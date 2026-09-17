Análisis de REDMI Note 17 Pro Max: Xiaomi se corona con un móvil de una batería bestial que no tienes que cargar en 3 días

Xiaomi ha presentado sus nuevos dispositivos REDMI Note 17 Series, donde destaca el primer modelo Pro Max de la familia, un ambicioso smartphone que deslumbra por resistencia y autonomía.

Este nuevo smartphone llega con la ambición clara que caracteriza a esta familia de dispositivos: ofrecer tecnología premium a un precio muy ajustado. Es justo aquí donde Xiaomi logra lo imposible en un mercado complicado por la demanda de las memorias. Establecer en 599,99 € el precio de su modelo más capaz.

El REDMI Note 17 Pro Max 5G responde a la democratización de la experiencia premium sin hacer renuncias en lo importante. Siendo capaz de ser uno de los mejores teléfonos del mercado —si no el mejor— en el principal problema de los móviles: la batería.

Rompe un récord montando la batería más grande jamás incorporada hasta la fecha en un smartphone de Xiaomi, 9.210 mAh, una capacidad que en la práctica supera los tres días de uso sin necesidad de buscar un enchufe. Un cambio radical en cómo entendemos la utilización del smartphone en el día a día.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado las últimas semanas con este smartphone para comprobar de primera mano cómo se comporta y hasta dónde llega la compañía en la optimización de la calidad y precio con una autonomía de récord.

Una batería de récord

El principal reclamo de este teléfono es, sin duda, su autonomía.

El smartphone monta una batería de 9.210 mAh, un récord para Xiaomi y un órdago al resto del mercado. Por ubicar la cifra, el Samsung Galaxy S26 Ultra o el iPhone 18 Pro Max montan 5.000 y 5.391 mAh, respectivamente, con lo que casi llega a duplicar la capacidad de los mejores del mercado.

REDMI Note 17 Pro Max 5G de Xiaomi Chema Flores

Lo hace implementado en la misma una tecnología de ánodo de silicio-carbono con un 16% de contenido de silicio y una densidad de energía de 906 Wh/L, esto permite que la batería sea de enorme capacidad sin disparar su tamaño, lo que hace que el smartphone —aunque grande en dimensiones— siga siendo manejable.

Lo cierto es que esta capacidad va más allá de los números. Cambia la experiencia de usuario del teléfono por completo.

Con un uso diario intensivo he superado los tres días sin necesidad del cargador. Algo completamente inconcebible. La compañía propone además un modo ultraahorro de energía con el que promete el dispositivo operativo hasta 14 días pudiendo realizar llamadas y navegación básica, un modo especialmente útil si vamos de viaje a algún destino con conexión eléctrica limitada.

Otra de las ventajas de este REDMI es el tiempo de carga. Y es que aunque podría pensarse que para recargar tamaña batería es necesario mucho tiempo, Xiaomi le ha equipado con el sistema HyperCharge de 100 W, propio de la gama alta. De este modo en 20 minutos tendremos el 40 % de carga, mientras que si queremos pasar del 0 al 100% si invertiremos algo más de 1 hora.

REDMI Note 17 Pro Max 5G de Xiaomi Chema Flores

Otro añadido práctico es la posibilidad de carga inversa por cable, ideal para dar energía al móvil de un amigo cuando su teléfono está seco o para cargar unos auriculares de forma rápida a improvisada.

Durabilidad coqueta y premium

Además de la batería, el otro reclamo de este REDMI es su capacidad para durar.

Bajo la denominada estructura Titan, la parte frontal equipa el cristal de protección Gorilla Glass Victus 2 en un marco central reforzado con un diseño con amortiguación interna pensado para absorber impactos.

Esto le permite tener certificación de resistencia para caídas de hasta 3 metros con clasificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K. Una tranquilidad para cuando llevamos una batería tan grande en el interior.

REDMI Note 17 Pro Max 5G de Xiaomi Chema Flores

Pero el blindaje no queda ahí.

Por primera vez introduce el modo Underwater, una función que nos permite usar la cámara debajo del agua. Siempre y cuando sea en agua dulce en reposo, a una profundidad máxima de 2 metros y durante máximo 30 minutos. No está pensado para buceo profesional, pero sí es una demostración de la estanqueidad de este dispositivo. Además incorpora la tecnología Wet Touch 2.0 que detecta inteligentemente el agua, el aceite, la espuma y el sudor para una mayor protección.

Este grado de durabilidad suele ser sinónimo de móviles rugerizados o con diseños de guiño militar. Nada más lejos, aquí Xiaomi une elegancia y practicidad con una trasera coqueta y resultona.

Análisis de REDMI Note 17 Pro Max de Xiaomi

El REDMI Note 17 Pro Max 5G está disponible en un modelo Blanco Fotoactivo cuya carcasa trasera es fotocromática y cambia de un blanco nube a un cálido tono rosa anaranjado bajo la luz ultravioleta.

Esta terminación junto con los bordes y el módulo de cámaras le dan una sensación premium que hace pensar que es más caro de lo que realmente cuesta.

Pero si hay un elemento que eleve la experiencia flagship esa es la pantalla.

REDMI Note 17 Pro Max 5G Chema Flores

Monta un generoso panel de 6,83 pulgadas AMOLED con resolución 1,5K. Algo nada habitual en este rango de precio, lo que permite ver contenido como nunca y con una sensación de inmersión total.

Ver una película o serie es sensacional. Más allá de navegar sin parar, tenemos contrastes profundos con detalles nítidos que permiten apreciar el contenido. Además, es increíblemente fluido y ágil.

Esta fluidez se logra gracias a un procesador que, aunque no es lo último del mercado es increíblemente capaz y resolutivo: el Snapdragon 6 Gen 5. Permite jugar a juegos exigentes, ver contenido en 4K o realizar multitarea exigente.

Entre las capacidades que facilitan este chip se encuentran las funciones de IA incorporadas en Xiaomi HyperOS, como Xiaomi HyperAI o Google Gemini. Tareas que mejoran el día a día del usuario.

REDMI Note 17 Pro Max 5G de Xiaomi Chema Flores

Con respecto a la cámara, Xiaomi da importancia a la configuración que más valora el usuario. Dispone de una lente principal con un sensor de 50 megapíxeles con estabilización óptica y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Lo redondea con un sensor frontal de 32 megapíxeles.

No es una cámara eminentemente versátil pero sí cumplidora y práctica en la gran mayoría de los escenarios. Es resolutiva —especialmente con buena luz— logrando capturar imágenes nítidas con tonos naturales y un rango dinámico bien resuelto.

La estabilización óptica le ayuda a mantener nitidez en entornos complicados y tanto el gran angular como la frontal cumplen mejor de lo que esperas de un móvil de 600 euros. Es notable, no extraordinario.

Son interesantes el asistente de IA en la galería, que incluye funciones como la eliminación de reflejos, el borrado de objetos o el embellecimiento por IA. No es ideal para abusar, pero sí da resultados llamativos muy aprovechables.

¿Me lo compro?

El REDMI Note 17 Pro Max no es para quien busca un teléfono pequeño y manejable, pero sí para quien quiere un terminal ambicioso, duradero y capaz, priorizando la resistencia y la batería. Todo a un precio extremadamente competitivo.

Con la subida de los componentes en el mercado de telefonía, que Xiaomi sea capaz de ofrecer este teléfono por menos de 600 euros es una obra maestra.

REDMI Note 17 Pro Max 5G de Xiaomi Chema Flores

En cámara no es el mejor del mercado, pero cumple de forma notable para inmortalizar recuerdos, viajes o experiencias. No lo usarás como herramienta profesional, pero tiene lo que buscan la mayoría de usuarios.

En suma, si lo que quieres es un teléfono grande, con el que olvidarte de enchufarlo cada noche, que sea resistente a caídas accidentales y en un precio competitivo. Este REDMI tiene todo lo que necesitas.