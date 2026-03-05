Primer contacto con el MacBook Neo: el portátil más barato en la historia de Apple es un órdago al mercado del PC

Apple ha cambiado el juego. Después de una semana completa de lanzamientos donde ha dado a conocer el iPhone 17e o los nuevos iPad Air, MacBook Air, MacBook Pro o Studio Display, la compañía de Cupertino se había guardado la traca final para este miércoles: el MacBook Neo.

Se trata del portátil más barato que Apple ha lanzado jamás y con el que busca no sólo completar su porfolio de ordenadores, sino hacer crecer su base de usuarios para lograr que cada vez haya más gente usando su ecosistema, ese que acaba fidelizando mejor que ningún otro.

La jugada maestra de Apple es la combinación entre calidad y precio. Con la propuesta del MacBook Neo aprieta a la competencia ofreciendo una potencia, materiales y diseño que —directamente— no existe en el mercado por los 699 € por los que se pondrá a la venta en tiendas el próximo 11 de marzo. Es un dispositivo sin rival y que está llamado a ser un superventas.

Diseño de gama alta

Lo primero que notas cuando usas el MacBook Neo es que estás ante un dispositivo premium de gama alta. No piensas que estás ante un dispositivo de 700 euros —600 € para estudiantes—. Es una sensación similar a cuando usas el Mac mini, Apple sabe cuadrar el círculo para ofrecer un dispositivo premium a un precio muy ajustado.

En este rango de precio habría sido fácil apostar por el plástico, pero el MacBook Neo luce un impresionante diseño de aluminio con esquinas redondeadas que dan familiaridad y consistencia al equipo. Es elegante, robusto y cómodo de sujetar. Es lo que esperarías de un MacBook, y el Neo lo es.

MacBook Neo Chema Omicrono

Se nota contundente aunque solo pesa 1,23 kg —lo mismo que el MacBook Air M5— aunque es ligeramente más grueso que Air y Pro al disponer de 1,27 cm. Sin embargo, tiene el tamaño perfecto para llevarse fácilmente en una mochila y mover a todas partes.

Tan característico como su forma son los colores en los que llega: rosa nube, índigo, plata y cítrico (una mezcla de amarillo y verde), una terminación refinada que encuadra a la perfección con los modelos superiores. No por ser más barato se tiene que sacrificar el buen gusto, y es justo aquí donde Apple redobla la apuesta.

MacBook Neo Chema Flores Omicrono

Estos colores recubren además el Magic Keyboard en tonalidades más claras y están presentes en los nuevos fondos de pantalla. El resultado es una estética uniforme que hace del MacBook Neo el Mac más colorido del momento.

El diseño se corona con un par de salidas USB-C en el lateral derecho, una conexión de auriculares de 3,5 mm y dos aperturas laterales para alojar a los altavoces que devuelven sonido de audio espacial con Dolby Atmos. Ver una película o escuchar música es una experiencia que jamás podrías experimentar en otro dispositivo de esta gama de precio.

Conexiones y altavoz del MacBook Neo Chema Flores Omicrono

Otro de los elementos en los que Apple se sitúa por encima de la mayoría de los ordenadores de la competencia en este rango de precio es en la pantalla. Apuesta por un panel de 13 pulgadas con tecnología Liquid Retina con una resolución de 2.408 por 1.506 píxeles, 500 nits de brillo y 1.000 millones de colores. La nitidez es increíble y la experiencia no tiene rival en este rango de precio.



La pantalla cuenta además con una película antirreflectante permite ver la pantalla con total comodidad en distintas condiciones de luz, tiene un ángulo de visión casi total y —a diferencia de MacBook Air y Pro— no cuenta con notch, pero sí con algo más de marcos. Aún así, es excelente para ver una película, editar fotos o trabajar en cualquier parte.

Potencia y experiencia

Tan llamativo como el diseño es lo que hay bajo el capó. Apple integra por primera vez un chip utilizado originalmente en un iPhone para ser el corazón de un portátil.

Lo ha conseguido gracias a una previsión en la innovación en el desarrollo de sus chips propios que comenzó antes del lanzamiento en noviembre de 2020 del M1, su primer procesador propio para ordenadores. Un cambio en la historia de los ordenadores de la compañía que ahora da un nuevo paso.

MacBook Neo Chema Flores Omicrono

Con la llegada del A18 Pro, el chip del iPhone 16 Pro, Apple demuestra no sólo que es capaz de aprovechar los componentes entre una variedad mayor de categorías de producto —algo que ya hacía con los iPad—, sino que evidencia la potencia real que tienen sus smartphones como para mover un portátil con soltura.

El punto clave de estos MacBook Neo, y el elemento esencial para su compra por parte del usuario, es conocer el uso que le va a dar. Apple concibe este portátil como el equipo perfecto para aquellos adolescentes que se van a relacionar casi por primera vez con un ordenador y lo necesitan para sus tareas del colegio, para aquellas personas que únicamente lo quieren para ver contenido, navegar por internet, redes sociales y usar aplicaciones sin demasiada exigencia. E incluso puede ser la puerta de entrada al ecosistema en regiones donde el esfuerzo por hacerse con un Air o un Pro es mucho más complicado por el coste de vida.

MacBook Neo Chema Flores Omicrono

El MacBook Neo está preparado para rendir en un uso más que esencial. Es el nacimiento de la experiencia de Apple en portátil.

Otro de los detalles interesantes de su corazón es la autonomía. No es la mayor que podemos encontrar en un portátil de la marca, pero Apple promete unas 16 horas de uso continuado antes de acabar con su batería.

Tenemos elementos que ahorran ligeramente el consumo, como la ausencia de retroiluminación del teclado, pero que igualmente sigue sirviendo una experiencia premium. Apple lo tiene claro, la experiencia es la clave para mantener al usuario en el sistema y no por disponer del dispositivo más accesible del porfolio hay que sacrificarla.

Es por eso que el teclado cuenta con la tecnología Magic Keyboard que tanto gusta que hace que sea especialmente cómodo y preciso, al tiempo que también iguala a los hermanos mayores con un trackpad Multi-Touch de gran tamaño que permite tocar cualquier lugar de su superficie para hacer clic, deslizar, pellizcar o desplazarse por una página.

Comparativa de teclados de MacBook Neo sin y con TouchID Chema Flores Omicrono

Cabe tener en cuenta eso sí que hay diferencia entre modelos, pudiendo disponer del MacBook Neo sin y con Touch ID. De este modo, si disponemos del lector de huellas, será especialmente fácil identificarse en sitios webs sin introducir la contraseña o pagar con Apple Pay.

En ambos casos cuenta con una cámara FaceTime HD a 1080p muy decente, ideal para mantener videollamadas con soltura. Lo hace con un procesamiento de imagen optimizado y apoyándose en dos micrófonos con tecnología beamforming direccional que reducen el ruido de fondo y aíslan la voz del usuario.

Aspirante a superventas

Con estos mimbres el MacBook Neo no sólo se convierte en uno de los portátiles más atractivos del catálogo de Apple, sino del mercado. Es una absoluta bomba en un sector donde las alternativas con Windows necesitan unificarse y reactivarse en estas gama de precios.

Apple ha conseguido con este MacBook Neo ser la referencia a compra maestra con una propuesta que aporta más valor de lo que marca su precio apostando por características superiores al rango en el mercado donde viene a competir.

MacBook Neo Chema Flores Omicrono

Es especialmente atractivo en el sector de la educación donde este MacBook Neo se convertirá en una opción aún más interesante debido a su rebaja de precio, aunque es probable que el Neo también sirva para atraer a aquellos que se iban a un iPad porque el MacBook Air se les quedaba grande.

En definitiva, Apple ha conseguido con este Neo romper el juego y cambiar las reglas, obligando al resto de la competencia a ponerse las pilas y a presentar propuestas igual de interesantes.