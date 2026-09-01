Dyson lanza su primer cepillo de dientes eléctrico: incorpora una cámara e irrigador para dejar impoluta tu dentadura

Dyson acaba de cambiar para siempre. Si hasta ahora la conocías por sus aspiradores, purificadores de aire o secador de pelo, la empresa ha roto una nueva barrera en limpieza para entrar en una nueva categoría: la salud bucodental.

La compañía británica acaba de lanzar al mercado el Dyson CameraJet, su primer cepillo de dientes.

Es mucho más que un dispositivo de limpieza, pues se trata de un completo sistema de higiene dental que involucra varias tecnologías para ofrecer en el mismo dispositivo cepillo de dientes, irrigador y un análisis de tu dentadura para facilitar el conocimiento de la misma.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido tener en su sede de Singapur una primera toma de contacto con el dispositivo que está llamado a cambiar la forma en la que entendemos cómo hay que lavarse los dientes. Ir más allá del cepillo y el hilo dental.

Una pieza de ingeniería con la que Dyson quiere resolver uno de los problemas más populares del mundo: la higiene bucal.

Dyson presenta CameraJet, su primer cepillo de dientes

Este Dyson CameraJet cuenta con una pequeña cámara justo debajo del cepillo eléctrico, que es la que permite conocer cómo nos estamos lavando la dentadura. Sin embargo, lo más interesante es que el sistema detecta los huecos entre los dientes para disparar un chorro de agua a presión y eliminar así la suciedad.

Dyson, frente a un problema colosal

La pregunta más obvia es: ¿por qué un cepillo de dientes? Rich Bacon, director de desarrollo de nuevos productos de Dyson, explica que "al analizar la industria bucal, vimos que la tecnología lleva estancada desde los años 80. Un cepillo eléctrico actual funciona bajo el mismo principio que uno de hace décadas" y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) casi 3.700 millones de personas padecen enfermedades bucodentales prevenibles, ya que una mala salud bucal aumenta el riesgo de enfermedades más graves.

Dyson CameraJet Chema Flores Omicrono

El enemigo silencioso en la limpieza bucodental es la placa bacteriana, que se acumula en los espacios interdentales. Estudios de la marca revelan que 9 de cada 10 personas no lo usan, y que la media de cepillado está muy por debajo de los 2 minutos recomendados. Es ahí donde Dyson ataca.

La compañía busca con este CameraJet (479€) resolver tres problemas a la vez: cómo ver esos espacios interdentales, cómo eliminar la placa de forma directa pero también delicada con las encías y cómo mejorar la técnica de cepillado.

Su respuesta es un cepillo de dientes con ordenador incorporado, una microcámara y un caño de agua a presión inteligente directamente en el mango del propio cepillo. Nada de necesitar un irrigador adicional que ocupe parte del lavabo.

Este nuevo dispositivo es puro ADN de Dyson. Llega para encontrar un problema real, entenderlo desde la física y resolverlo tecnológicamente desde una forma que nadie se ha atrevido antes.

Dyson CameraJet Chema Flores Omicrono

Esta obsesión para desarrollar el CameraJet ha supuesto seis años de desarrollo, 661 ingenieros involucrados, 38 patentes propias y un profundo conocimiento de cómo funciona la boca.

Una cámara con alta precisión

Una de las grandes innovaciones que hacen tan especial a este Dyson CameraJet se oculta justo debajo de las cerdas del cabezal: una microcámara de solo un milímetro cuadrado, similar a la punta de un lápiz.

Dyson CameraJet Chema Flores Omicrono

Con ella, el usuario pone en su boca sin darse cuenta un objetivo macro de 100.000 píxeles diseñado para enfocar a escasa distancia en el húmedo entorno mandibular. La cámara alimenta el algoritmo Gap Optical Targeting, el cerebro de IA de Dyson que reside en el dispositivo y cuya información no se comparte, ya que el cepillo opera con 16 millones de líneas de código distribuidas en cinco placas de circuitos impresos integradas en su chasis.

Este sistema analiza 28 imágenes por segundo en tiempo real y es capaz de distinguir qué es un espacio interdental y qué no —para disparar ahí el chorro de agua a presión— gracias a un entrenamiento donde los ingenieros recopilaron y anotaron más de 470.000 imágenes dentales.

Dyson CameraJet Chema Flores Omicrono

Durante mi prueba en Singapur, guiado por Cooper, pude experimentar el funcionamiento en una maqueta dental conectada a una pantalla y es realmente asombroso.

A medida que deslizas el cepillo, la cámara detecta los espacios libres y, en apenas 100 milisegundos (0,1 segundos) desde que localiza el hueco interdental, activa de forma predictiva un disparo de enjuague bucal de alta precisión para limpiar la zona.

Cámara de Dyson CameraJet en detalle. Chema Flores

Ante el temor lógico de introducir una cámara en el baño, Rich Bacon es tajante: "No hay almacenamiento de imágenes ni en el dispositivo, ni en el teléfono, ni en la nube". La transmisión es estrictamente en directo a la aplicación MyDyson mediante WiFi de 2,4 GHz y Bluetooth.

Además, la cámara está físicamente cableada a un LED de iluminación: si el LED está apagado, la cámara carece de energía, garantizando privacidad absoluta.

Un irrigador que desafía a la gravedad

Más allá de la cámara, la verdadera oda a la ingeniería y a la técnica de este producto está en su sistema de irrigación.

No sólo porque sea capaz de disparar agua en el momento que la cámara detecta un hueco interdental, sino porque es capaz de hacerlo con una presión absolutamente fiable sin importar en la posición en la que tengamos el cepillo.

Dyson CameraJet Chema Flores Omicrono

Para integrar un sistema de irrigación en un cepillo compacto, Dyson ha desafiado las leyes de la gravedad.

Y es que a diferencia de los irrigadores tradicionales, que son voluminosos y requieren depósitos de entre 100 y 150 mililitros que inundan la boca de agua, el CameraJet cuenta con un depósito de tan solo 12,5 mililitros. Parece poco, pero gracias a la precisión de la cámara, el cepillo no dispara agua constantemente, sino que emite ráfagas ultra-precisas de 0,1 mililitros solo al pasar por el requerido espacio interdental.

Así, una sola carga del depósito dura una sesión de cepillado completa.

Para asegurar que el líquido se dispense de forma constante sin importar cómo sostengamos el cepillo —incluso en horizontal para limpiar las muelas del fondo—, Dyson ha diseñado un depósito antigravedad. Este sistema utiliza una bomba de diafragma y una pared interna de silicona flexible que equilibra la presión atmosférica a medida que se consume el líquido.

Dyson CameraJet Chema Flores Omicrono

Esto elimina las bolsas de aire y garantiza una eficiencia de vaciado óptima en cualquier orientación.

El diseño del chorro también se ha optimizado. En lugar de ser el clásico tipo aguja, que perfora la placa pero no vence su adherencia, el CameraJet proyecta un irrigador cónico más amplio. Este abanico de agua a menor presión barre la placa de una pasada y resulta mucho más delicado con las encías y el esmalte.

Dyson CameraJet Chema Flores Omicrono

Dyson explica que para validar esta tecnología, ha colaborado durante cinco años con la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Singapur (NUS) para desarrollar un modelo de placa bacteriana sintética idéntica en adherencia a la humana, lo que facilitó optimizar el rendimiento sin requerir constantes ensayos clínicos.

Para recargar el depósito bien podremos hacerlo desde la base del dispositivo, que lo hará de forma automática en segundos con sólo presionar un botón. O bien podremos abrirlo manualmente, algo pensado si lo llevamos de viaje para aportar más comodidad.

La base de carga no solo recarga el depósito y la batería —que ofrece una autonomía de 10 días de uso continuo.

Cepillo sónico: la base

Además de la cámara y el irrigador, la base sobre la que se sustenta este CameraJet es un excelente cepillo eléctrico.

Dyson CameraJet Chema Flores Omicrono

Los ingenieros de Dyson estuvieron investigando el diseño de las cerdas, y es aquí una de las claves de la limpieza del dispositivo. Descubrieron que las cerdas de los cepillos eléctricos convencionales se detienen o bloquean por completo al entrar en contacto con el diente, dejando zonas sin limpiar. Para solucionarlo, han implementado una oscilación sónica variable que se mueve casi 1.000 veces por segundo.

Este sistema modifica dinámicamente el ángulo de movimiento del cabezal durante el cepillado para evitar que las cerdas se bloqueen, eliminando hasta un 69% más de placa en las zonas difíciles en comparación con cepillos de gama premium competidores, explica la empresa.

Dyson CameraJet Chema Flores Omicrono

De este modo, el cabezal cuenta con un diseño de doble cerda: cerdas interiores rígidas para manchas superficiales y cerdas exteriores más suaves para la línea de la encía.

Asimismo, cada cabezal alberga un amortiguador acústico y un chip RFID que rastrea el desgaste real según los minutos de uso efectivo para avisar al usuario a través de la aplicación cuándo debe sustituirse.

Precisamente para mantener el cuidado tanto del cepillo como de la higiene bucal, Dyson también ha innovado en la formulación química, tanto para la pasta como para el enjuague bucal.

Han diseñado una pasta de dientes sin espuma formulada sin SLS (lauril sulfato de sodio), y un enjuague bucal de baja espuma. Esta ausencia de espuma es clave para no tapar la visión de la cámara durante el cepillado.

Pasta de dientes de Dyson Chema Flores Omicrono

Ambos contienen fluoruro de sodio, xilitol y fosfatos para fortalecer el esmalte y combatir el sarro, disponibles en varios sabores. El enjuague de Dyson no contiene alcohol y ambos dejan una textura muy agradable, hidratada y con buen olor.

Conectado por la app

Además de poder hacer un seguimiento y visionado de nuestro cepillado a través de la app de la compañía, lo realmente interesante es la capacidad de análisis posterior al cepillado.

La app muestra un mapa de cobertura en tres dimensiones de la dentadura, con diferentes colores.

Los dientes que aparecen en blanco indican un cepillado correcto; las zonas sombreadas en púrpura advierten dónde debemos enfocarnos en la siguiente sesión. Además, también alerta si estamos presionando demasiado fuerte o realizando movimientos de limpieza excesivos.

Dyson CameraJet Chema Flores Omicrono

La aplicación ayuda así a los usuarios a comprender dónde están limpiando de forma eficaz, qué zonas pueden estar pasando por alto y cómo mejorar su técnica con el tiempo.

Asimismo, se puede personalizar la experiencia, eligiendo entre los modos de detección automática e irrigación manual, así como ajustando la intensidad del cepillado a su nivel de comodidad.

Un cepillo del futuro

En suma, el Dyson CameraJet es un cepillo de dientes concebido en el futuro que ya está aquí con la ambición de romper moldes en lo que se concibe por higiene dental en el hogar.

Ha llegado hoy al mercado por 479 € y lo hace junto a un kit que incluye la base de carga y autollenado, un estuche de viaje, pasta de dientes y enjuague. Estará disponible en dos colores: ceramic ultra blue (azul) y ceramic pink (rosa)