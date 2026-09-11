Primer contacto con el iPhone Duo: el primer plegable de Apple marca una era de excelencia en la telefonía móvil

Apple ha tardado en llegar al mercado de los teléfonos plegables, pero el iPhone Duo no transmite la sensación de un producto que llegue tarde. Todo lo contrario. Es un trabajo de ingeniería impecable que llama a la productividad total.

Tras probarlo en Apple Park y tener una primera toma de contacto con él, la sensación es que la compañía ha evitado estos años la carrera por ser el primero en la categoría para centrarse en lo que mejor sabe hacer: convertir una tecnología existente en un producto coherente, refinado y con una experiencia fácil de entender desde el primer segundo.

El iPhone Duo soluciona muchos de los problemas que este tipo de dispositivos venía trayendo. Empezando por el formato. No ha sido hasta que salieron los rumores de diseño del teléfono que la competencia ha trabajado para adelantarse. Una muestra de la revitalización del mercado plegable que va a llegar con este móvil. Marca un antes y un después, y no sólo para Apple.

No es un plegable barato, ni pretende serlo. Con un precio de partida de 2.339 euros, el iPhone Duo se sitúa directamente en la categoría de los dispositivos aspiracionales. Y responde como tal.

Las sensaciones de uso con él son fantásticas en todos los aspectos. De esos dispositivos que cuanto más lo usas más te gustan.

iPhone Duo Chema Flores

Es el primer iPhone en muchos años que cambia una conversación.

Es disruptor, atrevido, capaz y diferente pero sin renuncia a su esencia: la productividad, la impecabilidad y el cuidado al detalle. Aunque podría presumir de tener el chip más rápido, de la cámara más capaz o de una pantalla impresionante, lo más importante para Apple en este teléfono son las sensaciones que transmite, y son de matrícula de honor.

Este iPhone se abre

Lo primero que te llama la atención al coger el iPhone Duo es su consistencia. A diferencia de otros plegables, el teléfono de Apple se nota duradero, bien construido, premium.

El formato pasaporte es un completo acierto. Tiene unas proporciones ideales para manejarse a una mano con sus 5,4 pulgadas que ocupan el 90% de la superficie útil, así como para guardarlo en el bolsillo. Pero la verdadera magia sucede al abrirlo.

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La magia está en los detalles, y Apple no da puntada sin hilo. Es —de lejos— la compañía tecnológica que más se fija en ellos y la apertura del Duo es la muestra.

Incorpora una animación que, como si fuese una ventana abriéndose, permite ver lo que hay en la otra pantalla. Una sensación de continuidad que no sucede en otros plegables y que más pronto que tarde tratará de ser replicada por la competencia.

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Al desplegar la pantalla del iPhone tienes un doble shock. Por un lado tienes el teléfono más delgado que Apple ha diseñado jamás, más que el iPhone Air; pero sobre todo tienes una pantalla con una inmersión total en el contenido con una pantalla interior de 7,6 pulgadas que resulta casi como usar un iPad mini.

Esta pantalla interior no se percibe como una suma de dos pantallas ni como un panel que se dobla, pues no se percibe el pliegue —uno de los elementos que aún genera rechazo entre quienes no se han pasado a un plegable. El truco que utiliza Apple para lograrlo, además de una bisagra de construcción propia, es el uso de una pantalla con acabado nanotexturizado que minimiza los reflejos.

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Esto hace que el panel final no se note el pliegue y tanto en interiores como en exteriores ofrece una sensación muy agradable, con una superficie mate que ayuda a que el panel no parezca una lámina brillante y frágil. La sensación es claramente premium.

Esta pantalla interior es una superficie amplia y continua, con una relación de aspecto idéntica a la de la pantalla exterior, que genera una sensación nunca antes vista en un iPhone.

El mantener la relación de aspecto es clave, porque las aplicaciones mantienen la escala y su composición al abrir o cerrar el teléfono. Es decisivo para la buena experiencia.

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La sensación mecánica es sobresaliente. La bisagra de precisión, construida con más de 100 componentes micrométricos y rematada con una cubierta de titanio impresa en 3D con acabado microgranallado, ofrece una resistencia fluida pero firme.

Esta bisagra permite colocar el teléfono en diferentes ángulos, permitiendo que el usuario lo pueda usar como reloj despertador en la mesita de noche, marco de fotos, soporte de mesa para hacernos fotos o ver cómodamente una película.

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Se abre con una suavidad calculada y se cierra con un chasquido magnético rotundo que transmite durabilidad desde el primer segundo.

Apple ha puesto toda su maquinaria de materiales a trabajar: el chasis utiliza titanio de grado 5 pulido a espejo en los laterales, la trasera equipa vidrio Ceramic Shield y la pantalla exterior estrena Ceramic Shield 2, que triplica la resistencia ante arañazos.

Además, cuenta con certificación IP68 frente al agua y al polvo, algo crítico en un mecanismo móvil de estas características. No hay holguras, no hay crujidos. La ingeniería se siente en en cada milímetro.

iOS 27, la adaptación para la experiencia

Tan importante como el reto de ingeniería conseguido en este teléfono en la parte de hardware se encuentra en la división de software.

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Apple ha reimaginado iOS 27 para exprimir la naturaleza dual del iPhone Duo sin perder la familiaridad ni la intuición que caracteriza al sistema.

La interfaz se adapta de manera orgánica a la posición del teléfono. Al abrir el iPhone Duo, la pantalla principal se despliega en dos páginas de inicio paralelas acompañadas de la vista de Hoy a la izquierda. La barra de estado se han rediseñado para ubicarse verticalmente en los bordes laterales, dejando todo el espacio central libre para las aplicaciones.

iPhone Duo Chema Flores

Disponemos de un sistema de división Split View que permite abrir dos aplicaciones distintas simultáneamente lado a lado (por ejemplo, WhatsApp y Safari) o incluso dos ventanas independientes de la misma app, como dos pestañas de Safari para comparar productos.

La clave aquí no es en poder hacer la división de tareas, sino la fluidez en cómo lo hace y cómo interactúan entre ellas. La misma fluidez que caracteriza al ecosistema la tenemos en esta división de software.

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Otro acierto del diseño llevado al software es la versatilidad de posturas. Gracias a la firmeza de la bisagra, puedes dejar el teléfono semiabierto sobre una mesa para ver una serie en la pantalla exterior o realizar videollamadas con FaceTime en manos libres sin necesidad de funda o trípode; o disponer del modo StandBy que ahora funciona sin cargador.

Otras apps de terceros como Netflix han desarrollado su aplicación para tener un reproductor de vídeo en la parte inferior, pero incluso cuando vemos vídeo tenemos el reflejo del mismo en la parte que quedaría a oscuras. Detalles que mejoran la experiencia.

Esta experiencia es espoleada por Siri AI, que permite hacer con el Duo mucho más de lo que creemos, aunque para tenerlo en España tendremos que esperar.

Una cámara resultona y social

Apple ha equipado el iPhone Duo con un sistema dual de cámaras Fusion de 48 megapíxeles: una principal con zoom x2 de calidad óptica y un ultra gran angular capaz de hacer fotografía macro.

Es un conjunto de alto nivel, aunque no es el sistema más completo de la gama. Ese papel sigue reservado al iPhone 18 Pro, que cuenta con teleobjetivo dedicado y apertura variable en la cámara principal. Sin embargo no es un problema.

iPhone Duo Chema Flores

Las virtudes de la cámara del Duo llegan para responder a otro problema. El de una cámara social. Aprovecha las ventajas del propio equipo como herramienta fotográfica.

Así por ejemplo, se puede usar la pantalla exterior como visor mientras se dispara con las cámaras traseras, lo que permite hacerse selfies con más calidad. El teléfono también puede usarse como trípode y colocarlo sobre una superficie en forma de L, así como la pantalla exterior también puede usarse con un reclamo de Snoopy ideal para atraer la atención de nuestros hijos y hacerles fotos.

iPhone Duo Chema Flores

La cámara frontal Center Stage permite cambiar entre vertical y horizontal sin girar el teléfono y teniendo el teléfono cerrado. Del mismo modo que lo haríamos con cualquier iPhone.

Por su parte, la cámara FaceTime bajo la pantalla interior es la que permite tener una pantalla completa al desplegar el teléfono y sólo emerger cuando el usuario la necesita. Una vez que hayamos dejado de necesitar la cámara interior desaparece como por arte de magia.

iPhone Duo, llega la excelencia

¿Vale lo que cuesta? Rotundamente sí. Es una oda a la ingeniería, al diseño y a la perfección de un producto tecnológico.

Es el teléfono que querrán los entusiastas de la tecnología, los amantes del diseño y quienes buscan productividad por encima de todo.

iPhone Duo Chema Flores

La gran prueba llegará fuera de Apple Park, en la calle, en el uso diario... Pero la primera impresión es contundente: Apple ha esperado mucho para hacer su plegable, y esa espera se nota en cada detalle, en cada terminación, en los materiales y en cómo se usa.

Nada es casual, todo tiene un por qué para acabar con muchas de las fricciones de los plegables.

El iPhone Duo es la demostración de que el futuro de la telefonía móvil entra en una nueva época de excelencia.