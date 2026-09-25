Análisis del ASUS Zenbook 14: el portátil ligero que se enfrenta al MacBook Neo por 799 € con potencia y diseño premium

ASUS acaba de traer a España el nuevo Zenbook 14, un ordenador portátil ligero diseñado para aquellos usuarios que busquen un dispositivo estiloso y ambicioso, y que llega con mucha potencia e inteligencia artificial (IA) ideal para trabajar en cualquier parte.

El nuevo equipo de la compañía llega por 799,99 euros, cuenta con una imponente ficha técnica encabezada por el procesador Snapdragon X de Qualcomm, una batería que promete hasta 21 horas de duración, un panel OLED de 14 pulgadas de gran calidad y materiales de alta calidad. Una combinación para plantar cara al MacBook Neo de Apple.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado una semana utilizando como equipo principal el ASUS Zenbook 14 para trabajar o ver contenido multimedia, confirmando que se trata de uno de los candidatos más fuertes del año para dominar la movilidad.

Diseño moderno

Lo primero que sorprende al sacar el ASUS Zenbook 14 de la caja es su grosor de apenas 1,69 cm y su extrema ligereza. Con un peso de partida de tan solo 1,1 kilogramos, se puede guardar perfectamente en una mochila hasta el punto de casi olvidarte de que lo llevas ahí.

Pero lo que realmente conquista de su chasis no es solo el peso, sino el material. ASUS ha introducido lo que denominan 'Ceraluminum', una tecnología refinada durante 4 años que permite colores, dureza y texturas precisas, logrando una experiencia táctil espectacular.

ASUS Zenbook 14. Nacho Castañón Omicrono

Se trata de una cerámica de alta tecnología, venerada en la industria aeroespacial y en los relojes de lujo, que ofrece una gran resistencia a los arañazos, aporta robustez y deja una textura cálida al tacto.

La compañía asegura que este portátil está "diseñado para moverse sin problemas entre aulas, oficinas, cafeterías y destinos de viaje".

ASUS Zenbook 14. Nacho Castañón Omicrono

En el apartado estético, ASUS ha apostado por colores inspirados en la naturaleza, combinando esta tapa cerámica con un chasis metálico refinado.

En nuestro caso, hemos probado el portátil en color 'Zabriskie Beige', que ofrece un soplo de aire fresco, le da personalidad y resulta elegante a la par que moderno.

ASUS Zenbook 14. Nacho Castañón Omicrono

A pesar de su delgadez, el Zenbook 14 viene con una dotación muy completa de puertos: dos USB-C, un USB-A y un HDMI, además de un módulo WiFi 6E de alta velocidad.

En cuanto a los periféricos, el teclado retroiluminado resulta muy preciso en la escritura, mientras que el panel táctil responde de forma excelente.

ASUS Zenbook 14. Nacho Castañón Omicrono

Al abrir la tapa, el equipo recibe con una de las joyas de la corona: su pantalla Vivid OLED de 14 pulgadas con formato 16:10. Tras días editando textos, gestionando fotografías y consumiendo multimedia, la calidad de imagen demuestra ser altísima, con colores vivos y precisos.

Al aprovechar un 89% del frontal, el espacio de trabajo parece mucho mayor de lo que sus 14 pulgadas sugieren. Los negros puros del OLED, sumados a un sistema de doble altavoz firmado por Dolby Atmos, convierten a este ultraportátil en un pequeño cine personal cuando toca desconectar después del trabajo.

ASUS Zenbook 14. Nacho Castañón Omicrono

Sin embargo, nuestra unidad de pruebas está equipada con la pantalla estándar: limitada a 60 Hz, sin compatibilidad con HDR y con un brillo máximo algo escaso, de apenas 300 nits.

Rendimiento impulsado por IA y autonomía

¿Qué hay bajo el capó? ASUS ofrece opciones para distintos tipos de usuarios, incluyendo alternativas con los procesadores AMD Ryzen AI 7 345, Intel Core Ultra 7 Series 3 y el Snapdragon X de Qualcomm (el que hemos probado).

Hemos estado exprimiendo este chip, que viene acompañado por 256 GB de almacenamiento, 16 GB de RAM y una gráfica Qualcomm Adreno X1-45.

El conjunto ofrece un gran rendimiento para tareas cotidianas y flujos de trabajo modernos, permitiendo una multitarea muy fluida. Eso sí, es un equipo pensado para la productividad, y no tanto para jugar a videojuegos muy pesados.

ASUS Zenbook 14. Nacho Castañón Omicrono

Durante esta semana hemos puesto a prueba su etiqueta de Copilot+ PC. La inteligencia artificial se nota en el día a día: desde el reconocimiento facial instantáneo de Windows Hello, hasta los Windows Studio Effects que te mantienen encuadrado y con el fondo desenfocado en las videollamadas.

Otro de sus grandes argumentos de venta es la batería, diseñada para aguantar jornadas ininterrumpidas. En nuestras pruebas ha alcanzado unas impresionantes 21 horas de autonomía, pudiendo cubrir varios días de trabajo lejos del enchufe.

ASUS Zenbook 14. Nacho Castañón Omicrono

Por último, hay que mencionar que viene con Windows 11 de serie y que, a pesar de someterlo a estrés con decenas de pestañas y herramientas en segundo plano, el renovado sistema térmico (capaz de soportar hasta 35W TDP) mantiene al equipo fresco y silencioso en todo momento gracias a su ventilador de mayor tamaño.

¿Me lo compro?

La experiencia general con el ASUS Zenbook 14 deja claro que estamos ante un ultraportátil sobresaliente para quienes viven en constante movimiento.

Su gran baza es la combinación de un diseño exquisito y ultraligero con una batería inagotable que realmente cumple lo que promete, permitiendo dejar el cargador en casa sin miedo.

Además, el procesador Snapdragon X y las funciones de inteligencia artificial de Copilot+ garantizan un rendimiento impecable y ágil para el trabajo diario, la multitarea y las reuniones virtuales.

Sin embargo, para lograr este equilibrio, el equipo presenta algunas concesiones técnicas importantes concentradas en su pantalla.

ASUS Zenbook 14. Nacho Castañón Omicrono

Aunque el panel OLED ofrece un contraste espectacular y colores muy vivos para el consumo multimedia, estar limitado a una tasa de refresco de 60 Hz resta esa sensación de fluidez extrema que ya es habitual en esta gama.

A esto hay que sumarle un brillo máximo algo pobre de 300 nits, lo que penaliza considerablemente la comodidad de uso si intentas trabajar al aire libre o cerca de ventanas con mucha luz natural.

Si tu prioridad absoluta es la movilidad, necesitas una batería que soporte jornadas maratonianas de trabajo y buscas un equipo elegante y solvente, el Zenbook 14 por 799,99 euros es una de las compras más seguras del año.