda esta información se centraliza y analiza a través de la plataforma 'Health Insights', que correlaciona de forma automática los registros de presión arterial con la calidad del descanso y los niveles de actividad física a lo largo del tiempo, ayudando a identificar patrones y comprender mejor el impacto de las rutinas diarias en el organismo.

Además, el ecosistema se completa con 'Comunidad de Salud', una función diseñada para el cuidado preventivo y familiar que permite compartir estas métricas de forma remota y recibir alertas automáticas en tiempo real si el reloj detecta variaciones inusuales o picos anómalos en las constantes vitales de los usuarios vinculados.

¿Me lo compro?

Tras estas semanas con él, el Huawei Watch D3 me parece un gran smartwatch. Conseguir meter un sistema de inflado por airbag en un cuerpo de 40 gramos que parece un reloj elegante normal es un logro técnico notable.

El Huawei Watch D3 Nacho Castañón Omicrono

Su pantalla se ve muy bien, la batería de una semana es una gozada y, sobre todo, ofrece una precisión médica de alta calidad para vigilar la tensión sin depender de manguitos incómodos, ni tener que ir al médico o a la farmacia.

Para mí no sustituye al médico, pero sí es una gran herramienta para comprobar día a día si tus hábitos funcionan contra la hipertensión.

La gran duda que me deja es su público objetivo. Por sus funciones médicas, da la sensación de encajar sobre todo con personas mayores o con quienes ya tienen un diagnóstico clínico.

Aun así, por lo ligero y cómodo que es, creo que cualquier adulto que quiera prevenir o controlar su salud cardiovascular le sacaría un partido tremendo.

Sus 449 euros son, sin duda, la gran barrera para que llegue a más muñecas. Sin embargo, la subida de 50 euros respecto a la generación anterior me parece más que razonable viendo el salto en diseño y con esta precisión ambulatoria.