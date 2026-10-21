Análisis del iPhone Duo, tras una semana de uso: Apple marca la nueva era de los móviles plegables

El iPhone Duo es el smartphone del momento. Todos los ojos están pendientes a este viernes cuando el teléfono de Apple más rompedor en años debuta oficialmente en tiendas.

El terremoto de expectación es tal que si ahora mismo decide reservarlo, la entrega se va a enero de 2027. Va a ser más que un reto poder hacerse con uno, una fiebre que recuerda a los primeros lanzamientos de Apple cuando hacerse con un nuevo iPhone era una mezcla entre desafío y suerte.

Lo cierto es que el Duo lo merece. Es un revuelo masivo de algo que viene a ofrecer una propuesta única y a espolear una categoría a la que le hace falta gasolina. Es justo la chispa que lo enciende.

Tras una primera toma de contacto en Cupertino, en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado una semana con el iPhone Duo antes de que se ponga a la venta oficialmente. Lo he convertido en mi dispositivo principal para conocer realmente sus virtudes y defectos en el día a día del primer smartphone plegable de Apple que parte de los 2.339 euros.

Diseño: cambia la experiencia

Apple ha tardado en llegar al mercado de los smartphones plegables, pero lo ha hecho con una propuesta impecable de ingeniería. El Duo es un smartphone premium y aspiracional. Es manejable pero inmersivo. Capaz y al mismo tiempo refinado.

El iPhone Duo se siente como el mejor smartphone de la compañía en su propuesta a nivel de desarrollo. Se aprecia el trabajo de diseñadores —tanto a nivel de hardware como de software—, el empleo de materiales, animaciones, cambios en botones. Nada es casual, todo prima la experiencia.

Análisis del iPhone Duo

Es precisamente en la experiencia donde notamos el primer gran cambio tras usar el iPhone Duo una semana. Todo es familiar pero al mismo tiempo diferente.

En mi caso he pasado de usar un iPhone 18 Pro Max al iPhone Duo como dispositivo principal, y lo que más me ha sorprendido es que la mayoría del tiempo lo he usado con el móvil plegado. La pantalla de 5,4 pulgadas es más que suficiente para las tareas del día a día: contestar whatsapps, leer correos, entrar en X o Instagram, una foto rápida o pagar con Apple Pay.

iPhone Duo Chema Flores Omicrono

Apple ha conseguido que sea cómodo pasar a un panel más pequeño sin sacrificar la experiencia a la que estamos acostumbrados. Lo ha logrado acertando en el formato pasaporte que en la práctica ofrece el 90% del área útil de la pantalla de un iPhone 18 Pro. Hay renuncias, pero no son tantas.

A esto hay que añadir que la pantalla externa se ve increíblemente bien gracias a la tecnología ProMotion y los 3.000 nits de brillo. Hace que usar el iPhone Duo cerrado no se sienta como un trámite o un plan B, sino como la proporción perfecta para la productividad ágil.

Sin embargo, si la pantalla exterior ofrece agilidad diaria, la interior es donde sucede la magia.

La pantalla interna Super Retina XDR de 7,6 pulgadas ofrece un 50% más de superficie útil que un iPhone 18 Pro Max —un 80% más que un Pro—, casi calcando las dimensiones de un iPad mini.

iPhone Duo Chema Flores Omicrono

La magia en el uso del smartphone no sólo sucede porque pasamos a una pantalla de gran tamaño, sino por la transición entre ambos paneles que comparten la misma relación de aspecto, con lo que las aplicaciones se escalan de forma idéntica y proporcional, manteniendo el flujo de pensamiento. Algo concienzudamente buscado en el diseño, como reconoció a este periódico Tom Marieb, vicepresidente de ingeniería de hardware de Apple.

El gran triunfo técnico de la pantalla interior reside en la erradicación del mayor punto débil de los plegables: la arruga central. Es la mejor pantalla interna que he probado en un plegable jamás. Tiene menos brillo que otras alternativas, pero a su favor reduce la visibilidad del pliegue que se hace prácticamente inapreciable.

iPhone Duo Chema Flores Omicrono

Además de un profundo trabajo de ingeniería con la bisagra, es el acabado nanotexturizado de la pantalla el que difumina los reflejos y destellos de luz directa, haciendo que la marca del pliegue sea imperceptible a la vista y ofreciendo al tacto una textura mate suave con una sensación marcadamente premium.

A esta experiencia de inmersión total en películas, fotografías o incluso tablas de informes contribuye de manera decisiva la cámara FaceTime oculta bajo la pantalla. Cuando tenemos la pantalla entera ocupada por el contenido, no hay nada que distraiga la mirada. Aquí el sensor de la cámara permanece oculto detrás de la matriz de píxeles y sólo asoma cuando hace falta.

iPhone Duo Chema Flores Omicrono

Lo cierto es que cuando he desplegado la pantalla, más que para visualizar contenido a lo grande ha sido para aprovechar la multitarea en pantalla partida que el iPhone ofrece por primera vez.

El poder trabajar con dos ventanas independientes, ajustables y que se relacionan tan bien entre sí, abre un nuevo mundo de posibilidades para los que —como yo— no nos despegamos del iPhone. Hay tareas que antes por comodidad pasaba a hacerlas en el Mac o en el iPad y que ahora las he hecho directamente desde el Duo.

Son detalles sutiles en el día a día a los que te vas acostumbrando y donde el iPhone Duo gana peso por su utilidad.

Para tener una buena experiencia es clave el proceso de adaptación de los desarrolladores de sus aplicaciones al formato del Duo. Durante esta semana he podido probar varias aplicaciones que han experimentado el cambio y el poder aprovechar la pantalla y el formato es radical.

iPhone Duo Chema Flores Omicrono

Netflix es quizá el mejor ejemplo de app para ver vídeo en el Duo, pero hay otras como Instagram, Kernel, FitWoody u —obviamente— las desarrolladas por Apple, que permiten disfrutar de todo el potencial del teléfono y aprovechar al máximo el nuevo diseño de iOS 27 en este móvil.

Otra clave del diseño que mejora la experiencia es la versatilidad de posturas. La firmeza de la bisagra permite tener el teléfono como si fuese una tienda de campaña, un libro o en un ángulo de 90 grados, con lo que es ideal para videollamadas, ver contenido sobre una mesa o incluso para las nuevas opciones de Standby.

iPhone Duo Chema Flores Omicrono

Asimismo, el diseño del Duo también permite recuperar el espíritu de apps divertidas propias de los tiempos del iPhone 3GS con Satisfy o Deck-Man como reclamo.

Construcción sólida y duradera

Uno de los detalles que más llama la atención del iPhone Duo es su excelente construcción.

Pese a ser más delgado que el finísimo iPhone Air cuando tiene la pantalla desplegada (5,2 mm frente a 5,6 mm) en ningún momento da sensación de fragilidad, todo lo contrario. Tienes la sensación de estar manipulando un objeto propio de la alta relojería.

El desarrollo de mecanismos y materiales a nivel milimétrico se siente abrumador, siendo la bisagra de precisión —con más de 100 microcomponentes— la joya de la corona.

iPhone Duo Chema Flores Omicrono

Por su parte el chasis está fabricado en titanio de grado 5, pulido minuciosamente hasta alcanzar un acabado brillante especular, que resalta especialmente en la terminación blanca que estamos probando.

La estructura interna del plano central cuenta con nervaduras de soporte para aumentar la rigidez torsional, mientras que las separaciones dedicadas a las antenas no emplean plástico, sino inserciones de fibra cerámica tres veces más resistentes a la tracción que el propio titanio. La sensación premium es total.

iPhone Duo Chema Flores Omicrono

Además, el uso de imanes para cerrarse hace que el iPhone Duo evite enormemente la entrada de polvo y suciedad en la pantalla interior, algo bastante habitual en los teléfonos plegables.

De hecho, el iPhone Duo dispone de una certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, capaz de soportar inmersiones de hasta 6 metros durante 30 minutos, siendo el primer plegable de su tipo en alcanzar este nivel de estanqueidad.

iPhone Duo Chem Omicrono

Una renuncia a la que tenemos que hacer frente con el nuevo diseño es a la pérdida de FaceID. El sistema de reconocimiento facial de Apple se sustituye por un botón con TouchID en la parte lateral.

Por la ergonomía del teléfono se hace cómodo y práctico de usar, con ambas manos, con lo que es un cambio menor en pos de la experiencia.

Rendimiento sensacional

Pero si a nivel de diseño es una joya, a nivel de potencia deslumbra por completo.

Bajo el capó cuenta con el nuevo chip A20 Pro fabricado bajo un proceso de 2 nanómetros. Cuenta con una CPU rediseñada, una GPU con un núcleo adicional, un Neural Engine dual de 16 núcleos y un incremento del 50% en el ancho de banda de memoria.

iPhone Duo Chema Flores Omicrono

La clave de este nuevo procesador no sólo está en la capacidad de mover con fluidez tareas pesadas, varias aplicaciones a la vez o disponer de funciones de inteligencia artificial directamente en el teléfono, sino que es hacerlo con eficiencia.

Para lograrlo, logra repartir la temperatura entre ambas mitades del terminal para ofrecer un alto rendimiento continuado un 35% mayor que el iPhone 17 Pro.

iPhone Duo Chema Omicrono

Lo cierto es que lo hemos sometido a tareas de edición, juegos y multitarea intensa y ha mantenido una estabilidad térmica y de autonomía sobresaliente.

Apple habla de unas 24 horas de uso típico combinando, pero lo cierto es que he acabado todos los días sin preocuparme en absoluto de cuánta batería me quedaba.

Además, cabe tener en cuenta que el sistema de carga rápida por cable permite alcanzar el 50% en unos 20 minutos y que no renuncia a la tecnología MagSafe —25 W— que también permite pegarle un chute de energía si es necesario.

Una cámara social

La principal duda que puede encontrar alguien que esté pensando entre comprar el iPhone 18 Pro o el iPhone Duo está en la cámara.

Debe de ser consciente de que el primero es el que está orientado para quienes buscan tener una herramienta infalible de fotografía y vídeo en el bolsillo, mientras este Duo busca tener una cámara de alta calidad que sea capaz de inmortalizar momentos.

Una cámara más social. Todo impulsado desde la pantalla exterior, para aprovechar así tanto las lentes principales como la frontal con tecnología Center Stage.

iPhone Duo Chema Flores Omicrono

Durante esta semana las que más he utilizado han sido la cámara principal de 48 megapíxeles que permite tener un teleobjetivo x2 con calidad óptica gracias a recortar la imagen; la cámara ultra gran angular de 48 megapíxeles y la cámara frontal center stage para selfies.

La cámara interior oculta únicamente la he utilizado para videollamadas. Es más pobre a la hora de realizar fotografías, y lo cierto es que por el uso que se le da al teléfono creo que Apple acierta al sacrificarla para tener un panel sin distracciones. No invita a hacerse selfies con ella.

iPhone Duo Chema Flores

En cambio, tanto Duo preview —permite ver el propio encuadre en la pantalla exterior mientras se les apunta con las cámaras traseras—, como smart take —el teléfono dispara automáticamente analizando la escena— son dos de los mayores aciertos de este Duo.

También es interesante la opción de animación infantil si tienes niños en casa. En la pantalla externa aparece una ilustración de Snoopy que hace las delicias de los más pequeños para que posen y puedas tomarles fotos. A mis hijos les ha encantado.

¿Me lo compro?

Tras una semana de uso continuado como móvil principal, el iPhone Duo confirma las sensaciones que dejaba en Apple Park: la espera de Apple para llegar al mercado plegable se traduce en un producto redondo, maduro y sin más fisuras que la necesidad de puesta al día de algunos desarrolladores para adaptar las apps. Algo que debería solucionarse en días.

Acostumbrarse a usar la pantalla exterior de 5,4 pulgadas para las tareas ágiles del día a día es sumamente cómodo gracias a sus proporciones de teléfono convencional. Pero la posibilidad de desplegar una enorme pantalla de 7,6 pulgadas desde el bolsillo cambia el juego.

iPhone Duo Chema Flores Omicrono

Lo mejor de estas proporciones es que la experiencia cambia sin perder la esencia. Es todo familiar, intuitivo y permite aprovechar las nuevas posibilidades desde el minuto 1. No hace falta comprender cómo funciona, simplemente lo hace.

La guinda es la construcción. El acabado mate de la pantalla termina con la famosa hendidura de los plegables, que hace que el ojo no se distraiga en la pantalla interior del Duo.

Además, podemos tener la tranquilidad de durabilidad gracias a una construcción en titanio de grado 5, la certificación IP68 y la fiabilidad del chip A20 Pro.

El principal inconveniente es el precio. Por 2.339 euros habrá muchos usuarios que prefieran tener la mejor cámara a una experiencia de sistema, diseño y usabilidad mejor. Eso sí, es un precio ajustado para el que tienen la mayoría de móviles plegables.

No es solo el primer plegable de Apple: es la demostración de que la telefonía móvil ha entrado de lleno en una nueva era de excelencia.