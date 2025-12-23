He probado la alternativa al AirTag de Apple para que no te roben el coche: un localizador que manda alertas cada 30 sg

La vida de las personas más despistadas se ha vuelto más sencilla con la invasión de rastreadores como los AirTag de Apple o el Invoxia GPS Tracker Pro que protagoniza este análisis. Pensado para seguir los movimientos de un coche y proteger de robos cualquier objeto, en EL ESPAÑOL-Omicrono hemos probado este localizador durante meses.

La mayoría de vehículos nuevos cuentan ya con aplicaciones y localizadores que facilitan encontrarlos en caso de que no se recuerde dónde se ha aparcado o en caso de robo. Pero muchos conductores no cuentan con esta ventaja en sus coches y necesitan soluciones que integren todas esas funciones.

Esto es lo que facilita el Invoxia GPS Tracker Pro y la aplicación que le acompaña, con alertas de movimiento cada pocos segundos. La marca también cuenta con otros localizadores de menor tamaño para rastrear a mascotas, pero este modelo ofrece hasta 3 meses de autonomía en el modo Eco.

Su precio es de 149 euros, lo que incluye un año de suscripción para las funciones premium de la aplicación. Cuando se acaba el año, el precio de la suscripción es 7,95 euros al mes, pero se puede ahorrar más si se elige un plan a largo plazo. Además, desde su propia tienda ofrecen hasta dos años de garantía y asistencia por teléfono.

Diseño y facilidad de uso

Uno de los primeros puntos destacables del Invoxia GPS Tracker Pro es su diseño compacto y discreto, que facilita colocarlo en prácticamente en cualquier sitio: desde la guantera de un coche hasta en la mochila o colgado al collar de una mascota.

Invoxia GPS Tracker Pro Marta Sanz Omicrono

Su diseño se asemeja a un pendrive de gran tamaño y cuenta con una correa para colgarlo, aunque lo más cómodo es dejarlo guardado en la guantera. Estas dimensiones protegen también a las personas en caso de que alguien quiera esconderlo para rastrearlas, ya que es fácil de detectar en un bolso, por ejemplo, al contrario que rastreadores más pequeños.

El proceso de instalación es simple: basta con descargar la aplicación de Invoxia, activar el rastreador y vincularlo vía Bluetooth, lo que lleva apenas unos minutos incluso para quienes no son expertos en tecnología.​

Cobertura y alertas

El Invoxia GPS Tracker Pro aprovecha la conectividad 4G LTE-M, lo que significa que su cobertura es internacional y no depende de redes de terceros, asegurando un rastreo preciso incluso en entornos complejos. Es especialmente útil para quienes viajan o viven cerca de fronteras, ya que funciona en más de 40 países, incluido Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea.

La precisión del GPS es notable: las alertas de posición pueden configurarse entre 30 segundos (modo emergencia) y lapsos de hasta 30 minutos, para ahorrar batería y molestias. También se le puede indicar que avise de movimientos significativos, es decir, si el rastreador se mueve más de 200 metros y evitar alertas por movimientos de vibración y orientación si el vehículo está parado.

Aplicación de Invoxia GPS Tracker Pro Marta Sanz Omicrono

Si se activa esta segunda opción, también es posible marcar un tercer ajuste que filtra los avisos teniendo en cuenta la cercanía del dueño. Es decir, si el teléfono Android de la persona con la aplicación instalada está cerca no se generan alertas antirrobo.

El sistema permite crear zonas seguras como el garaje, la vivienda o la oficina y recibir notificaciones cada vez que se llega a una de ellas. En situaciones en las que el rastreador pierde cobertura, como garajes subterráneos, puede generar algún falso positivo en las notificaciones de movimiento, un factor menor pero a considerar en ambientes de señal reducida.​

Por su parte, la aplicación móvil de Invoxia, disponible tanto en Android como en iOS, es intuitiva y cumple con las funciones básicas de seguimiento, historial de localizaciones y gestión de alertas. Incluso permite compartir la ubicación del tracker, lo que es muy útil en caso de viaje para mantener informada a la familia.

Autonomía

Invoxia indica que la batería puede durar hasta tres meses, pero eso depende del uso que se le dé. Hay que tener en cuenta que el GPS Tracker Pro puede enviar actualizaciones de la posición cada 30 segundos.

Invoxia GPS Tracker Pro Marta Sanz Omicrono

Si se activan todas las alarmas, esta dura aproximadamente un mes, aunque cuenta con ajustes para equilibrar el gasto y poder seguir aprovechando las funciones de seguimiento con modos Eco, Estándar e Intensivo.

El nivel de carga se puede ver en la aplicación del móvil nada más abrirla. Aun así, si el sistema no avisa que se está quedando sin batería, puede pasar el tiempo sin recibir ningún aviso y no detectar que se ha movido el coche.

¿Me lo compro?

El Invoxia GPS Tracker Pro es una opción interesante para quienes buscan seguridad y control sobre sus pertenencias y seres queridos, con conectividad precisa, buena autonomía y asistencia técnica.

Su precio puede parecer elevado, pero el uso continuado demuestra que puede ser un gran recurso a largo plazo, más cuando se trata de tener en el radar elementos tan importantes como la seguridad del vehículo.